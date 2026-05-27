/केदारनाथसारखाच हाहाकार होणार? 21 मिनिटांत नाहीसं होईल गाव, अटल टनलही धोक्यात, 57 पूल- 34 वस्त्या वाहून जाणार?

Travel News : केदारनाथसारखंच संकट हिमाचलमध्ये... वेळीच या संकटाकडे गांभीर्यानं पाहिलं नाही तर काय होईल? माहिती वाचूनच डोळ्यापुढं उभं राहिल थरारक पर्व अन् विद्ध्वंसाचे हे दिवस?
Travel News : केदारनाथमध्ये (Kedarnath news) काही वर्षांपूर्वी आलेल्या महापुरानंतर एकच हाहाकार माजला. निसर्गाचं रौद्र रुप इतकं भीषण होतं, की ते पाहणाऱ्या प्रत्येकाचाच थरकाप उडाला. अशा या हाहाकाराचीच पुनरावृत्ती होऊ शकते अशी भविष्यवाणी केली जात आहे. हिमाचल प्रदेशातील पर्वतीय क्षेत्र असणाऱ्या लाहौल स्पिकी इथं हे भयावह चित्र पाहायला मिळू शकतं. यामागे अनेक कारणं असून त्या कारणांची उकल होत असतानाच काही मानवनिर्मित कारणांमुळंही इथं संकट ओढावू शकतं हीच वस्तूस्थिती पाहायला मिळत आहे. त्यापैकीच एक कारण म्हणज अटल टनलच्या उपलब्धतेमुळं वाढलेला पर्यटकांचा ओघ.
अटल टनलमुळं हिमाचलच्या लाहौर क्षेत्रापर्यंत पोहोचणं अधिक सोपं झाल्यानं इथं पर्यटक मोठ्या संख्येनं प्रवास करतात. ज्यामुळं सिस्सूसारख्या टुमदार गावांच्या दैनंदिन जीवनशैलीलासुद्धा धक्का पोहोचला आहे. इथं साधारण 4068 मीटरच्या उंचीवर असणाऱ्या घेपन तलावाता आकार दिवसागणिक वाढत चालला आहे. परिणामी जसं केदारनाथ आपत्तीवेळी गांधी सरोवरामुळं मोठं संकट ओढावलं होतं अगदी त्याचप्रमाणं हिमाचलमधील घेपन तलावासोबतही अशाच घटनांची पुनरावृत्ती झाल्यास सिस्सूसारखी गावं नष्ट होतील.
हिमाचल प्रदेश येथील सिस्सू हे गाव चंद्रा नदीच्या किनाऱ्यावर वसलं आहे. अटल टनल इथून बाहेर पडल्यानंतरच हे गाव दृष्टीक्षेपात येतं. काही वर्षांपूर्वी इथं अतिशय शांततेचं वातावरण होतं. शेती आणि पशुपालनावर येथील नागरिकांचा उदरनिर्वाह होत होता. मात्र, 2020 मध्ये अटल टनलमुळं इथपर्यंतचा प्रवास सुकर झाला आणि दर दिवशी हजारोंच्या संख्येनं वाहनं सिस्सूच्या दिशेनं आली. DET च्या अहवालानुसार पर्यटनाला चालना मिळाल्यामुळं इथं कॅम्पिंग, ऑफ रो़डिंग, झिपलाईनची सुरुवात झाली. गावात एकिकडे होम स्टे, कॅफे आणि उदरनिर्वाहासाठीच्या इतरही पर्यायांना स्थान मिळालं. मात्र वस्तूस्थिती एका धोक्याकडेही खुणावतेय याकडे कोणाचच लक्ष गेलं नाही.
सिस्सूपासून साधारण 11 किमीवर हिमालय पर्वतरांगांमध्ये घेपन तलाव किंवा घेपांग घट असून, त्याचं क्षेत्रफळ प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे. हा एक ग्लेशिअर तलाव असून, 1989 पासून त्याचं क्षेत्रफळ 36.49 हेक्टर इतकं होतं. 2022 पर्यंत हा आकार 101.30 इतकं झालं. म्हणजेच तिपटीनं हा आकार वाढला. संशोधकांनी या घटनेचा सखोल अभ्यास केला असता घेपन ग्लेशियर तापमानवाढीमुळं वितळत असून, तेच पुढं मोठा धोका निर्माण करु शकतं. राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC) नं दिलेल्या इशाऱ्यानुसार हा तलाव अतिसंवेदनशील क्षेत्र असून, जर त्यानं आपल्या सीमा ओलांडल्या तर, सर्वप्रथम सिस्सू गावाचच नुकसान होईल. ज्यामुळं हे गाव 'रेड झोन'मध्ये आलं.
भीतीदायक बाब म्हणजे तलावाच्या पाण्याची पातळी वाढून संकट ओढावलं तर, 21 मिनिटांमध्ये पुराचं पाणी सिस्सूपर्यंत पोहोचेल, ज्याचा वेग ताशी 43 किमी इतका असेल. या संकटात फक्त पुराचं पाणी नव्हे, तर माती, चिखल, मोठे दगड, ग्लेशियरचे तुकडेसुद्धा वाहत येतील आणि यामुळं साधारण 34 वस्त्या, 204 हेक्टर सुपीक जमीन, 57 पूल आणि 106 रस्तेसुद्धा वाहून जातील. मनाली- लेह राष्ट्रीय महामार्ग, अटल टनल आणि पायाभूत सुविधांचं अस्तित्वं नाहीसं होऊन या पुराचे परिणाम चिनाब नदीमार्गे थेट जम्मू काश्मीरपर्यंत पोहोचतील.
हिमालयाचं वाढणारं तापमान या संकटांचं मूळ असून, आधी अतीव पर्वतांवरील भागांमध्ये हिमवृष्टी होत होती, मात्र आता तिथंच पाऊस पडतोय. पावसामुळं इथं असणारा बर्फ वेगानं वितळत असून, याच कारणामुळं ग्लेशियरही वितळत असून, तलावाची पाणीपातळी वाढत आहे. हे निसर्गाचं एक विपरित चक्र सातत्यानं सुरू असल्यामुळं हिमाचलमधील या तलावाला अतिसंवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्यात आलं आहे. सावधगिरी म्हणन सध्या सिस्सूमध्ये एका कृत्रिम तलावावर पायलट अलार्म सिस्टीम लागू करण्यात आली असून, त्यात सेन्सर, कॅमेरा आणि सॅटेलाईट आधारित इशारा यंत्रणा आहे. ज्याची चाचणी सध्या सुरुय.
हिमाचलमध्ये अद्यापही संपूर्ण अलर्ट यंत्रणा सक्रिय नसून, बाहेर पडण्यासाठीचे सुरक्षित रस्तेही नाहीत. किंबहुना घेपन हा एकच तलाव नसून, 2016 मध्ये इथं 805 ग्लेशियर तलाव होते. तर, 2022 मध्ये त्यांची संख्या 1619 इतकी झाली. एकंदरच संपूर्ण हिमालय क्षेत्रातच ग्लेशियर वेगानं वितळत असून, वातावरण बदलांमुळं नवनवीन तलावांची निर्मिती भविष्याच्या दृष्टीनं एक मोठं संकट ठरत आहे.