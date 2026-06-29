/लडाखमध्ये पहिल्यांदाच असं घडलं... ट्रीपच्या खर्चापेक्षाही जास्त दंड; चौघांनी आपल्या वाहनांमध्ये बसून काय केलं?

नवी दिल्ली | लडाखमध्ये दरवर्षी मोठ्या संख्येनं पर्यटकांची हजेरी पाहायला मिळते. बाईक, कार, ते अगदी थरारक प्रवासासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या वाहनांनी या आव्हानात्मक वळणांवर येण्याकडे अनेकांचाच कल असतो. अशा या लडाखमध्ये येणाऱ्या पर्यटकांचा उत्साह कायमच शिगेवर असतो. मात्र या उत्साहात काही अतिउत्साही पर्यटक सततच गालबोट लावण्याचं काम करतात. अशाच काही पर्यटकांवर केंद्रशासिक प्रदेशाचा दर्जा मिळाल्यानंतर पहिल्यांदाच लडाखमध्ये कठोरातील कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. स्थानिक प्रशासनानं केलेल्या या कारवाईमुळं या पर्यटकांना अतिउत्साहीपणा चांगलाच नडला असं म्हणायला हरकत नाही. कारण, त्यांना सहलीच्या खर्चापेक्षा अधिक रक्कम ही दंडासाठी भरावी लागली.
लडाख प्रशासनानं पँगाँग त्सो या तलावामध्ये आणि इतर राखीव वन्यक्षेत्रामध्ये बेकायदेशीररित्या ऑफ रोडिंग कार चालवल्यानं त्यांच्यावर का कारवाईला बडगा उगारण्यात आला. लडाखमधील अतिसंवेदनशील क्षेत्रातील पर्यावरणासह या भौगोलिक क्षेत्रासा हानी पोहोचवण्याच्या त्यांच्या या कृतीसाठी प्रशासनानं ही अद्दल घडवली.
लेफ्टनंट गव्हर्नर व्हीके सक्सेना यांच्या निर्देशांनंतर ही कारवाई करण्यात आली. जिथं संवेदनशील भूभाग, जलस्त्रोत, तलाव आणि राखीव वन्यक्षेत्रामध्ये प्रवासी वाहन बेदरकारपणे चालवण्यात आलं. 26 जून रोजी येथील वन विभागानं हिमाचल प्रदेश, चंदीगढ, पंजाब आणि उत्तर प्रदेशातील प्रवाशांवर प्रत्येकी 50000 म्हणजेच चौघांवर 2 लाख रुपयांची दंडात्मक केली. गेल्या काही दिवसांपासून ही मंडळी त्यांचं वाहन पँगाँग लेक, चांगथान आणि नुब्रा येथील राखीव क्षेत्रामध्ये चालवत असल्याचं प्रशासनाच्या लक्षात आलं होतं. ज्यानंतर रितसर पडताळणी करून चारही वाहनं दंडात्मक रक्कम भरल्यानंतरच पुन्हा सोपवण्यात आली. यावेळी नियमांचं पालन करण्यासंदर्भात प्रशासनानं या वाहनधारकांना चांगलीच समजही दिली. सदर संपूर्ण प्रकार हा वनअधिकाऱ्यांची गस्त फेरी आणि सोशल मीडियावरील काही व्हिडीओमुळं समोर आला.
लडाखमध्ये येणाऱ्या सर्वच पर्यटकांना सक्सेना यांनी इथं जबाबदारीची जाणीव ठेवून भटकंतीचा आनंद घ्यावा असं आवाहन केलं. एका परिपत्रकातून याबाबतही माहिती जारी करण्यात आली, जिथं अतिउत्साहीपणामुळं अनेकदा दुर्मिळ प्रजातींना धोका पोहोतून त्यांचं अस्तित्वंही धोक्यात येऊ शकतं. शिवाय येथील अतिशय संवेदनशील पर्यावरण साखळीसुद्धा विस्कळीत होऊ शकते, ज्यामुळं प्रवाशांनी भान बाळगून इथं प्रवास करावा असं आवाहन यंत्रणेकडून करण्यात आलं.