/भारतात 17 वर्षांपासून कार्यरत असलेली 400 मिलियन डॉलरची कंपनी रातोरात बंद झाली; 10,000 कर्मचाऱ्यांची एका दिवसात इतर कंपन्यांमध्ये बदली

Turkey Canan Celebioglu Reveals Celebi Holding Exit From Indian : जगभरात अनेक कंपन्यांना विविध कारणामुळे टाळे लागले आहेत. भारतात 17 वर्षांपासून कार्यरत असलेली 400 मिलियन डॉलरची कंपनी रातोरात बंद झाली आहे. भारत सरकारने तुर्कीच्या 'सेलेबी' या विमानतळ सेवा कंपनीची सुरक्षा मंजुरी रद्द केली. कंपनीच्या अध्यक्षा असलेल्या सेलेबिओग्लू यांनी एका मुलाखतीत यावर भाष्य केले आहे. अस झालं तरी काय? भारत सरकारने इतका मोठा निर्णय का घेतला जाणून घेऊया.
सेलेबी या कंपनीने भारतातील अनेक प्रमुख विमानतळांवर ग्राउंड हँडलिंग आणि कार्गो सेवा पुरवल्या. दिल्ली, मुंबई, बंगळूर आणि हैदराबादसह नऊ प्रमुख विमानतळांवर कंपनी कार्यरत होती. या कंपनीच्या भारतात दोन उपकंपन्या कार्यरत होत्या. या कंपन्या दरवर्षी अंदाजे 58,000 विमान उड्डाणांना सेवा देत होत्या. हजारो कर्मचारी या कंपनीत कार्यरत होते. तसेच अनेक वर्षांच्या गुंतवणुकीनंतर भारतात विकसित केलेली मोठ्या प्रमाणात उपकरणे होती.
मे 2025 मध्ये, भारतीय गृह मंत्रालयाच्या शिफारशीनुसार, नागरी विमान वाहतूक सुरक्षा ब्युरोने (BCAS) चेलेबी एव्हिएशनची सुरक्षा मंजुरी रद्द केली. मंजुरी रद्द झाल्यामुळे कंपनीला मोठा धक्का बसला. याशिवाय कोणतीही कंपनी धावपट्टीवर किंवा मालवाहू क्षेत्रात प्रवेश करू शकत नाही. कंपनी बंद झाल्यामुळे खळबळ माजली. ही भारतातील सर्वात मोठ्या ग्राउंड हँडलिंग आणि कार्गो कंपन्यांपैकी एक होती. विमानतळाचे कामकाज कोलमडण्यापासून वाचवण्यासाठी सरकारने तात्काळ हस्तक्षेप केला. 10,000 कर्मचाऱ्यांची एकाच दिवसात इतर कंपन्यांमध्ये बदली करण्यात आली. कंपनीला आपला गाशा गुंडाळाव लागला.
मे 2025 मध्ये ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव वाढला. याच काळात तुर्की आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंधांवरही अनेक चर्चा सुरू झाल्या. पाकिस्तानने भारताच्या विरोधात तुर्की बनावटीचे ड्रोन वापरल्याचा दावा अहवालांमध्ये करण्यात आला. यामुळे भारत आणि तुर्कीमधील तणाव आणखी वाढला. तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांची मुलगी सुमेये एर्दोगान यांनी चेलेबी एव्हिएशनमध्ये पैसे गुंतवले असल्याच्या अफवा पसरली. यामुळे ही कारवाई करण्यात आल्याचे समजते. चेलेबी एव्हिएशनने एक अधिकृत निवेदन जारी करून हे आरोप पूर्णपणे नाकारले आणि म्हटले की कंपनीचे तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष किंवा त्यांच्या कुटुंबाशी कोणतेही आर्थिक संबंध नाहीत.
कंपनीच्या अध्यक्षा असलेल्या सेलेबिओग्लू यांनी एका मुलाखतीत आपले दुख: व्यक्त केले. अनेक वर्षांच्या मेहनतीने भारतातील व्यवसाय उभारला होता, परंतु सुरक्षा मंजुरी रद्द झाल्याने अचानक सर्वकाही उद्ध्वस्त झाले आहे. मला भारत इतका आवडत होता की मी त्याला माझा दुसरा देश मानत होतो. पण रातोरात आमची कंपनी बंद झाली असं त्या म्हणाल्या.