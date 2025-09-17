भारताच्या मदतीला धावला पाकिस्तान! ट्रम्प यांचा खोटारडेपणा उघड; 'भारताने हा विषय...', Video ने खळबळ

Trump Claims Of Ceasefire Exposed: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वाढदिवसाच्या एक दिवस आधीच एक व्हिडीओ समोर आला असून हा व्हिडीओ म्हणजे मोदी सरकारसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. मागील काही महिन्यांपासून भारत आणि पाकिस्तानदरम्यानचं युद्ध रोखण्यासाठी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मध्यस्थी केल्याचा दावा केला. यावरुन केंद्रात सत्तेत असलेल्या मोदी सरकारला विरोधकांनी घेरण्याचा प्रयत्न केला. ट्रम्प यांनी मध्यस्थी केली की नाही हे स्पष्ट करावं अशी मागणी करण्यात आली. मात्र भारत सरकारने अशी कोणतीही मध्यस्थी करण्यात आलेली नाही असं स्पष्ट केलं. मात्र त्यानंतर ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तान युद्धबंदीची घोषणा सोशल मीडियावरुन करण्याच्या मुद्द्यावरुन सरकारला विरोधकांनी वारंवार लक्ष्य केलं. मात्र आता पाकिस्तानच भारताच्या मदतीला धावल्याचं चित्र पाहायला मिळालं आहे.
माझ्यामुळेच भारत आणि पाकिस्तानदरम्यानच संभाव्य अण्विक युद्ध रोखलं गेलं असा दावा ट्रम्प यांनी केला होता. आपणच या दोन देशांमध्ये मध्यस्थी केल्याचं ट्रम्प यांचं म्हणणं होतं. मात्र भारताने हा दावा फेटाळू लावत पाकिस्तानबरोबरच्या चर्चेनंतरच शस्रसंधीची घोषणा केल्याचं जाहीर केलं. यामुळे भारत आक्रमक भूमिकेत असतानाच अमेरिकेने या युद्धातील हवा काढून घेतल्याची टीका काँग्रेससहीत सर्वच विरोधी पक्षांनी करत मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. ट्रम्प यांनी युद्ध थांबवलं की नाही हे मोदींनी स्पष्टपणे सांगावं. ट्रम्प खोटे आहेत असे मोदींनी बोलावं, अशी मागणी विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधींनी लोकसभेच्या सभागृहात केली होती. यावरुन बरचं राजकारण तापलेलं असतानाच आता पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी ट्रम्प यांचा खोटारडेपणा उघड केला आहे.
पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री आणि उपपंतप्रधान इशाक दार यांनी या विषयावर 'अल-जजिरा' या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये आपली भूमिका स्पष्ट करताना नेमका काय संवाद अमेरिकेसोबत झालेला याबद्दलचा खुलासा केला. भारताबरोबर काही तडजोड झाली तेव्हा कोणता तिसरा पक्ष त्यामध्ये होता का? तुम्ही कोणत्याही तिसऱ्या देशाला या चर्चेमध्ये घेण्यासाठी उत्सुक आहात का? असा प्रश्न इशाक दार यांना विचारण्यात आला. या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी, "आमची तिसऱ्या सदस्याच्या सहभागावर काही हरकत नाही. मात्र भारताने हा विषय द्विपक्षीय मुद्दाच असल्याचं स्पष्ट केलं. मी 25 जुलै रोजी अमेरिकेतील सेंट्रल वॉशिंग्टन येथे द्विपक्षीय बैठकीमध्ये अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांना तुम्ही बोलणार होता भारताशी त्याचं काय झालं?" असा सवाल केल्याचं इशाक दार म्हणाले.
यावर मार्को यांनी भारताने हा द्विपक्षीय विषय असल्याचं आम्हाला सांगितल्याने दोन देश संवादामधून मार्ग काढत असतील तर आमची काहीही हरकत नाही. आमचा याला पाठिंबाच आहे, असं सांगितल्याचं स्पष्ट केलं. आम्ही शांतताप्रिय देश असल्याने विषय शांततेत सोडवण्यास आमचा पाठिंबा असल्याचं त्यांनी कळवलं होतं, असंही इशाक दार म्हणाले. भारताला तुमच्याशी संवादामधून मार्ग काढायचा असेल तर आम्ही बळजबरी करुन मध्यस्थी करणार नाही, असं मार्को यांनी स्पष्ट केल्याचं इशाक दार यांनी 'टॉक टू अल-जजिरा' या कार्यक्रमात बोलताना स्पष्ट केलं.
Pak Foreign Minister Ishaq Dar to Aljazeera
Sec Marco Rubio Tells Him That India says it is a ‘Bilateral’ issue pic.twitter.com/Y08qzjXlIX
— Siddhant Mishra (@siddhantvm) September 16, 2025
इशाक दार यांनी केलेल्या या दाव्यामुळे ट्रम्प यांनी केलेला शस्रसंधीसाठी पुढाकार घेतल्याचा दावा बिनबुडाचा असल्याचं स्पष्ट होत आहे. विशेष म्हणजे इशाक दार यांच्य या स्पष्टीकरणाच्या माध्यमातून पाकिस्तानने ट्रम्प यांचा खोटारडेपणा उघड पाडण्यासाठी भारताची बाजू घेतल्याचं स्पष्ट होतंय.
1. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तान संदर्भात कोणता दावा केला आहे?
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला की, त्यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संभाव्य अण्विक युद्ध रोखले आणि या दोन देशांमध्ये मध्यस्थी केली. त्यांच्या या दाव्यामुळे भारतात राजकीय वातावरण तापले.
2. भारताने ट्रम्प यांच्या दाव्याला कसा प्रतिसाद दिला?
भारताने ट्रम्प यांचा दावा फेटाळला आणि स्पष्ट केले की, शस्त्रसंधीची घोषणा ही पाकिस्तानबरोबरच्या द्विपक्षीय चर्चेनंतरच झाली, यात कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाची मध्यस्थी नव्हती.
3. भारतातील विरोधी पक्षांनी यावर काय प्रतिक्रिया दिली?
काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारवर टीका केली, असे म्हणत की अमेरिकेने युद्धातील हवा काढून घेतली. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी लोकसभेत मागणी केली की, मोदींनी ट्रम्प यांचा खोटारडेपणा स्पष्टपणे उघड करावा.
4. पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी याबाबत काय खुलासा केला?
पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री आणि उपपंतप्रधान इशाक दार यांनी 'टॉक टू अल-जजिरा' या कार्यक्रमात सांगितले की, भारताने हा मुद्दा द्विपक्षीय असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी 25 जुलै रोजी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांच्याशी झालेल्या द्विपक्षीय बैठकीत विचारणा केली होती की, भारताशी त्यांचे काय बोलणे झाले.
5. अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी काय उत्तर दिले?
मार्को रुबियो यांनी इशाक दार यांना सांगितले की, भारताने हा मुद्दा द्विपक्षीय असल्याचे स्पष्ट केले आहे. जर दोन्ही देश संवादातून मार्ग काढत असतील, तर अमेरिकेला कोणतीही हरकत नाही आणि ते शांततापूर्ण मार्गाला पाठिंबा देतात.