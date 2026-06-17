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भारतात 17 वर्षांपासून कार्यरत असलेली 400 मिलियन डॉलरची कंपनी रातोरात बंद झाली; 10,000 कर्मचाऱ्यांची एका दिवसात इतर कंपन्यांमध्ये बदली

भारतात 17 वर्षांपासून कार्यरत असलेली 400 मिलियन डॉलरची कंपनी रातोरात बंद झाली आहे. 10,000 कर्मचाऱ्यांची एका दिवसात इतर कंपन्यांमध्ये बदली करण्यात आली. ही कंपनी ल्ली, मुंबई, बंगळूर आणि हैदराबादसह नऊ प्रमुख विमानतळांवर कार्यरत होती.

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 17, 2026, 10:59 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:59 PM IST
भारतात 17 वर्षांपासून कार्यरत असलेली 400 मिलियन डॉलरची कंपनी रातोरात बंद झाली; 10,000 कर्मचाऱ्यांची एका दिवसात इतर कंपन्यांमध्ये बदली

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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भारतात 17 वर्षांपासून कार्यरत असलेली 400 मिलियन डॉलरची कंपनी रातोरात बंद झाली
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