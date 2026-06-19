/Ladakh Travel : बिनधास्त लडाख फिरून या; राज्य शासन देतंय 20 हजार रुपये, काय आहे नवी योजना?

Ladakh Travel : काराकोरम आणि झंस्कार पर्वतरांगांच्या मध्ये असणारं भारतातील एक शीतवाळवंट म्हणजे लडाख. समुद्रसपाटीपासून साधारण 3500 मीटर इतक्या उंचीवर असणाऱ्या या क्षेत्रापर्यंत पोहोचणं म्हणजेच एक थरार. अशा या लेह लडाख भागामध्ये दरवर्षी मोठ्या संख्येनं पर्यटक येतात. मागील काही वर्षांमध्ये इथं प्रामुख्यानं बाईकस्वारांचं येण्याचं प्रमाण खुप वाढलं. याशिवाय शक्य आणि उपलब्ध होईल त्या परिवहनाच्या माध्यमातून इथं येणारेसुद्धा कमी नाहीत. काही मंडळी कोणासोबत, काहीजण अगदी एकटेसुद्धा या लडाख सफरीवर येतात. कारण, इथं निसर्ग अगदी सहजपणे तुमचा सहप्रवासी होतो. याच लडाखमध्ये जाण्यासाठीचा खर्च कमी नाही. पण, या सफरीसाठी सरकारनंच आर्थिक मदत देऊ केली तर?
हे अगदी खरंय की, सरकार लडाख सफरीसाठी मदत करणार आहे. बिहारमध्ये सध्या राज्य शासनानं ही योजना मंजूर केली असून सिंधू दर्शन तीर्थ यात्रा आर्थिक मततनिधी योजना 2026 असं या योजनेचं नाव. ज्या योजनेअंतर्गत बिहारचे नागरिक लडाखमध्ये जाऊन पवित्र सिंधू नदीचं दर्शन घेऊ शकणार आहे. फक्त बिहारच्या मूळ रहिवासी नागरिकांनाच या योजनेचा लाभ घेता येईल. सिंधू दर्शन यात्रा पूर्ण केल्यानंतर या आर्थिक मदतीसाठी इच्छुकांना अर्ज करता येईल. सदर योजनेअंतर्गत पात्र इच्छुकांना प्रवास खर्चाच्या 50 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 20 हजार रुपये प्रति व्यक्ती राज्य शासनाकडून दिले जातील. दोन्हीपैकी जी रक्कम कमी असेल तिच यात्रेकरूंना मिळेल.
लडाखच्या सौंदर्यानं प्रत्येकजण भारावून जातो. मात्र, तिथं पोहोचण्यासाठीच्या खर्चाचा अंदाज घेऊन अनेक मंडळी पाय मागे घेतात. याच कारणास्तव अनेकांना लडाखला जाता येत नाही. मात्र सरकारच्या या योजनेमुळं बिहारच्या नागरिकांना लडाख सफरीसाठी मदत मिळणार हे स्पष्टंय.
बिहारचे स्थानिक रहिवासी, ज्यांचं वय 18 वर्षांहून अधिक आहे त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. सरकारकडून दरवर्षी अशा 100 प्रवासी/ यात्रेकरूंना बिहार सरकार मदत करेल.
सर्वप्रथम लडाख प्रवास पूर्ण करणं अपेक्षित असेल. ज्यानंतर निर्धारित प्रक्रियेअंतर्गत रकमेसाठी इच्छुकांना अर्ज करता येईल. पुढं अर्जाची पडताळणी होईल, ज्यानंतर व्यक्तीला निर्धारित रक्कम दिली जाईल. येत्या काळात शासनाच्या वतीनं या योजनेबाबतची सविस्तर माहिती जारी केली जाईल. कमाल आहे ना ही योजना?