/FDA मधून बदलीच्या चर्चांवर तुकाराम मुंढेंची पहिली प्रतिक्रिया

अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीच्या चर्चांना आता त्यांच्या स्पष्ट प्रतिक्रियेमुळे पूर्णविराम मिळाला आहे. ‘माझी FDA मधून बदली झालेली नाही. मी अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र येथे आयुक्त म्हणून कार्यरत आहे,’ असे मुंढे यांनी स्पष्ट केले. भेसळयुक्त अन्न आणि निकृष्ट औषधांविरोधातील कारवाई सुरूच राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. काय म्हणाले तुकाराम मुंढे? सविस्तर जाणून घेऊया.
पुण्यात एमपीएससी परीक्षांमधील कथित गैरप्रकार आणि पेपरफुटीच्या आरोपांविरोधात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू होते. आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आंदोलकांनी केली होती. अखेर राज्य सरकारने चौकशीची घोषणा केली आणि भीमनवार यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन स्थगित केले.
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पाच सदस्यीय समितीच्या सचिवपदी सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले आहेत. याशिवाय पोलीस महानिरीक्षक लखमी गौतम, माजी न्यायाधीश पी. डी. नाईक आणि निवृत्त अधिकारी गणेश पाटील यांचा समितीत समावेश आहे. परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांची चौकशी करणे हे या समितीसमोरील प्रमुख काम असेल.
तुकाराम मुंढे यांची एफडीएमधून बदली होणार असल्याच्या चर्चा सुरू होत्या. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. सध्या आपण अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदावर कार्यरत असून बदली झालेली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
No, I have not been transferred from FDA. नाही, माझी FDA मधून बदली झालेली नाही. I continue to serve as Commissioner, FDA Maharashtra. Our fight against unsafe, substandard, adulterated food and spurious, substandard drugs goes on. मी अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र येथे आयुक्त म्हणून कार्यरत आहे. भेसळयुक्त अन्न आणि निकृष्ट औषधांविरुद्धची आमची लढाई सुरूच आहे. #TukaramMundhe #Trust— Tukaram Mundhe (@Tukaram_IndIAS) October 12, 2026
एफडीएची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली भेसळयुक्त अन्नपदार्थ आणि निकृष्ट दर्जाच्या उत्पादनांविरोधातील कारवायांबाबत चर्चा होत आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित या विषयावर प्रशासनाची मोहीम सुरूच राहणार असल्याचे त्यांच्या प्रतिक्रियेतून स्पष्ट झाले.
केवळ अन्नातील भेसळच नव्हे, तर निकृष्ट दर्जाच्या औषधांचा प्रश्नही गंभीर आहे. औषधांच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवणे आणि ग्राहकांना सुरक्षित उत्पादने मिळावीत यासाठी आवश्यक कारवाई करणे, ही एफडीएची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. या लढ्यात खंड पडणार नसल्याचा संदेश मुंढे यांनी दिला.
दरम्यान, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाशी संबंधित कथित अनियमितता आणि पेपरफुटीच्या आरोपांच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या सचिवपदी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले आहेत. या नव्या जबाबदारीमुळे त्यांच्या भूमिकेबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे.
सध्या तुकाराम मुंढे एफडीए आयुक्त म्हणून कार्यरत असल्याचे त्यांनी स्वतः स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे बदली झाल्याच्या चर्चांपेक्षा त्यांच्या अधिकृत प्रतिक्रियेला महत्त्व आहे. एफडीए मधील कामकाज आणि एमपीएससी चौकशी समितीतील जबाबदारी ते कशा प्रकारे सांभाळतात, याकडे आता लक्ष असेल.