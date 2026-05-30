/अजबच! एक असं गाव, ज्याचा देश रातोरात बदलला; गावकरी झोपले एकिकडे अन् उठले दुसऱ्याच देशात, रस्त्यावरच लष्कराचे बंकर

Travel Facts : तुम्ही या गावात जाऊ शकता, तिथं राहू शकता, तिथल्या नागरिकांशी मनसोक्त गप्पासुद्धा मारू शकता. फक्त धोडं धाडस नक्कीच गरजेचं... कुठंय हे गाव? त्याचं नाव काय?
Travel Facts : एखाद्या ठिकाणी भटकंतीसाठी गेलं असता त्या ठिकाणचा इतिहास, त्याचं अस्तित्वं या साऱ्याच गोष्टी खुणावत असतात. अशाच ठिकाणांच्या इतिहासात डोकावल्यानंतर तिथं स्थानिकांशी गप्पा मारल्यानंतर समोर येतात असे काही किस्से आणि घटना, ज्या ऐकताना विस्फारल्या डोळ्यांनी अवाक् होण्याखेरीज दुसरी प्रतिक्रियाच बाहेर पडत नाही. कारण, काही गोष्टी या कायमच भारावणारा असतात. असंख्य प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या असतात. एका गावाची गोष्टसुद्धा अशीच, तिथं येणाऱ्या प्रत्येकालाच भारावून सोडते. प्रश्न विचारायला भाग पाडते. हे गाव इतकं सुंदर आहे की काहींना तर तिथेच राहण्याची इच्छा होते, तिथं असणारी घरं पाहताना, इथं इतक्या शांततेतील आयुष्य कसं असेल? असंच राहून राहून विचारावसं वाटतं.
हे गाव आताच्या घडीला तुम्हीही पाहू शकता. पण, तिथपर्यंत पोहोचण्याचा प्रवास प्रचंड थरारक आहे. इथं उभं राहून थेट दुसऱ्या देशाची लष्करी चौकी दिसते. किंबहुना या गावतील रस्त्यावर लष्कराचे बंकरसुद्धा दिसतात. एव्हाना तुम्हाला पुसटशी कल्पना आली असेल की, हे गाव कुठंय.... आश्चर्याची बाब म्हणजे या गावाचा देश अतिशय गंभीर घटनेनंतर बदलला आणि रातोरात गावाचा इतिहास बदलला. लडाखमध्ये असणाऱ्या, पर्वतांमध्ये दडलेल्या या गावाचं नाव आहे तुर्तूक.
तुर्तूक गावाची गोष्ट ही कितीही चित्रपटाच्या कथानकासारखी भासत असली तरीही ही एक प्रत्यक्ष घटना आहे. 14 डिसेंबर 1971 रोजी या गावातील नागरिकांची रात्र पाकिस्तानात झाली. मात्र, त्यांची नव्या दिवसाची सुरुवात अर्थात त्यांची सकाळ ही भारतात झाली होती. कधीकाळी पाकिस्तानच्या ताब्यात असणारं हे गाव आजच्या घडीला भारताचा अविभाज्य भाग आहे. पाकव्याप्त काश्मीरचा एक भाग असणारं तुर्तूक हे गाव आता भारतातील नुब्रा खोऱ्यातील प्रचंड सुंदर आणि निसर्गाचं अनोखं कोंदण असणारं असंच एक गाव आहे, जिथं मागील काही वर्षांमध्ये पर्यटनाला विशेष वाव मिळाला.
पाकव्याप्त काश्मीरमधील हे गाव भारतात आलं तरीह कसं? या प्रश्नाचं उत्तर मिळवण्यासाठी काही दशकं मागे जावं लागतं. 1971 च्या भारत- पाकिस्तान युद्धादरम्यान भारतीय लष्करानं लडाख स्काऊट्सच्या मदतीनं तुर्तूकचा ताबा मिळवला होता. मेजर चेवांग रिनचेन यांच्या नेतृत्वाअंतर्गत भारतीय जवानांनी किमान गोळीबार करत या गावाचा ताबा मिळवला आणि एका रात्रीत पाकिस्तानच्या लष्कराला गावातून हद्दपार केलं. तेव्हा गावातील पुरुष तिथंच राहिले, तर महिला आणि मुलं नजीकच्याच एका नाल्यात लपून बसली होती. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील त्या संघर्षानंतर दिवस उजाडताच जेव्हा मेजर रिनचेन गावात आले तेव्हा त्यांनी नागरिकांना भारतीय लष्कर त्यांचं रक्षण करेल अशी हमी दिली. स्थानिकांच्या कुटुंब आणि मुलाबाळांच्या सुरक्षिततेचं आश्वासन दिल्यानंतर एका रात्रीत या भागाचा इतिहासच बदलला आणि तुर्तूक, त्याकशी, चालुनका, थांग ही चार गावं भारताचा भाग झाली.
साधारण 800 चौरस किमी क्षेत्र पाकिस्तानच्या ताब्यातून मुक्त करत भारताचा भाग झालं आणि आजही हा भाग भारतातच आहे. इथं बाल्टी समुदायाची लोकवस्ती असून, त्यांची संस्कृती पाहायला मिळते. त्यांची भाषा, परंपरा, खाद्यसंस्कृती पाकिस्तानातील बाल्टीस्तानातील नागरिकांसारखी, साधर्म्य असणारी आहे. इथं आलं की स्थानित, त्यातही ज्येष्ठ मंडळी अनेक किस्से, गोष्टी सांगतात. अगदी युद्धाआधीच्या शालेय शिक्षणापासून युद्धानंतरच्या बदलांपर्यंत सारंकाही. कारगिल युद्धावेळीसुद्धा तुर्तूकवर संकट घोंगावत होतं. मात्र, तेव्हासुद्धा भारतीय लष्करानं या गावाचं रक्षण केलं आणि गावकऱ्यांनी लष्करालाच साथ दिली. पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत हे गाव बरंच दूर आहे, मात्र काळानुरूप इथं काही बदलसुद्धा घडून येताना दिसत आहेत. सैनिकांशी येथील गावकऱ्यांची मैत्री झाल्याचं वेगळं आणि तितकंच अनोखं चित्र इथं पाहायला मिळतं. या गावात एक असंही ठिकाण आहे जिथून पाकिस्तानची लष्करी टेहळणी चौकीसुद्धा दुर्बिणीतून पाहता येते. श्योक नदीच्या किनाऱ्यावर वसलेलं हे गाव पाहण्याची संधी मिळाल्यास, त्याच्या संवेदनशीलतेचं भान राखत इथं नक्की भेट द्या.