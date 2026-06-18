/निसर्गरम्य दल लेकला हे काय झालं? काही सेकंदांच्या व्हिडीओनं इथं येणाऱ्यांना धक्का!

Travel Jammu Kashmir : 'काश्मीर की कली' चित्रट असो किंवा 'जब जब फूल खिले...' अगदी हल्लीहल्लीच्या बॉलिवूडपटांमध्येसुद्धा जम्मू काश्मीरच्या सौंदर्यानं प्रत्येकालाच भुरळ घातली आहे. अशा या निसर्गाचा वरदहस्त असणाऱ्या क्षेत्रात श्रीनगर शहरातील दल लेक म्हणजे जणू एक रत्नच. काश्मीर सफरीवर येणाऱ्या प्रत्येकाला एकदातरी या दल लेकमध्ये येऊन नौकानयनाचा आनंद घ्यायचा असतो. पण, येत्या काही दिवसांमध्ये तुम्ही इथं फिरकणार असाल तर मात्र याचा पुन्हा विचार करावा लागू शकतो.
शिकाऱ्यातून केली जाणारी सफर, डोंगररांगांच्या मधोमध असणारा हा तलाव आणि येथील निसर्ग अनुभवण्यासाठी आणि सध्याची होरपळ कमी करण्यासाठी देशाच्या अनेक राज्यांमधून पर्यटक जम्मू काश्मीरच्या दिशेनं जात आहेत. मात्र त्यामुळं या भागातील पर्यटनस्थळांवर प्रचंड गर्दीचं वातावरण पाहायला मिळत आहे.
सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या एका व्हिडीओच्या माध्यमातून दल लेकमधील सद्यस्थिती नेमकी कशी आहे याचीच प्रचिती येत आहे. इन्स्टाग्रामवर शेअर करण्यात आलेल्या एका व्हिडीओमध्ये चक्क दल लेकमध्ये नौकांची कोंडी दिसून येत आहे. शहरात ज्याप्रमाणं रस्त्यावर वाहतूक कोंडी असते, अगदी त्याचप्रमाणे नौकांना इकडचं तिकडे व्हायलाही जागा शिल्लक नसल्याचं चित्र दल लेकमधील व्हिडीओमुळं पाहायला मिळत आहे. त्यामुळं येत्या काळात काश्मीरला जायचा बेत होणार असेल तर तेथील परिस्थितीचा आढावा घेणंही तितकंच महत्त्वाचं.
दल लेकमध्ये शिकारा सफरींसमवेतच हाऊस बोटमध्येसुद्धा राहण्याला अनेकजण पसंती देतात. प्रत्यक्षात हाऊसबोटची ही कल्पना इंग्रजांची असल्याचं सांगण्यात येतं. इथं असणारा शिकारा म्हणजे एक अशी नौका जिची दोन्ही टोकं निमुळती असतात आणि वर या नौकेला कमान लावलेली असते. स्थानिकांसाठी शिकारा म्हणजे एक महत्त्वाचं दळणवळणाचं साधन. अशा या दल लेकमधून नौकानयन करत असतानाच पर्यटकांना येथील तरंगत्या बाजाराची झलकसुद्धा पाहता येते. सकाळी 6 वाजल्यापासून ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत या तलावात विहार करता येतो. जम्मू काश्मीरच्या पर्यटन क्षेत्रात दल लेकनं आतापर्यंत नेहमीच महत्त्वाची भूमिका बजावली असून, इथं पर्यटकांसाठी एकाहून एक सरस अशी ठिकाणं पाहायला मिळतात.