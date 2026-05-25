/हिमाचलचं लोणावळा करून टाकलं राव! मनालीपासून उत्तराखंडपर्यंत अशक्य वाहतूक कोंडी; अर्धा दिवस रस्त्यावरच...

Travel News : उष्णतेचा आगडोंब संपूर्ण देशात हाहाकार माजवत असतानाच, सुट्टीच्या दिवसांमध्ये निवांत क्षणाचा अनुभव घेण्यासाठी अनेकांचीच पावलं गिरीस्थानांच्या दिशेनं वळण्यास सुरुवात झाली आहे.
Travel News : फक्त उत्तर भारतच नव्हे, तर मध्य भारतासह महाराष्ट्र, गुजरातमध्येसुद्धा उकाडा प्रचंड प्रमाणात वाढता आहे. घामाच्याधारा आणि उष्माघाताचा धोका पाहता आरोग्य यंत्रणांनीसुद्धा नागरिकांना सावधगिरी बाळगण्याच्या सूचना केल्या आहेत. याचदरम्यान काहींची पावलं ही गिरीस्थानं अर्थात थंड हवेच्या ठिकाणी वळत आहेत. महाराष्ट्रात लोणावळा, महाबळेश्वर, आंबोली घाट अशा वाटांना मंडळी निघत असतानात देशभरातूनही सुट्टीच्या या दिवसांमध्ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि अगदी काश्मीरमध्ये जाणाऱ्यांचा आकडाही मोठा आहे. मात्र, उत्तरेकडे पर्वतांच्या कुशीत वसलेल्या या भागांमध्ये क्षमतेहून अधिक पर्यटकांची उपस्थिती असल्या कारणानं या भागांमध्ये प्रचंड प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाल्याचं दिसतंय. (Himachal Pradsh Uttarakhand Traffic Jam)
हिमाचल प्रदेशातील मनालीसह अनेक भागांमध्ये वाहनांच्या लांबच लांब रांगा वळणावळणाच्या रस्त्यांवर लागल्या असून, हे Traffic Jam प्रवाशांची वेळ अक्षरश: वाया घालवत आहे. एका ठिकाणहून दुसरीकडे पोहोचण्यासाठी कितीही लवकर प्रवास सुरू केला तरीसुद्धा हा प्रवास वाहतूक कोंडीशिवाय होत नाहीये. फक्त हिमाचल प्रदेश नव्हे तर, उत्तराखंडमध्येसुद्धा हीच परिस्थिती आहे.
हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये पर्यटनाचे दिवस असल्यामुळं देशभरातून मोठ्या संख्येनं नागरिक इथं दाखल झाले आहेत. मुख्य पर्यटनस्थळांसमवेत येथील लहान गावखेड्यांमध्येही पर्यटकांचा राबता दिसत आहे. मागील 24 तासांपासून पर्यटकांनी फुललेल्या या ठिकाणी वाहतूक कोंडिनं मात्र काहींचा हिरमोड केला. काही प्रवासी विमान मार्गानं प्रवास करत आहेत तर, काही रेल्वे आणि रस्ते मार्गानं दिल्ली- चंदीगडहून ही ठिकाणं गाठत आहेत.
परिणामी चंदीगढ मनाली राष्ट्रीय महामार्गासह मनाली शहर, अटल टनल मार्ह, मॉल रोड, वशिष्ठ, सोलंग, पलचान इथं वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. कासवगतीनं वाहनं पुढे जात असून काही टप्प्यांवर तर तासन् तास वाहनं एकाच ठिकाणी उभी असल्याचं पाहायला मिळत आसल्यानं प्रवास कमी आणि मनस्ताप जास्त अशाच अडचणींचा सामना इथं पर्यटकांना आणि स्थानिकांनासुद्धा करावा लागत आहे.
वाहनांना सर्वाधिक अडचण अटल बोगदजा आणि सोलंग इथं येत असून, अटल टनलच्या दिशेनं जाणारी वाहतूक काही वेळा ठप्पसुद्धा होत आहे. वाहनांच्या या रांगा पाहता अनेक प्रवासी रस्त्याच्या कडेला उभे असल्याचं दिसून येत आहे. मनालीतील मॉल रोड आणि बस आगारापाशीसुद्धा प्रचंड गर्दीचं चित्र असून, त्यामुळं वाहनतळांवरील सुविधासुद्धा पुरच्या कोलमडल्या आहेत. शिवाय इथं पर्यटकांची संख्या नियंत्रणाबाहेर गेल्यामुळं पोलिसांना वाहतूक नियंत्रणामध्येसुद्धा प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
एका अर्थी देशाच्या या भागांमध्ये पर्यटकांचा ओघ वाढल्यानं स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार संधी उपलब्ध झाल्या आहेत खऱ्या. मात्र, स्थानिक व्यापारी आणि हॉटेल, होम स्टे चालकांच्या माहितीनुसार इथं वाहतूक व्यवस्था, वाहनतळ सुविधा वेळीच सुधारली नाही तर या ठिकाणांची प्रतिमा पर्यटकांच्या नजरेत मलीन होऊन त्याचे विपरित परिणाम नाकारता येत नाहीत. ज्यामुळं स्थानिकांनी प्रशासनाकडे पुरेशी वाहनतळं, शटल सुविधा आणि शहरात वाहनांच्या प्रवेशाचा आकडा नियंत्रित करण्याची मागणी केली आहे. पर्यटकांनी खासगी वाहनांचा वापर कमी करून इथं वाहतूक नियमांचं पालन करावं असाही सूर नागरिकांनी आळवला आहे.
#WATCH मंडी, हिमाचल प्रदेश: गर्मी से कुछ राहत पाने के लिए लोग पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं, जिसके कारण पंडोह डैम के पास ट्रैफिक जाम और गाड़ियों की धीमी आवाजाही देखी गई। pic.twitter.com/WzIlPu1cj8— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 24, 2026
#WATCH Manali, Himachal Pradesh: A tourist, Pradeep, says, "The weather in Delhi is around 45 degrees, and it is extremely hot there. The weather here is excellent, though there are heavy traffic jams... It is a place worth visiting..." (24.05) https://t.co/nVrq5A7Qpb pic.twitter.com/CzPY2XJNS1— ANI (@ANI) May 24, 2026
दरम्यान, उत्तराखंडमध्येसुद्धा वळणवाटांच्या रस्त्यांवर अशीच परिस्थिती पाहायला मिळतेय. इथं आठवडी सुट्ट्यानासुद्धा रस्ते वाहनांनी भरून जात असून, नैनीताल स्थित कैंची धाम, चारधाम यात्रा मार्ग आणि तीर्थक्षेत्र या दिशेनं जाणाऱ्यांचा आकडा मोठा आहे. ज्यामुळं वरील सर्व ठिकाणांवरील सद्यस्थिती पाहता प्रवाशांनी वेळ आणि प्रवासाचं नियोजन करूनच बेत आखावेत असं आवाहन करण्यात येत आहे.