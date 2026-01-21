'असे पर्यटक कधीच बनू नका...', Viral Video मुळं अनेकांच्या तळपायाची आग मस्तकात; लेह-लडाखमध्ये नेमकं घडलं काय?

Viral Video Leh Ladakh : भारतात असणाऱ्या प्रेक्षणीय ठिकाणांचं वर्णन करायचं झाल्यास सरकारी यंत्रणासुद्धा अतुल्य भारत! ही संज्ञा वापरतात. विविधतेनं नटलेल्या या भारत देशात भटकंतीसाठी एकाहून एक सरस अशी ठिकाणं आहेत. यातही काही ठिकाणांना सर्वच वयोगटातील पर्यटनवेड्या मंडळींची पसंती असते. असंच एक साहसप्रेमीच्या आवडीचं ठिकाण म्हणजे, लेह- लडाख. दरवर्षी इथं मोठ्या संख्येनं पर्यटक येतात. मात्र पाही पर्यटक हे इथं त्यांची अशी काही छाप सोडून जातात ज्याची खरंतर गरज नसते. सोशल मीडियावर असाच एक व्हिडीओ सध्या व्हायरल होत आहे.
व्हायरल होणाऱ्या या व्हिडीओमध्ये एक तरुण श्रीनगर महामार्गावरील सर्वाधिक उंचीवरील ठिकाणी असणाऱ्या फतुला टॉप (Fotu La) इथं उभारण्यात आलेल्या एका मैलाच्या दगडावर गरज नसताना काही शब्द लिहिताना दिसत आहे. या तरुणीच्या कृतीमुळं सध्या भटकंती करणाऱ्यांच्या वर्तुळात संताप पाहायला मिळत आहे. अनेकांनीच रिशेअर केलेल्या या व्हिडीओमध्ये तरुण समुद्रसपाटीपासून 13000 फूट इतक्या उंचीवरील ठिकाणावर मुळचा हरियाणाचा हा पर्यटक 'गुर्जर' हा शब्द लिहिताना दिसत आहे.
आपण काहीतरी कर्तबगारी केल्याचाच अविर्भाव या पर्यटकाच्या चेहऱ्यावर हे शब्द लिहिताना पाहायला मिळत आहे. मात्र, त्याच्या या कृतीनं नेटकरी चांगलेच संतापले आहेत. ही काही मोठं यश संपादन केल्याची कृती नसून, हा निव्वळ वेडेपणा असल्याचच काही नेटकरी म्हणाले आहेत.
He went to a height of 13,479 feet to show the world how big of an idiot he is.
Why Thar owners are so stupid? pic.twitter.com/mBhkMkMDMQ
— Incognito (@Incognito_qfs) January 20, 2026
काही नेटकऱ्यांनी या पर्यटकाचं कृत्य अहंकारामुळं केलं असल्याचं म्हणत त्याच्यावर निशाणा साधला आहे, तर काहींनी ही संपूर्ण कृती अनादराची असल्याचं म्हटलं आहे. हे ठिकाण अशा कृतींसाठी तिथं येऊन असे फोटो टीपण्यासाठी नसून, इथं भेट देऊन तेथील निसर्गसौंदर्य नजरेत साठवणं गरजेचं असल्याच्याही प्रतिक्रिया काही नेटकऱ्यांनी दिल्या आहेत. तुमचं या कृतीवर आणि अशा पर्यटकांवर काय मत?