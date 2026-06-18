/काय म्हणावं? लडाखमध्ये बाईकस्वार तरुणांचा देश अचानक बदलला? मोबाईलवर China पाहून दचकलेच

Ladakh Bikers Video: जग फिरण्याची स्वप्न पाहणाऱ्यांना अनेकदा लडाख फिरून या, असा सल्ला देणारी मंडळीसुद्धा भेटतात. कारण, हे भारतातील एक असं ठिकाण आहे, जिथं जीवनातून एकदातरी भेट द्यायलाच हवी. निसर्गाची विविध रुपं या लडाखमध्ये पाहायला मिळतात. कुठं बर्फाच्छादित डोंगर, कुठं रखरखीत भूभाग, तर कुठं खळखळत वाहणाऱ्या निळ्याशार पाण्याच्या नद्या. लडाखचं हे सौंदर्य इतकं कमाल, की वर्षभरात अनेक फिरस्त्यांच्या वाटा याच दिशेनं वळतात. अशा या लडाखमध्ये गेलेल्या काही बाईकस्वारांना एक असा अनुभव आला, की क्षणात त्यांची भंबेरीच उडाली.
लडाखचे अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर सापडतील. मात्र, सध्या दिसणारा व्हिडीओ इतक्यांदा पाहिला जातोय की तिथं जाऊ इच्छिणारेसुद्धा घडला प्रकार पाहून पेचात पडले आहेत. या व्हिडीओमध्ये काही बाईकस्वार तरुण लडाखच्या सुरेख रस्त्याच्या कडेला थांबल्याचं दिसत आहेत. इथं मोबाईल स्क्रीन दाखवत त्यापैकीच एक बाईकस्वार जी माहिती देत आहे ती हैराण करणारी आहे.
'आम्ही भारतात उभे आहोत, मात्र आम्हाला चीनची प्रमाण वेळ दाखवली जात आहे', असं म्हणत तो बाईकस्वार मोबाईलचं नोटिफिकेशनसुद्धा दाखवत आहे. या वेळेमध्ये तब्बल अडीच तासांचं अंतर असून, भारतात सकाळचे 9 वाजले आहेत, तर चीनमध्ये मात्र 11 वाजून 30 मिनिटं झाल्याचं या व्हिडीओमध्ये पाहायला मिळत आहे. हे पाहून इतर बाईकस्वारसुद्धा हैराण होत आहेत. हे असं का होतंय याचं कारणसुद्धा बाईकस्वार देत आहे.
लडाखला फिरायला गेलं असता क्षणात देश बदलला? हाच प्रश्न अनेकांच्या मनात घर करत आहे. प्रत्यक्षात तसं नाहीय. सध्याच्या स्मार्टफोनमध्ये एक अशी कार्यप्रणाली असते, जिला 'Automatic Time Zone' म्हणतात. या फिचरच्या माध्यमातून तुमच्या मोबाईलच्या नजीक असणाऱ्या टॉवरच्या हिशोबानं सिग्नल हेरत त्याचनुसार मोबाईल वेळ दाखवतो. राहिला मुद्दा लडाखचा, तर इथं काही भाग हा भारत- चीन LAC च्या अगदीच नजीक आहे. ज्या कारणास्तव चिनी मोबाईलचा सिग्नल भारतीय सीमेमध्ये येऊन या बाईकस्वारांच्या मोबाईल नेटवर्कनंही हेरला.
अपने ही देश के लद्दाख में घूम रहे भारतीय बाइक राइडर का मोबाइल टाइम जोन ऑटोमैटिक चीन के टाइम में बदल जा रहा है।— Einstein Yadav (@EinstYdv) June 17, 2026
क्या ये भी नेहरू की गलती है? pic.twitter.com/t8hYWiGi3H
सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ ज्या क्षणी व्हायरल झाला, त्याच क्षणी त्यावर अनेकांनीच कमेंटही करण्यास सुरुवात केली. एकिकडे काही नेटकऱ्यांनी कुतूहलपूर्ण प्रतिक्रिया दिली, तर काहींनी हा तांत्रिक बिघाड असल्याचं म्हटलं. काही नेटकऱ्यांनी मात्र हा सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं एक धोका असल्याच्याही प्रतिक्रिया दिल्या. देशाच्या सीमाभागात अशा घटना पहिल्यांदाच घडलेल्या नाहीत. संरक्षण यंत्रणांच्या माहितीनुसार चीन सध्या सीमाभागात पायाभूत सुविधांच्या विकासावर अधिक भर देत असून, मोबाईल टॉवर हा त्याचाच एक भाग असल्याचं म्हटलं जात आहे, ज्यामुळं अनेकदा इथं प्रवाशांच्या मोबाईलवर इंटरनॅशनल रोमिंग किंवा शेजारी देशाचं नेटवर्क दिसून येतं.
येत्या काळात तुम्ही किंवा तुमच्या ओळखीतील कोणी लडाखला जायचा बेत आखत असाल तर, पॅगाँग त्सो, उमलिंग ला अशा भागांतून प्रवास करताना तुम्ही भारत- चीन सीमाभागातून प्रवास करत आहात हे विसरू नका. ज्यामुळं फोनच्या सेटिंगमध्ये जाऊन तिथं 'Automatic Time Zone' आणि 'Automatic Network Selection' फिचर बंद करा. नेटवर कायम मॅन्युअली सेट करा ज्यामुळं Jio, Airtel, BSNL आणि इतर भारतीय नेटवर्कच दिसू शकतील आणि संभ्रमात पडण्याची वेळ येणार नाही.
लडाखचा पूर्व आणि ईशान्येकडील भाग चीनच्या (तिबेट आणि शिनजियांग प्रांत) सीमेजवळ आहे. जो प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेने (Line of Actual Control - LAC) विभागलेला आहे.
चीनच्या सीमेनजीक असणारे लडाखमधील भाग