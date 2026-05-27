/...तर महाराष्ट्राच्या वेशीवरूनच परतावं लागेल; कोणत्या कारणामुळं फसू शकतो गोव्याचा बेत?

Maharashtra Goa Travel News : गोव्याला जायचा बेत आखताय? प्रवासाच्या तयारीनिशीच निघा. पण ही तयारी नेमकी कशाची? तुमचा बेत फसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जाणून घ्या...
Maharashtra Goa Travel News : काही पर्यटनस्थळं अशी असतात जिथं वर्षाच्या बाराही महिने पर्यटकांचा राबता सुरूच असतो. अशा ठिकाणांमध्ये येणारं एक नाव म्हणजे गोवा. निळाशार समुद्र, शुभ्र वाळू, त्यात रुतलेले शंखशिंपले, फेसाळत्या लाटा आणि अगदी समुद्रकिनाऱ्यावरच बसून निसर्गाची ही किमया अनुभवण्याची संधी गोव्यात पर्यटकांना मिळते. शिवाय गोव्याचं सुशेगाद जीवन आणि प्रचंड सुरेख अशी येथील खाद्यसंस्कृतीसुद्धा अनेकांनाच या दिशेनं येण्यास भाग पाडते. अशा या गोव्यात आता मात्र प्रवेश करणं आव्हानात्मक ठरणार आहे. इतकं, की गोव्यात जायच्या बेतानं निघालेल्यांना महाराष्ट्रातील पर्यटकांसह इतर राज्यांतील पर्यटकांनाही वेशीवरच थांबवलं जाऊ शकतं. यामागे एक महत्त्वाचं कारण आहे.
गोव्यात जाण्याचा बेत आखणाऱ्यांसाठी हे महत्त्वाचं वृत्त. कारण गोव्याला जायचा बेत असेल आणि तुम्ही पुरेशा तयारीनिशी निघाला नसाल तर वेशीवरूनच परतीची वाट धरावी लागू शकते आणि सुट्टीचे तीनतेरा वाजू शकतात.
थोडक्यात गोवा सहलीसाठी रस्ते मार्गानं जाणार असाल तर, सर्वप्रथम तुमच्या वाहनाची कागदपत्रं व्यवस्थित तपासा. आता गोवा सीमेवर वाहनांची तपासणी अधिक हायटेक झाली असून, महाराष्ट्र- गोवा तसंच कर्नाटक- गोवा सीमेवरील चेकपोस्टवर एआय आधारित ऑटो स्कॅन सिस्टीमच्या मदतीनं वाहनांचे नंबर स्कॅन करून आरसी, विमा, पीयूसीसह इतर कागदपत्रांची पडताळणी केली जात आहे.
नव्या प्रणालीअंतर्गत वाहनाची कागदपत्र वैध नसल्यास अतिरिक्त दंडाचा फटका बसू शकतो. इतकंच नव्हे, तर सर्व कागदपत्रं उपलब्ध असतील तरच गोव्यात प्रवेश अधिक सुलभ होणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, एकदा सीमारेषेवर वाहनाची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर विनाकारण कागदपत्र तपासणीसाठी वारंवार अडवलं जाणार नाही. प्रायोगिक तत्वावरील ही यंत्रणा भविष्यात प्रत्येक राज्यात कार्यान्वित होइल असंही म्हटलं जात आहे.