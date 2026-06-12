Viral Video : पर्यटक खरंच मर्यादा विसरतायेत? जगातील सर्वाधिक उंचीवरील पोस्ट ऑफिसवर 'नळावरची भांडणं'

Travel Viral Video : भारतातील अनेकांच्याच पसंतीच्या अशा हिमाचल प्रदेशात वर्षाच्या बाराही महिने पर्यटकांची ये-जा पाहायला मिळते. अशा या हिमाचलमध्ये स्पितीचं खोरं अर्थात स्पिती व्हॅली हे ठिकाणसुद्धा गेल्या काही वर्षांमध्ये कमालीचं लोकप्रिय झालं. काहीसं लडाखशी मिळतंजुळतं आणि मुख्य प्रवाहातील ठिकाणांपासून दूर असणाऱ्या या स्पिती व्हॅलीमध्ये बरीच मंडळी दरवर्षी भेट देतात. इथं अनेक लहान गावं आहेत, जी येणाऱ्या प्रत्येकालाच खुणावत असतात. त्या त्या गावाचं महत्त्वं इथं येणाऱ्या प्रत्येकालाच भारावून सोडतं.
स्पिती व्हॅलीमध्ये असणारं असंच एक गाव म्हणजे हिक्कीम. एक असं लहानसं गाव जिथं जगातील सर्वाधिक उंचीवर असणारं पोस्ट ऑफिस आहे. समुद्रसपाटीपासून 14500 फूट उंचीवर असणारं हे ठिकाण तिथं असणाऱ्या अनोख्या पोस्ट ऑफिसमुळं जगाच्या नकाशावर सर्वांच्याच नजरा वळवतं. इथं येऊन आपल्या आप्तजनांना मेसेज, ई मेलच्या दुनियेतसुद्धा हातानं लिहिलेलं पत्र पाठवण्याचा अनोखा अनुभव घेतात.
कैक वर्षांनंतर पोस्टपाकिट, पोस्टाचं तिकीट, पोस्टाचा शिक्का हे सर्व पाहून इथं येणारा प्रत्येकजण भारावतो. अनेकांचं कुतूहल चाळवतो. दरवर्षी ही गंमत अनुभवण्यासाठी इथं हजारो पर्यटक येतात. मात्र नुकताच हिक्कीमच्या पोस्ट ऑफिसपाशी असा एक प्रसंग पाहायला मिळाला, जिथं पर्यटकांमध्ये वाद, शाब्दिक बाचाबाची झाल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. एकिकडे नळावरची भांडणं होती, तर दुसरीकडे चक्क लोकलसारखी धक्काबुक्की.
कडाक्याची थंडी आणि हवेत विरळ ऑक्सिजन असणाऱ्या या ठिकाणी अनेकजण रांगेच आपलं पोस्टकार्ड टपालात टाकण्याची वाट पाहत होते. तितक्यातच काही पर्यटकांनी रांगेचा नियम झुगारून पुढं जाण्याचा प्रयत्न केला. हे पाहून तिथं असणारे इतर संतापले आणि मग सुरू झाला न संपणारा वाद, धक्काबुक्की. जिथं आठवणी गोळा करण्यासाठी ही मंडळी आली होती, तिथून हा प्रसंग सोबत घेऊन गेली. किती तो विरोधाभास... नाही का?
Your educational qualification may tell us what you studied. Your behaviour tells us what you learned.— The Modern Himachal (@themodernhp) June 11, 2026
Hikkim Post Office, Spiti Valley pic.twitter.com/klVG6KsAUR
सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ व्हायरल झाला आणि पर्यटक म्हणून आपण नेमके कुठं चुकतोय, हाच प्रश्न अनेकांनीच स्वत:ला विचारला. समाजभान, जबाबदारी या सर्व गोष्टी सध्या अतिउत्साहाच्या भरात मागे पडत असून, पर्यटक म्हणून हे मनस्तापाचं चित्रच अनेकजण परराज्यांमध्ये मागे सोडून येत आहेत. अनेक ठिकाणांची शांतता भंग करत आहेत, स्थानिकांना वेठीस धरत आहेत. इंटरनेटवर हा व्हिडीओ जसजसा व्हायरल होत आहे, तसतसा अनेकांनीच संताप व्यक्त केला असून, पर्यटनातही शिस्त येणं गरजेचच असल्याचा सूर अनेकजण आळवत आहेत.