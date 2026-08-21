/तुकाराम मुंढे इफेक्टमुळे मुंबईतील शाळांच्या कँटीनमध्ये मोठा बदल; वडापाव-समोसा हद्दपार, कोणी घेतली जागा?

मुंबईतील शाळांच्या कँटीनमध्ये आता विद्यार्थ्यांना मिळणारा नाश्ता बदलताना दिसत आहे. महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) शाळांच्या परिसरात जंक फूडच्या विक्रीविरोधात कठोर भूमिका घेतल्यानंतर अनेक शाळांनी आपल्या कँटीनचे मेन्यू बदलण्यास सुरुवात केली आहे. वडापाव, समोसा आणि एरेटेड ड्रिंक्सऐवजी इडली, डोसा, पोहे, उपमा, शिरा आणि ताक यांसारखे पर्याय देण्यावर भर दिला जात आहे.
मुंबईतील काही शाळांच्या कँटीनमध्ये विद्यार्थ्यांचे आवडते वडापाव आणि समोसे आता मेन्यूमधून हटवण्यात आले आहेत. विशेषतः Archdiocese Board of Education (ABE) अंतर्गत येणाऱ्या शाळांमध्ये तळलेले पदार्थ कमी करून त्यांच्या जागी इडली, डोसा, पोहे, शिरा आणि उपमा देण्यास सुरुवात झाली आहे.यामागचा उद्देश विद्यार्थ्यांना केवळ चविष्ट नव्हे, तर तुलनेने पौष्टिक पर्याय सहज उपलब्ध करून देणे हा आहे.
कँटीनच्या मेन्यूमध्ये केवळ खाद्यपदार्थच बदललेले नाहीत, तर पेयांमध्येही बदल करण्यात आला आहे. एरेटेड किंवा कार्बोनेटेड ड्रिंक्सवर निर्बंध घालण्यात आले असून त्याऐवजी ताकासारख्या पारंपरिक पेयांना प्राधान्य दिले जात आहे.शाळेतील मुलांना साखरयुक्त पेयांऐवजी आरोग्यदायी पर्याय उपलब्ध करून देणे हा या बदलामागचा महत्त्वाचा हेतू आहे.
हा नियम केवळ शाळेच्या कँटीनपुरता मर्यादित नाही. हाय फॅट शुगर अॅण्ड सॉल्ट म्हणजेच जास्त चरबी, साखर आणि मीठ असलेल्या खाद्यपदार्थांच्या विक्रीवर शाळेच्या परिसरात आणि शाळेच्या प्रवेशद्वारापासून 50 मीटरच्या परिघात निर्बंध लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण विभागाने शाळांना अन्न सुरक्षा आणि मानक 2020 ची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शाळेच्या 50 मीटर परिसरात नियमबाह्य HFSS खाद्यपदार्थ विकले जात असल्यास त्याची माहिती संबंधित अन्नसुरक्षा यंत्रणेला देण्याची जबाबदारी शाळा प्रशासनावर आहे. शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी अशा विक्रेत्यांची माहिती FDAपर्यंत पोहोचवावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. ग्रामीण भागात संबंधित स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.महत्त्वाचे म्हणजे शाळा प्रशासनाला स्वतःहून बाहेरील विक्रेत्यांना हटवण्याचा अधिकार नसून, नियमभंगाची माहिती संबंधित यंत्रणेला देणे अपेक्षित आहे.
शाळांच्या कँटीनमधील बदलांसोबतच पालकांनाही मुलांच्या डब्याबाबत सूचना देण्यात येत आहेत. पॅकेज्ड ज्यूस, तळलेले पदार्थ आणि जंक फूड टाळून घरचे ताजे आणि संतुलित अन्न देण्यावर भर दिला जात आहे. काही शाळांनी स्टीलच्या डब्यात ताजे अन्न देण्याचा सल्लाही दिला आहे.यामुळे केवळ कँटीनमधील आहार बदलण्याऐवजी मुलांच्या एकूण खाद्यसवयी सुधारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
मुंबईत या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शिक्षण विभाग आणि BMCने सुमारे 900 शाळा प्रतिनिधींसोबत जनजागृती कार्यक्रम घेतला. यामध्ये 50 मिड-डे मील पुरवठादारांचाही सहभाग होता.FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षण आयुक्तांसोबत ऑनलाइन बैठक घेऊन राज्यातील इतर भागांतही निर्देश लागू करण्यावर भर दिल्याचे वृत्त आहे. शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि फूड कमिटी सदस्यांसाठी जनजागृती कार्यक्रम घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
जंक फूड कमी करण्याची मोहीम शाळेच्या कँटीनपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. Podar Education Networkने पालकांना आरोग्यदायी खाद्यसवयींबाबत मार्गदर्शक सूचना पुन्हा पाठवल्या आहेत. त्यांच्या #ChuckTheJunkFood उपक्रमाअंतर्गत काही वाढदिवसांच्या कार्यक्रमांमध्ये केक आणि मिठाईऐवजी ताज्या फळांना प्राधान्य देण्यात येत आहे.दरम्यान, मुंबईतील या कारवाईला आता न्यायालयीन पाठबळही मिळाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने शाळेच्या परिसरात आणि 50 मीटरच्या परिघात HFSS पदार्थांच्या विक्रीवर निर्बंध घालणाऱ्या FDAच्या आदेशाला समर्थन दिले आहे.