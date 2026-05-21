/भारतावर महामारीचं सावट! प्रवासावर पुन्हा निर्बंध? विमानतळांवर करावी लागणार तपासणी? आरोग्य मंत्रालयाकडून सूचना जारी

Health Ministory Advisory On Ebola: साधारण पाच वर्षांपूर्वी भारतासह संपूर्ण जगभरात कोरोनाचं सावट पाहायला मिळालं. प्रवासावर निर्बंध आले आणि सातत्यानं आरोग्य मंत्रालयानं मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या.
Health Ministory Advisory On Ebola: आधी कोरोना, त्यानंतर हंताव्हायरस, मंकीपॉक्स अशा संसर्गांमागोमाग संपूर्ण जगावर आता इबोला विषाणूच्या संसर्गाचं आणि त्यामुळं ओढावलेल्या महामारीचं सावट पाहायला मिळत आहे. त्याच धर्तीवर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं भारतातील विमानतळं आणि बंदरं अशा सर्व प्रवेश केंद्रांवर अधिक जोखमीच्या देशातून प्रवास करणाऱ्यांसाठी अर्थात त्या देशांतून भारतात येणाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. ज्यामुळं कोरोनाच्या दिवसांमध्ये जसं विमानतळांवरही आरोग्य तपासणी केली जात होती तशीच परिस्थिती येत्या काळात पाहायला मिळाली तर, नागरिकांनी गोंधळून जाऊ नये. ही पावलं सावधगिरी म्हणून केंद्राकडून उचलली जाऊ शकतात.
सूचनांनुसार काँगो युगांडा आणि दक्षिण सूदानहून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी हे नियम लागू असतील. या ठराविक देशांमधून प्रवास करणाऱ्या कोणत्याही प्रवाशांना ताप, थकवा, डोकेदुखी, उलट्या, मांसपेशींमध्ये वेदना, कोणत्याही कारणाशिवाय होणारा रक्तस्त्राव, घशात होणारी खवखव अशी लक्षणं जाणवल्यास तातडीनं इमिग्रेशन चेकिंगआधी विमानतळावरील आरोग्य अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा असं सांगण्यात आलं आहे.
आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार जर एखाद्या व्यक्तीला इबोलाचा संसर्ग झाल्यास अशा व्यक्तीचं रक्त किंवा त्याच्या शरीरातील द्रवांच्या थेट संपर्कत येऊ नये. संपर्क होत असल्यास त्या व्यक्तीची प्रवेशद्वारावरच तपासणी होणं गरजेचं आहे. या उपाययोजना सावधगिरी म्हणून अमलात आणल्या जात असून सध्यातरी देशात इबोलाचे कोणतेही रुग्ण आढळलेले नाहीत. अधिकृत माहितीनुसार प्रवाशांची सुरक्षितता आणि आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमांच्या धर्तीवरच 'हेल्थ स्क्रीनिंग' आणि सार्वजनिक स्तरावर राबवल्या जाणाऱ्या आरोग्य मोहिमांना सहकार्य करण्याचं आवाहन करण्यात येत आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेनं मागील आठवड्यात गंभीर इशारा जारी करत इबोलाचा संसर्ग हा जागतिक स्तरावरील आणिबाणी म्हणून घोषित केला. सदर संस्थेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार या महामारीची माहिती होताच इबोलाच्या संसर्गाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. भारतातही आरोग्य मंत्रालयानं आतापर्यंत इबोलाच्या धर्तीवर 2 महत्त्वाच्या बैठका घेण्यात आल्या. ज्यामध्ये विविध राज्यांसह उपाययोजना राबवण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
इबोला एक पशुजनित संक्रमण (Zoonotic Infection) असून, हा संसर्ग ऑर्थोबोलावायरस प्रवर्गातील बॅक्टेरियामुळं होतो. मानवामध्ये या विषाणूचा संसर्ग झाल्यास ही बाब अतिशय घातक ठरु शकतो. रक्त, लाळ, घाम, उलटी, अश्रू, मल- मूत्र, स्तनपानाच्या माध्यमातूनही हा संसर्ग एका व्यक्तीतून दुसऱ्या व्यक्तीला किंवा नवजात शिशूला होऊ शकतो. अस्वच्छ पृष्ठांना हात लावणं, शवांच्या संपर्कात येणं यामुळंही या संसर्गाता धोका वाढतो. मात्र ताप, डोकेदुखी, मांसपेशींमधील वेदना अशी सामान्य लक्षणं असल्यामुळं या संसर्गाची माहिती सुरुवातीला सहज शक्य होत नाही. त्यामुळं या बाबतीत काळजी घेतली जाणं अतिशय महत्त्वाचं असतं.