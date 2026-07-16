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श्री नंदकिशोर गोयंका: सेवा, संस्कृती, समर्पण आणि राष्ट्रवादाचे एक युगप्रवर्तक व्यक्तिमत्व

श्री नंदकिशोर गोयंका यांचे व्यक्तिमत्व जितके विशाल होते, तितकेच ते विनम्रही होते. ते जितके प्रभावी होते, तितकेच ते आत्मसंयमीही होते. ते खऱ्या अर्थाने एक कर्मयोगी होते.

Published: Jul 16, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:17 AM IST
श्री नंदकिशोर गोयंका: सेवा, संस्कृती, समर्पण आणि राष्ट्रवादाचे एक युगप्रवर्तक व्यक्तिमत्व
Image Credit: 28 सप्टेंबर 1930 रोजी हरियाणातील हिसारच्या पवित्र भूमीत जन्मलेल्या श्री नंदकिशोर गोयंका यांनी आपले जीवन भारतीय मूल्ये, कठोर परिश्रम आणि नैतिक मूल्यांच्या पायावर उभारले.

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श्री नंदकिशोर गोयंका: सेवा, संस्कृती, समर्पण आणि राष्ट्रवादाचे एक युगप्रवर्तक व्यक्तिमत्व
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