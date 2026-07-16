/श्री नंदकिशोर गोयंका: सेवा, संस्कृती, समर्पण आणि राष्ट्रवादाचे एक युगप्रवर्तक व्यक्तिमत्व

- विनोद बन्सल, राष्ट्रीय प्रवक्ते - विश्व हिंदू परिषद
"काही व्यक्तिमत्त्वे काळाच्या बंधनात अडकत नाहीत. त्यांचे जीवन एक विचार बनते, त्यांचे आचरण एक आदर्श बनते आणि त्यांचे समर्पण येणाऱ्या पिढ्यांसाठी प्रेरणास्रोत ठरते. कै. श्री नंदकिशोर गोयंकाजी असेच एक दुर्मिळ व्यक्तिमत्व होते."
श्री नंदकिशोर गोयंकाजींचे पार्थिव पंचतत्वात विलीन झाले असले तरी, त्यांचे जीवनविषयक तत्त्वज्ञान, कार्याप्रती असलेले त्यांचे समर्पण, त्यांची सेवावृत्ती आणि त्यांनी प्रस्थापित केलेला आदर्श समाजाचा मार्ग सदैव मार्गदर्शक करत राहील. ते अशा व्यक्तींपैकी होते ज्यांनी स्वतःला कधीही केंद्रस्थानी ठेवले नाही, उलट समाज, राष्ट्र आणि संस्कृतीला आपल्या जीवनाच्या केंद्रस्थानी ठेवले. त्यांचे व्यक्तिमत्व जितके विशाल होते, तितकेच ते विनम्रही होते. ते जितके प्रभावी होते, तितकेच ते आत्मसंयमीही होते. ते खऱ्या अर्थाने एक कर्मयोगी होते.
28 सप्टेंबर 1930 रोजी हरियाणातील हिसारच्या पवित्र भूमीत जन्मलेल्या श्री नंदकिशोर गोयंका यांनी आपले जीवन भारतीय मूल्ये, कठोर परिश्रम आणि नैतिक मूल्यांच्या पायावर उभारले. त्यांच्या सुरुवातीच्या जीवनातील संघर्षाने त्यांना आत्मनिर्भर बनवले आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने (आरएसएस) त्यांच्यात रुजवलेल्या मूल्यांनी त्यांना राष्ट्रजीवनाचे जागरूक साधक बनवले. त्यांनी कधीही प्रसिद्धीची आकांक्षा बाळगली नाही, उलट प्रत्येक कृतीला ईश्वरभक्ती आणि राष्ट्रसेवेचे साधन मानले.
देश त्यांना सामान्यतः प्रख्यात उद्योगपती, एस्सेल ग्रुपचे संस्थापक आणि माध्यमविश्वातील एक अग्रगण्य व्यक्तिमत्व डॉ. सुभाषचंद्र यांचे पूजनीय वडील म्हणून ओळखतो. तथापि, ज्यांनी त्यांना जवळून पाहिले आहे, त्यांना त्यांची ओळख याहून अधिक व्यापक असल्याचे जाणवते. ते एक सामाजिक मार्गदर्शक, संघटनेचे विश्वासू कार्यकर्ते, गोसेवेचे भक्त, अग्रवाल समाजासाठी प्रेरणास्थान आणि राष्ट्रजीवनाचे दक्ष संरक्षक होते.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ त्यांच्या जीवनात केवळ एक संघटना नव्हती, तर एक आजीवन दूरदृष्टी होती. ते संघाचे एक मेहनती, शिस्तप्रिय आणि निष्ठावान स्वयंसेवक होते. त्यांनी आरएसएसचा मूळ मंत्र—"राष्ट्र प्रथम"—आपल्या जीवनात पूर्णपणे आचरला. त्यांच्यासाठी देशभक्ती हा भाषणाचा विषय नव्हता, तर एक दैनंदिन नित्यक्रम होता. शिस्त, वक्तशीरपणा, नम्रता, आत्मसंयम आणि संघटन कौशल्य त्यांच्या स्वभावात उपजतच होते.
विश्व हिंदू परिषदेच्या हरियाणा राज्याचे उपाध्यक्ष म्हणून आणि गोसंरक्षणासाठीच्या केंद्रीय पथकाचे सदस्य म्हणून त्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण होते. हिंदू समाजाला संघटित करणे ही केवळ एका संघटनेची जबाबदारी नसून प्रत्येक जागरूक नागरिकाची जबाबदारी आहे, असे त्यांचे मत होते. त्यांनी परिषदेच्या सेवा, संस्कृती, सलोखा आणि धार्मिक जागृतीच्या कार्यासाठी आपले तन, मन आणि साधनसंपत्ती अर्पण केली.
त्यांच्यासाठी गोसंरक्षण ही केवळ एक चळवळ नव्हती; तर ती भारतीय संस्कृती, कृषी, ग्रामीण जीवन आणि करुणा यांचे रक्षण करण्याची एक मोहीम होती. ते गाईला भारतीय जीवनाचा पाया मानत असत. अनेक गोशाळा आणि गोसंरक्षण मोहिमांमधील त्यांचा सक्रिय सहभाग त्यांच्या याच दूरदृष्टीची साक्ष होता.
त्यांना श्रद्धांजली वाहताना, विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आलोक कुमार म्हणाले, "श्री नंदकिशोर गोयंका यांचे पार्थिव शरीर आज पंचतत्वात विलीन झाले असले तरी, त्यांचे गुण, कार्य, स्वभाव आणि महानता अमर राहील. संघाचे एक समर्पित स्वयंसेवक म्हणून त्यांनी आपले आयुष्यभर निस्वार्थ सेवा समर्पित केली. महाराजा अग्रसेन यांचे खरे वंशज म्हणून त्यांनी अग्रोह धामला वैश्य समाजासाठी एक तीर्थक्षेत्र म्हणून विकसित केले. विश्व हिंदू परिषदेचे हरियाणा राज्य उपाध्यक्ष आणि केंद्रीय गोसंरक्षण पथकाचे सदस्य म्हणून त्यांचे योगदान सदैव स्मरणात राहील. ते गोमातेचे खरे सेवक होते आणि त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य भारतमातेला समर्पित केले."
ही आदरांजली त्यांच्या संपूर्ण जीवनाचे सार खऱ्या अर्थाने टिपते.
महाभारत युद्धाचे साक्षीदार असलेले महाराज अग्रसेन हे केवळ एक ऐतिहासिक व्यक्तिमत्व नाहीत, तर 'एक वीट आणि सव्वा रुपया'प्रमाणे ते समानता, सहकार्य आणि लोककल्याणाच्या भारतीय परंपरेचे प्रतीक आहेत. श्री नंदकिशोर गोयंका यांनी हा वारसा जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा संकल्प केला.
अग्रोह धामच्या विकासातील त्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण होते. त्यांनी याची कल्पना केवळ एक मंदिर संकुल किंवा स्मारक म्हणून नव्हे, तर वैश्य समाजाच्या सांस्कृतिक जाणीव, सामाजिक ऐक्य आणि राष्ट्रीय पुनर्जागरणासाठी एक तीर्थक्षेत्र म्हणून केली होती. आज, अग्रोह धाम हे देशभरातील लाखो भक्तांसाठी भक्ती, प्रेरणा आणि संघटन यांचे केंद्र आहे. या यशातील त्यांचे योगदान नेहमीच आदराने स्मरणात राहील.
त्यांचा असा विश्वास होता की, सेवेचे सर्वोच्च स्वरूप तेच आहे, ज्यात प्रसिद्धीची अपेक्षा नसते. म्हणूनच, त्यांनी आपल्या कार्याची कधीही प्रसिद्धी केली नाही. शिक्षण, आरोग्यसेवा, धार्मिक संस्था, सामाजिक संघटना आणि गरजू लोकांना त्यांचा पाठिंबा अविरतपणे सुरू राहिला.
त्यांचा विश्वास होता की केवळ आर्थिक प्रगतीने समाज महान बनत नाही; त्यासाठी मूल्ये, शिक्षण आणि सेवेचीही आवश्यकता असते. याच कारणास्तव, त्यांनी अनेक सामाजिक आणि शैक्षणिक उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले आणि समाजाला एकजूट करण्यासाठी कार्य केले.
आजच्या युगात, जिथे बाह्य भव्यता प्रतिष्ठेचा मापदंड बनत चालली आहे, तिथे श्री नंदकिशोर गोयंका यांचे जीवन साधेपणाचे एक अद्वितीय उदाहरण होते. अत्यंत प्रतिष्ठित कुटुंबातून आलेले असूनही, त्यांचे जीवन दिखाऊपणापासून दूर होते. ते मनमोकळे, साधे आणि सौहार्दपूर्ण होते. त्यांच्या दारात आलेल्या कोणालाही कधीही परकेपणा जाणवला नाही.
त्यांचे बोलणे मधुर, वागणूक सौहार्दपूर्ण आणि निर्णय स्पष्ट होते. त्यांच्यामध्ये ऐकण्याची क्षमता होती, म्हणूनच समाज त्यांचा आदर करत असे.
त्यांनी आपल्या कुटुंबाला अमूल्य मूल्ये दिली.
ॐ शांती, शांती, शांती.