Indian Railway : अयोध्या- मुंबई प्रवासासाठी अमृत भारत ट्रेन; भक्तिमय प्रवासासाठी रेल्वेच्या वेळा काय?

Ayodhya-Mumbai Amrit Bharat Expressm Details : अयोध्येत नव्यानं उभारण्यात आलेल्या राम मंदिरानंतर इथं पर्यटनाचा प्रचंड विकास झाल्याचं पाहायला मिळालं. याचाच एक भाग म्हणजे भारतीय रेल्वेनं सुरु केलेली एक विशेष रेल्वेसेवा अमृत भारत ट्रेन. अयोध्या- मुंबईदरम्यान ही रेल्वेसेवा सुरू करण्यात आली असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हिरवा झेंडा दाखवत हा अनोख्या प्रवासाचा शुभारंभ केला.
अयोध्या-मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनच्या उपलब्धतेमुळं प्रभू श्रीरामाच्या नगरीमध्ये जाण्यासाठीची वाट आणखी सुकर होणार आहे. इतकंच नव्हे तर मुंबईत येण्यासाठी अयोध्येपासून थेट प्रवासाची सुविधा उपलब्ध असेल, ज्यामुळं आता महाराष्ट्रातील अनेक भाविकांना वारंवार ट्रेन बदलण्याची गरज नाही. ही ट्रेन जबलपूरहून अर्थात व्हाया जबलपूर प्रवास करेल. दैनंदिन सेवेत असणाऱ्या या रेल्वेचा क्रमांक आहे 22111/22112.
अयोध्या-मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस ही ट्रेन 12 स्थानकांवर थांबेल. यामध्ये सुल्तानपुर, मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, प्रयागराज, मानिकपुर, सतना, जबलपुर, इटारसी, भुसावळ, जळगाव, नाशिक रोड, कल्याण, ठाणे अशा स्थानकांचा समावेश आहे. 22 कोच असणाऱ्या या ट्रेनमध्ये 8 स्लीपर क्लास, 11 जनरल क्लास, 2 एसएलआर (SLR) कोच आणि प्रवाशांच्या सुविधेसाठी 1 पँट्री समाविष्ट आहे. सायंकाळी 16.45 मिनिटांनी ही ट्रेन अयोध्येवरून प्रवास सुरू करेल आणि दुसऱ्या दिवशी रात्री 21.5 वाजता अपेक्षित स्थानकावर पोहोचेल. जवळपास 28 तासांच्या या प्रवासात प्रवाशांना सुखद अनुभव मिळेल असा दावा रेल्वे यंत्रणा करत आहेत.
भारतीय रेल्वेनं प्रवाशांचा प्राधान्यक्रम आणि त्यांची पसंती या अनुषंगानं आतापर्यंत बऱ्याच महत्त्वाच्या भागांमध्ये रेल्वेची सुविधा दिली आहे. यामध्ये प्रवाशांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेलाही रेल्वेनं केंद्रस्थानी ठेवलं असून, त्याच अनुषंगानं रेल्वे सुविधासुद्धा पुरवल्या आहेत. अयोध्येपासून मुंबईपर्यंत येणारी रेल्वेसुद्धा त्यातलीच एक.
हडपसर-बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस (Banaras–Hadapsar Amrit Bharat Express Train Route) ची तरतूदही रेल्वे विभागानं केली आहे. स्लीपर, जनरल सेकंड क्लाससह 22 कोच असतील. 22589 बनारस-हडपसर अमृत भारत ट्रेन वाराणासीहून सायंकाळी 6.15 वाजता निघून हडपसरला दुसऱ्या दिवशी रात्री 12.10 वाजता पोहोचेल. तर, परतीच्या प्रवासात 22590 क्रमांकाची ट्रेन हडपसरहून सकाळी 7.50 वाजता निघून दुसऱ्या दिवशी दुपारी 2.30 वाजता बनारसला पोहोचेल.