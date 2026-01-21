English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'असे पर्यटक कधीच बनू नका...', Viral Video मुळं अनेकांच्या तळपायाची आग मस्तकात; लेह-लडाखमध्ये नेमकं घडलं काय?

Viral Video : गरज काय होती... इतंकं का करा? उगाच... असे अनेक प्रश्न सध्या उपस्थित केले जात आहेत. मात्र काय आहे त्यामागचं कारण? व्हायरल व्हिडीओमुळं सोशल मीडियावर प्रतिक्रियांना उधाण... 

सायली पाटील | Updated: Jan 21, 2026, 01:30 PM IST
Viral Video Leh Ladakh : भारतात असणाऱ्या प्रेक्षणीय ठिकाणांचं वर्णन करायचं झाल्यास सरकारी यंत्रणासुद्धा अतुल्य भारत! ही संज्ञा वापरतात. विविधतेनं नटलेल्या या भारत देशात भटकंतीसाठी एकाहून एक सरस अशी ठिकाणं आहेत. यातही काही ठिकाणांना सर्वच वयोगटातील पर्यटनवेड्या मंडळींची पसंती असते. असंच एक साहसप्रेमीच्या आवडीचं ठिकाण म्हणजे, लेह- लडाख. दरवर्षी इथं मोठ्या संख्येनं पर्यटक येतात. मात्र पाही पर्यटक हे इथं त्यांची अशी काही छाप सोडून जातात ज्याची खरंतर गरज नसते. सोशल मीडियावर असाच एक व्हिडीओ सध्या व्हायरल होत आहे. 

व्हायरल होणाऱ्या या व्हिडीओमध्ये एक तरुण श्रीनगर महामार्गावरील सर्वाधिक उंचीवरील ठिकाणी असणाऱ्या फतुला टॉप (Fotu La) इथं उभारण्यात आलेल्या एका मैलाच्या दगडावर गरज नसताना काही शब्द लिहिताना दिसत आहे. या तरुणीच्या कृतीमुळं सध्या भटकंती करणाऱ्यांच्या वर्तुळात संताप पाहायला मिळत आहे. अनेकांनीच रिशेअर केलेल्या या व्हिडीओमध्ये तरुण समुद्रसपाटीपासून 13000 फूट इतक्या उंचीवरील ठिकाणावर मुळचा हरियाणाचा हा पर्यटक 'गुर्जर' हा शब्द लिहिताना दिसत आहे. 

आपण काहीतरी कर्तबगारी केल्याचाच अविर्भाव या पर्यटकाच्या चेहऱ्यावर हे शब्द लिहिताना पाहायला मिळत आहे. मात्र, त्याच्या या कृतीनं नेटकरी चांगलेच संतापले आहेत. ही काही मोठं यश संपादन केल्याची कृती नसून, हा निव्वळ वेडेपणा असल्याचच काही नेटकरी म्हणाले आहेत. 

काही नेटकऱ्यांनी या पर्यटकाचं कृत्य अहंकारामुळं केलं असल्याचं म्हणत त्याच्यावर निशाणा साधला आहे, तर काहींनी ही संपूर्ण कृती अनादराची असल्याचं म्हटलं आहे. हे ठिकाण अशा कृतींसाठी तिथं येऊन असे फोटो टीपण्यासाठी नसून, इथं भेट देऊन तेथील निसर्गसौंदर्य नजरेत साठवणं गरजेचं असल्याच्याही प्रतिक्रिया काही नेटकऱ्यांनी दिल्या आहेत. तुमचं या कृतीवर आणि अशा पर्यटकांवर काय मत? 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

