/रिलमधून ‘व्हायरल’ न झालेली सुखद अनुभव देणारी ठिकाणं; गर्दी होण्याआधी ‘तिथं’ जाऊन या...

मुंबई | मोबाईल हातात घेतला आणि त्यामध्ये सोशल मीडिया सुरू केलं, की अनेकदा भटकंतीचे असंख्य पर्याय सुचवणारे रिल, व्हिडीओ पाहायला मिळतात. ही ठिकाणं इतक्या सुंदर पद्धतीनं सादर केली जातात की लगेचच तिथं जावंसं वाटतं. बरं काही मंडळी असे व्हिडीओ पाहून त्या ठिकाणांवर पोहोचतातसुद्धा. पण, तिथं गेल्यानंतर समोर दिसणारी दृश्य, ‘नाही यायला हवं होतं...’ असंत मंडळी म्हणतात. कारण असते ती म्हणजे तिथं असणारी गर्दी.
रिल आणि व्हिडीओंमुळं अनेक पर्यटनस्थळांपुढं ‘हिडन जेम’ लिहून ती प्रकाशझोतात आणली जातात आणि पाहता पाहता तिथं पर्यटकांचा लोंढा वळतो. या नाण्याला सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन्ही बाजू आहेत. पण, त्या सर्व गोष्टी बाजूला ठेवून इथं पण भारतातील अशी काही पर्यटनस्थळं पाहणार आहोत जिथं अद्यापही ‘रिलस्टार’ पोहोचलेले नाहीत. त्यामुळं ही खऱ्या अर्थानं हिडन जेम आहेत असं म्हणायला हरकत नाही.
या यादीतील हे पहिलं ठिकाण, जे अरुणाचल प्रदेशातील पश्चिमेस स्थित आहे. समुद्रसपाटीपासून 6000 फूट इतक्या उंचीवर असणारं हे ठिकाण. चहूबाजूंनी बर्फाच्छादित पर्वत, हिरवीगार गवततृणांची मैदानं आणि खळाळत वाहणारी सियॉम नदी या ठिकाणाला अनन्यसाधारण सौंदर्य प्रदान करतात.
गंडिका हे भारतातील एक असं ठिकाण आहे, जे भारतातील ग्रँड कॅन्यन म्हणूनही ओळखलं जातं. पेन्ना नदीच्या काठावर असणाऱ्या खोल दऱ्या आणि लालबुंद रंगानं माखलेल्या डोंगरांसाठी हे ठिकाण ओळखलं जातं. इथं असणाऱ्या किल्ल्यावरून दिसणारा सूर्योदय आणि सूर्यास्त प्रचंड मनमोहक. इथं पोहोचण्यासाठीचं सर्वात जवळचं रेल्वे स्थानक आहे कडप्पा. जिथून हे ठिकाण 90 ते 100 किमीवर आहे.
लडाखमधील अनेक ठिकाणं सध्या प्रकाशझोतात आली असली तरीही एक प्रचंड शांत व्हॅली किंवा खोरं अशी ओळख असणारं लकीर व्हॅली मात्र अद्यापही अनेकांच्याच नजरेआड आहे. मूळ गर्दीपासून दूर असणाऱ्या या ठिकाणी ट्रेकिंची आवड असणाऱ्यांची हजेरी असते. लेह विमानतळावरून टॅक्सीनं या ठिकाणी तास दोन तासांच्या वेळात पोहोचता येतं.
कर्नाटकातील चिकमंगळुरू हे ठिकाण तिथं असणारे हिरवेगार डोंगर, कॉफीचे मळे आणि धबधब्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. येथील प्रमुख पर्यटन स्थळांमध्ये ट्रेकर्ससाठी कर्नाटकातील सर्वोच्च शिखर मुल्लायनगिरी， धुक्याने वेढलेले बाबा बुधनगिरी आणि हेब्बे फॉल्स या विलोभनीय धबधब्याचा समावेश आहे.
तामिळनाडूमध्ये असणारं यरकौड तुलनेनं कमी चर्चेत असणारं गिरीस्थान. इथं निलगिरी आणि उटी अशा गिरीस्थानांवर बरीच मंडळी भेट देतात. मात्र यरकौडचं सौंदर्यसुद्धा तोडीस तोड असंच आहे. कॉफीचे मळे, तलाव आणि झोंबणारे गार वारे या ठिकाणाच्या सौंदर्यात भर टाकतात.
वरील ठिकाणांवर सध्या जाऊ तिथं व्हिडीओ करू म्हणणारी मंडळी तुलनेनं कमीच पोहोचली आहेत. त्यामुळं धकाधकीच्या जीवनापासून दूर जाऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी ही ठिकाणं उत्तम पर्याय आहेत. तेव्हा पुढच्या वेळी सहलीला जायचा बेत होत असेल तर यापैकी एका ठिकाणी जाण्यात काहीच गैर नाही.