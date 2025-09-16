वर्षअखेरीस कुटुंबासमवेत सहलीला जाण्याचा बेत असेल तर ‘असं’ करा बुकिंग; GST बदलांचा घ्या पुरेपूर फायदा

Travel Plans year end : वर्षभर वारेमाप काम, अनेक गोष्टींचा ताण, आर्थिक जुळवाजुळवीची गणितं करून थकलेला नोकरदार वर्ग वर्षाच्या शेवटी मात्र फिरण्याचे बेत आखतो. अशा या वर्गाला आता जीएसटीमधील बदलांचा थेट फायदा मिळणार असल्यानं त्यांचा प्रवास आनंदाचा आणि फायद्याचाही ठरणार आहे. GST 2.0 अंतर्गत आलेल्या बदलांमुळं आता भटकंतीची परिभाषाच बदलणार आहे. हॉटेल आणि विमान प्रवासावर याचा थेट परिणाम होणार असल्यामुळं काही गोष्टींची काळजी घेतल्याल प्रवास किफायतशीर करणी सहज शक्य होणार आहे.
बजेट ट्रॅव्हल अर्थाक खिशाला परवडणाऱ्या दरात प्रवास करणाऱ्या अनेकांसाठी GST 2.0 एक सुवर्णसंधी ठरणार आहे. तज्ज्ञांच्या निरीक्षणानुसार या बदलांमुळं आता 7500 रुपये दराच्या हॉटेल रुमवर 5 टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे, आधी हाच दर 12 टक्के इतका होता. तर, 7500 हून अधिक किंमत असणाऱ्या रुमवर 18 टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे.
जर तुम्ही 7000 रुपयांची रुम बुक केली, तर आधी 840 रुपये जीएसटी म्हणून द्यावे लागत हे. मात्र आता हीच किंमत 350 रुपयांवर आली आहे. ज्यामुळं तुमचे 490 रुपये वाचणार आहेत. थोडक्यात तुमच्या रुमची किंमत असेल 7350 रुपये. याउलट जर तुम्ही 8000 रुपयांची रुम घेता तर त्यावर मात्र 1440 रुपयांचा जीएसटी लागून ही किंमत 9440 रुपयांवर पोहोचेल. म्हणजेच 1000 रुपयांचा महाग रुम तुम्हाला 2000 ची फोडणी देऊन जाणार त्यामुळं आता नेमका कोणता पर्याय निवडायचा हे तुम्हीच ठरवा.
गरज नसल्यास प्रिमियम एअर ट्रॅवल करणं टाळा. 22 सप्टेंबरपासून बिझनेस, प्रिमियम किंवा इकोनॉमी श्रेणीतील विमान तिकिटांवरील जीएसटी (GST) दरात वाढ होऊन हा आकडा 18 टक्के होणार आहे. ज्यामुळं विमान प्रवासात काही अंशी बदल होतील.
प्रिमीयम श्रेणीतील विमान प्रवास करायचा असल्यास 22 सप्टेंबर आधीच वर्षअखेरीस ठरलेल्या प्रवासासाठीची तिकीटं काढून घ्या. जेणेकरुन तुम्हाला फक्त 12 टक्के जीएसटी जरानं कर भरावा लागेल. तुम्ही इकोनॉमी प्रवासी असल्यास 5 टक्के जीएसटी कायम राहणार आहे, त्यामुळं चिंता नसावी. थोडक्यात वर्षाच्या अखेरीस प्रवास करणार असाल तरीही त्याची आखणी विचारपूर्वक करा आणि खिशाला कात्री न लावू देता बिनधास्त फिरा!!!
प्रिमियम विमान तिकिटांसाठी जीएसटी वाढीपासून कसे वाचता येईल?
जर प्रिमियम क्लासमध्ये प्रवास करायचा असेल, तर 22 सप्टेंबर आधी तिकीट बुक करा. बुकिंग आणि पेमेंटची तारीख ठरवणारी असते, प्रवासाची नाही. यामुळे 12% जीएसटी भरावा लागेल आणि 6% ची बचत होईल.
जीएसटी 2.0 बदल कधी लागू होत आहेत आणि ते कोणाला फायदेशीर आहेत?
हे बदल 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होत आहेत. हे मुख्यतः बजेट ट्रॅव्हलर्स, मध्यमवर्गीय प्रवाशी आणि घरगुती पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आहेत. हॉटेल आणि इकोनॉमी विमान प्रवास स्वस्त होईल, ज्यामुळे वर्षअखेरीस प्रवास योजना आकर्षक होईल.
जीएसटी बदलांमुळे पर्यटन क्षेत्रावर काय परिणाम होईल?
हे बदल घरगुती पर्यटनाला चालना देतील, कारण मध्यम रूम्स स्वस्त होतात. उद्योग तज्ज्ञांच्या मते, हे पॅंडेमिकनंतरच्या रिकव्हरीला मदत करेल आणि भारताला आशियाई देशांशी स्पर्धात्मक बनवेल. मात्र, प्रिमियम सेगमेंटवर परिणाम होऊ शकतो.