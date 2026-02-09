आलिशान प्रवास! IRCTC सोबत 10 दिवसांच्या तीर्थाटनावर जाण्याची संधी; कोणकोणती ठिकाणं पाहता येणार अन् खर्च किती?

IRCTC Divine East Temple Tour 2026: भारतीयांना भटकंतीची तशी विशेष आवड. अशाच भारतीयांसाठी एक खास बेत आखत तितक्याच खास ठिकाणांना भेट देण्याची संधी देत आहे आयआरसीटीसी (IRCTC). यावेळी 'भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन'च्या माध्यमातून हा प्रवास करता येणार आहे. ज्या माध्यमातून 'डिवाईन ईस्ट टेम्पल टूर' (Divine East Temple Tour) उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या सहलीच्या माध्यमातून देशातील ऐतिहासिक आणि तितक्याच लोकप्रिय तीर्थक्षेत्रांना भेट देण्याची संधी मिळणार आहे.
अधिकृत माहितीनुसार IRCTC नुसार 'डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर' ही 10 दिवसांची सहल असेल. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि झारखंड अशा मुख्य ठिकाणच्या मंदिरांना या सहलीतून भेट देता येणार आहे. 9 मार्च 2026 रोजी दिल्लीच्या सफदरगंजहून ही ट्रेन रवाना होईल. वाराणासी, कोलकाता, गंगासागर, पुरी आणि बैद्यनाथ धाम अशा महत्त्वाच्या ठिकाणांना भेट देता येणार आहे. 79,285 रुपयांपासून या सहलीचा खर्च सुरू होणार असून, हा सर्वसमावेशक खर्च आहे. ज्यामध्ये प्रवास, हॉटेल, जेवण, साईटसिईंगचा समावेश आहे.
वाराणसी (उत्तर प्रदेश): या अतिशय सुरेख प्रवासाची सुरुवात काशी विश्वनाथ धाम इथून होणार असून, जगप्रसिद्ध गंगा आरती अनुभवता येणार आहे.
कोलकाता, गंगासागर (पश्चिम बंगाल): कोलकाता येथील कालीघाट (शक्ति पीठ), दक्षिणेश्वर काली मंदिर आणि व्हिक्टोरिया मेमोरियल पाहण्याची संधी मिळेल. गंगासागराचं दर्शनही इथं होणार असून, कपिल मुनि मंदिराचं दर्शन घेता येणार आहे.
पुरी, भुवनेश्वर (ओडिशा): भगवान जगन्नाथ यांच्या दर्शनासह कोणार्क येथील सूर्य मंदिर, धौली शांतीस्तूप, उदयगिरी आणि खंडगिरी गुंफा पाहण्याची संधी मिळेल.
बैद्यनाथ (झारखंड) : प्रवासाचा शेवटचा टप्पा असेल देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम.
अत्याधुनिक सुविधांनी परिपूर्ण असणाऱ्या या ट्रेनमध्ये प्रवाशांना केंद्रस्थानी ठेवl अनेक सोयीसुविधा देण्यात आल्या आहेत.
श्रेणी- AC I, AC II आणि AC III टीअर अशी सुविधा आहेत.
जेवणाची सोय- ट्रेनमध्ये 2 सुरेख रेस्तराँ असून, यामध्ये ताजं अन्न दिलं जाईल.
संरक्षणव्यवस्था- ट्रेनमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे असून यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक सेफ, इन्फोटेनमेंट सिस्टम अशाही सुविधा आहेत.
क्षमता - या ट्रेनमध्ये 150 पर्यटकांच्या राहण्याची व्यवस्था आहे.
आयआरसीटीसीच्या या पॅकेजमध्ये 'ऑल-इनक्लूसिव' खर्च असून याचा अर्थ असा की, हा प्रवास पूर्ण करण्यासाठी जास्तीचे पैसे भरण्याची गरज नाही. आयआरसीटीसीच्या या प्रवासाच्या माहितीसाठी www.irctctourism.com या संकेतस्थळावर भेट द्या.