/तुकाराम मुंढेंमुळे मिठाई व्यावसायिकांना भरली धडकी; मुंबईत खवा आणि दुग्धजन्य पदार्थांवर FDA ची धडक कारवाई!

तुकाराम मुंढेंची कारवाई: अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यात भेसळयुक्त अन्नपदार्थांविरोधात सुरू केलेल्या विशेष मोहिमेअंतर्गत मुंबईतील अनेक मिठाई दुकाने, खवा साठवण केंद्रे आणि दुग्धजन्य पदार्थ विक्री आस्थापनांवर धडक कारवाई केली. या कारवाईत मोठ्या प्रमाणात संशयित व निकृष्ट दर्जाचा खवा (मावा) जप्त करण्यात आला. अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर शंका निर्माण झाल्याने संबंधित नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. नागरिकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्न मिळावे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. काय घडलंय नेमकं? कशी झाली कारवाई? सविस्तर जाणून घेऊया.
तपासणीदरम्यान काही ठिकाणी अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले. खवा आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थांची साठवण योग्य तापमानात केली जात नसल्याचे तसेच स्वच्छतेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे निदर्शनास आले. काही ठिकाणी उत्पादनाची गुणवत्ता संशयास्पद वाटल्याने संबंधित माल जप्त करण्यात आला. सणासुदीच्या काळात अशा पदार्थांची मागणी वाढत असल्याने भेसळीचा धोका अधिक असतो, त्यामुळे FDA ने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.
FDA आयुक्तपद स्वीकारल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी ‘सुरक्षित अन्न, सुरक्षित औषधे, सुरक्षित महाराष्ट्र’ ही संकल्पना राबवण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यभरात भेसळखोर, प्रतिबंधित पदार्थ विक्रेते आणि नियमभंग करणाऱ्या आस्थापनांविरोधात सातत्याने छापे टाकले जात आहेत. मागील काही आठवड्यांत कोट्यवधी रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला असून अनेक आस्थापना सील करण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर मिठाई आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या व्यवसायाकडेही प्रशासनाने विशेष लक्ष दिले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, खवा, पेढे, बर्फी, गुलाबजाम आणि इतर दुग्धजन्य मिठाई खरेदी करताना ग्राहकांनी उत्पादनाची तारीख, पॅकिंगची स्थिती आणि दुकानाची स्वच्छता तपासावी. संशयास्पद वास, रंग किंवा चव आढळल्यास अशा पदार्थांचे सेवन टाळावे. तसेच अन्नभेसळीबाबत तक्रार करण्यासाठी FDA च्या हेल्पलाईनचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. नागरिकांच्या सहभागाशिवाय भेसळविरोधी लढा प्रभावी होऊ शकत नाही, असे अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
मुंढे यांच्या नेतृत्वाखालील कारवायांमुळे राज्यातील भेसळमाफिया आणि नियमभंग करणाऱ्या व्यावसायिकांमध्ये धास्ती निर्माण झाली आहे. अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर गुन्हे दाखल करण्यासह आवश्यक तेथे फौजदारी कारवाई करण्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत. प्रयोगशाळेच्या अहवालात भेसळ सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर आणखी कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अन्न व्यवसायिकांनी नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असा स्पष्ट संदेश या मोहिमेतून देण्यात आला आहे.