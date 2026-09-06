/TVK पक्षाच्या कार्यकर्त्याची भर रस्त्यात हत्या, संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद! पहा Video

चेन्नईमधील थिरुवनमियुर भागात तमिलगा वेत्री कळघम (TVK) च्या नेत्याची हत्या करण्यात आली. या कार्यकर्त्याचा पाठलाग करुन हत्या करण्यात आली, अड्यार शास्त्री नगर पोलीस ठाण्याच्या परिसरामध्ये हा प्रकार घडला, कन्नन असे या मृत व्यक्तीचे नाव आहे. कार्यकर्त्याच्या हत्येने तामिळनाडूची राजधानी चेन्नईमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. या पक्षाचे नेते कन्नन, ज्यांना वन्नाथुराई कन्नन या नावानेही ओळखले जाते यांच्यावर अज्ञात हल्लेखोरांनी तिरुवनमियुरच्या वन्नाथुराई भागात घेरले आणि त्यांच्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला केला. या प्रकरणामध्ये गंभीर जखमी झालेल्या कन्ननचा जागीच मृत्यू झाला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अज्ञात व्यक्तींनी कन्ननचा पाठलाग करून त्याच्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला केला, यामध्ये कार्यकर्त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली आहे. शास्त्री नगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरु आहे. तपासाच्या वेळी घटनास्थळाच्या आजूबाजूला लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमधील फुटेज जप्त करून तपास सुरू केला आहे, या प्रकरणाचा सीसीटीव्ही फुटेज समोर आला आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, कन्नन हा 'बी' श्रेणीतील सराईत गुन्हेगार होता. तो दोन खून आणि एका हत्येच्या प्रयत्नाच्या प्रकरणात सामील होता.
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राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर कन्नन रिअल इस्टेट व्यवसायातही गुंतला होता. कन्ननची हत्या ही व्यावसायिक वादातून झाली की वैयक्तिक वैमनस्यातून, याचा तपास पोलीस आता करत आहेत. आरोपींना ओळखण्यासाठी आणि अटक करण्यासाठी तीन विशेष पथके तयार करण्यात आली आहेत. या प्रकरणी पाच जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. 2009 मध्ये शिवा नावाच्या व्यक्तीच्या हत्येमध्ये कन्ननचा सहभाग असल्याचा आरोप असल्याचेही पोलिसांना समजले आहे. सध्याच्या हत्येचा संबंध त्या पूर्वीच्या प्रकरणाशी आहे का, हे पोलीस आता शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
TVK member Kannan was brutally hacked to death by a gang in Chennai’s Adyar last night. Five people have been arrested so far. CCTV footage of the attack has now surfaced, creating a stir.#Chennai #Adyar #TVK #Murder #CCTVFootage pic.twitter.com/Bbfv7zCYRj— Sathish Kumar (@Sathish_ernesto) September 6, 2026
तपास यंत्रणा सीसीटीव्ही फुटेज, ताब्यात घेतलेल्या संशयितांची चौकशी आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे हल्ल्याच्या घटनांची जुळवाजुळव करत आहेत. कन्ननच्या हत्येमुळे तामिळनाडूमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेबद्दल राजकीय वक्तव्ये सुरू झाली आहेत. विरोधी पक्षनेते उदयनिधी स्टॅलिन यांनी या घटनेवरून विजय विजय यांच्या सरकारवर टीका केली असून राजधानीत दिवसाढवळ्या होणाऱ्या गुन्हेगारी कारवायांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.