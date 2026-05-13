/स्वस्तात करा काश्मीर ट्रीप! वंदे भारतची कनेक्टिव्हिटी अन् स्वर्गसुख देणारी ठिकाणं, प्रत्येक फोटो शेअर करावासा वाटेल

Travel Budget Kashmir Trip: शाळा, महाविद्यालयं ते अगदी कार्यालयांना असणाऱ्या सुट्ट्या पाहता अनेकांचीच पावलं पर्यटनस्थळांकडे वळत आहेत. त्यातही जग कितीही पुढे गेलं तरी 'काश्मीरला जायचंय' म्हणणारी मंडळी कमी नाहीत. काश्मीर म्हणजे जणू भारतातील स्वर्द. निसर्गाचा जणू आविष्कारच आहे, असं भासणारं हे ठिकाण प्रत्येक ऋतूमध्ये इथं येणाऱ्यांसाठी नवा नजराणा सादर करत असतं. पर्यटकांना प्रेमात पाडत असतं. याच काश्मीरमध्ये तरुणाईचासुद्धा ओघ वाढला असून, गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुरेझ व्हॅलीमध्ये पर्यटकांचा राबता पाहायला मिळत आहे. पण, याच काश्मीरमध्ये काही ठिकाणं अशीसुद्धा आहेत जिथं तुलनेनं पर्यटकांची ये-जा कमी असते.
पहलगाम, गुलमर्गसारख्या ठिकाणांमागोमागच काश्मीरमध्ये एक असंही ठिकाण आहे, जे Meadows of Jesus म्हणून ओळखलं जातं. या ठिकाणाचं नाव आहे 'युसमर्ग'. हिरव्यागार गवताची मोठीच्या मोठी मैदानं, देवदार वृक्षाची घनदाट वनं, खळाळत वाहणारी दूधगंगा नदी इथं येणाऱ्या प्रत्येकावर भुरळ पाडते. मुख्य म्हणजे गर्दी नसणाऱ्या आणि कमी खर्चात काश्मीरचा मनमुराद आनंद देणाऱ्या ठिकाणी भेट देऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी युसमर्ग हा एक उत्तम पर्याय आहे.
रेल्वेमार्गानं जम्मू तवीहून थेट श्रीनगरपर्यंतचा प्रवास करता येतो. जम्मूवरून सकाळी 6.20 मिनिटांनी निघणारी ही ट्रेन 11.10 मिनिटांनी श्रीनगरला पोहोचते. इथून साधारण 50 किमी अंतरावरच युसमर्ग हे ठिकाण आहे.
युसमर्ग हे ठिकाण खिशाला परवडणाऱ्या दरात काश्मीर सफर करणाऱ्यांसाठी एक उत्तम आणि तितकाच योग्य पर्याय आहे. इथं मुक्कामासाठी हॉटेलांऐवजी असणारे पर्याय म्हणजे होमस्टे आणि छोटेखानी गेस्ट हाऊस. उपलब्ध माहितीनुसार इथं स्थानिक दरांनुसार 800 रुपयांपासून ते अगदी 1500 रुपयांपर्यंतसुद्धा मुक्कामाची सोय होऊन जाते. महत्त्वाची बाब म्हणजे, युसमर्गमध्ये राहून काश्मीरची संस्कृती अतिशय जवळून अनुभवण्याची संधी इथं येणाऱ्यांना मिळते. काश्मीरची खाद्यसंस्कृतीसुद्धा इथं येणाऱ्या खवैय्यांसाठी एक परवणीच ठरते.
खळाळत वाहणारी आणि पर्वतांवरून बेफान प्रवाहानं येणारी दूधगंगा नदी इथं येणाऱ्यांना जणू प्रेमातच पाडते. अगदी चित्रपटात ज्याप्रमाणे नदीपात्राच्या शेजारी सहलीचा आनंद घेण्याचे प्रसंग दाखवले जातात तशाच सहलीचा प्रत्यक्ष आनंद इथं येऊन घेता येऊ शकतो. इथंच काही अंतरावर नीलनाग तलावही असून, देवदार वृक्षांच्या दाटीमध्ये लपलेला हा तलाव ट्रेकिंगची आवड असणाऱ्यांसाठी एक रत्नच आहे. इथं पोहोचण्यासाठी एक लहानसा ट्रेक करावा लागतो. इथं जातानाच वाटेत प्रसिद्ध सूफी संत शेख नूर-उद-दीन नूरानी यांचा दर्गा चरार-ए-शरीफसुद्धा पाहायला मिळतो.
श्रीनगरहून युसमर्गसाठी सहजपणे टॅक्सीसेवा उपलब्ध आहे, जिथं 1500 ते 2000 रुपये शेअरिंग तत्वावर टॅक्सी मिळतात. साधारण 2 तासांचा प्रवास या असणाऱ्या या वाटेमध्ये निसर्गाची विविध रुपं पाहायला मिळतात. इथं भेट देण्यासाठीचा उत्तम कालावधी आहे एप्रिल ते जून आणि येथील कधीही न अनुभवलेला हिवाळा पाहायचा असेल तर सप्टेंबर ते नोव्हेंबर हा उत्तम कालावधी ठरेल.