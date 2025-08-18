मोदी काँग्रेसच्या विचारसणीच्या वाटेवर; ठाकरेंच्या सेनेचे दावा! 'स्वतः मोदी व त्यांचे सहकारी...'

Swadeshi Movement: "पंतप्रधान मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून स्वदेशीचा नारा दिला. स्वदेशीतून समृद्ध भारत वगैरे हवेचे बुडबुडे सोडले. प्रेसिडंट ट्रम्प यांचे नाव न घेता त्यांनी अमेरिकेने लादलेल्या ‘टॅरिफ’विरुद्ध शब्दबाण सोडले. मोदी यांनी अमेरिकेने लादलेल्या आयात कराविरोधात ‘स्वदेशी’चा नारा देऊन काँग्रेस विचारसरणीचाच पुरस्कार केला. थोडक्यात, स्वदेशी आंदोलन सुरू करा, परदेशी मालावर बहिष्कार टाका. ही उपरती त्यांना ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेल्या टॅरिफनंतर झाली," असं उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
"पंतप्रधान मोदी यांनी मागच्या दहा वर्षांत काँग्रेस विचारधारेवर हल्ला करण्याची एकही संधी सोडली नाही, पण ‘स्वदेशी आंदोलन’ ही काँग्रेस विचारधारेची देणगी आहे. ब्रिटिशांनी त्यांची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी, भारतासारख्या देशातील बाजारपेठा हस्तगत करण्यासाठी ब्रिटनमधला पक्का माल (कापड वगैरे) भारतात आणला व येथील कच्चा माल कवडीमोल किमतीला ब्रिटनला नेला. त्यामुळे येथील हातमाग, गिरण्या, कापूस उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीस आले. त्याविरोधात काँग्रेसचे दादाभाई नौरोजी, लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी यांनी ‘स्वदेशी’ची चळवळ सुरू केली. स्वदेशी माल वापरा. विशेषतः खादीचे कापड वापरण्यासाठी आग्रही भूमिका स्वदेशी आंदोलनाद्वारे काँग्रेसने उभी केली. परदेशी मालावर बहिष्कार व परदेशी मालाची होळी सुरू झाली. त्या आंदोलनात मुंबईत बाबू गेनूसारख्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांना हौतात्म्य पत्करावे लागले. स्वदेशी आंदोलनाचा संबंध स्वातंत्र्य लढ्याशी व देशभक्तीशी होता आणि काँग्रेसने हे आंदोलन सुरू केले," असं 'सामना'च्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.
"प्रेसिडंट ट्रम्प यांनी ‘टॅरिफ’चा ‘बांबू’ मारताच मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात स्वदेशीची तीच काँग्रेस नीती स्वीकारली, पण काँग्रेसचे नाव न घेण्याचा नेहमीचा कद्रुपणा त्यांनी दाखवलाच. महात्मा गांधी, नेहरू वगैरेंनी स्वतःपासून ‘स्वदेशी’ सुरू केली. मोदी तसे करतील काय?" असा सवाल ठाकरेंच्या शिवसेनेनं उपस्थित केला आहे. "स्वतः मोदी व त्यांचे सहकारी विदेशी गाड्यांच्या ताफ्यात फिरतात. स्वदेशी बनावटीच्या ‘मारुती’ गाड्यांचा वापर या सर्व लोकांनी केला पाहिजे. एक तर ‘मारुती’चा संबंध रामभक्त हनुमानाशी व हिंदुत्वाशी आहे. विदेशी गॉगल, विदेशी पेन, विदेशी चपला वगैरे स्वतः वापरायच्या व लाल किल्ल्यावरून जनतेसाठी ‘स्वदेशी’चा नारा द्यायचा. हे ढोंग आहे," असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलंय.
"रक्त आणि पाणी यापुढे एकत्र वाहणार नाही, असे सांगायचे व पाकिस्तानबरोबर क्रिकेटचे सामने खेळवायचे. कारण क्रिकेटच्या आर्थिक उलाढालीची सूत्रे भाजपकडे आहेत. पाकिस्तानशी हे नाते का ठेवता, हा प्रश्न मोदी यांनी स्वतःलाच विचारायला हवा होता. मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात अनेक घोषणा केल्या. त्यात नवे काय आहे? देशात 80 कोटी जनता 10 किलो फुकट धान्यावर गुजराणा करते. त्यांना स्वदेशी, संघस्तुती वगैरेशी ‘देणेघेणे’ नाही. मोदींचे भाषण हे गोंधळलेल्या मनाचे बुडबुडे होते. लाल किल्ल्यावर दहा वर्षे असे बुडबुडे फुटत आहेत," असा टोला लेखातून लगावण्यात आला आहे.
पंतप्रधान मोदींनी स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात स्वदेशी आंदोलनाबाबत काय सांगितलं?
पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्यावरून स्वदेशीचा नारा देत समृद्ध भारताचे उद्दिष्ट सांगितलं. त्यांनी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नाव न घेता अमेरिकेने लादलेल्या आयात कराविरोधात (टॅरिफ) स्वदेशीचा पुरस्कार केला आणि परदेशी मालावर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन केलं.
ठाकरेंच्या शिवसेनेने स्वदेशी आंदोलनाबाबत कोणती टीका केली आहे?
शिवसेनेने म्हटलं की, स्वदेशी आंदोलन ही काँग्रेसच्या विचारधारेची देणगी आहे. मोदींनी गेल्या दहा वर्षांत काँग्रेसवर सातत्याने टीका केली, पण ट्रम्प यांच्या टॅरिफमुळे त्यांना काँग्रेसची स्वदेशी नीती स्वीकारावी लागली. मात्र, काँग्रेसचे नाव न घेण्याचा त्यांचा नेहमीचा कद्रुपणा दिसून आला.
स्वदेशी आंदोलनाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी काय आहे, असं शिवसेनेने नमूद केलं?
शिवसेनेनुसार, ब्रिटिशांनी भारतातील बाजारपेठा ताब्यात घेण्यासाठी परदेशी माल (जसे की कापड) आणला आणि येथील कच्चा माल स्वस्तात नेला, ज्यामुळे हातमाग, गिरण्या आणि कापूस उत्पादक शेतकरी उद्ध्वस्त झाले. याविरोधात काँग्रेसच्या दादाभाई नौरोजी, लोकमान्य टिळक आणि महात्मा गांधी यांनी स्वदेशी चळवळ सुरू केली, ज्यामध्ये खादीचा वापर आणि परदेशी मालावर बहिष्कारावर भर होता.