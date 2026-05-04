भारताच्या राजकारणातील आजपर्यंतचा सर्वात धक्कादायक निकाल! 822 दिवसांपूर्वी स्थापन झालेल्या पक्षाने 75 आणि 65 वर्ष सत्तेला सुरुंग लावला

Vijay Thalapathy Result in TN Election 2026: पश्चिम बंगाल, केरळसह पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या महानिकालाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. प्रादेशिक अस्मितेच्या लढाईत कोण मारणार याची उत्सुकता सर्वांनाच लागली आहे. अशातच भारताच्या राजकारणातील आजपर्यंतचा सर्वात धक्कादायक निकाल तामिळनाडूत लागला आहे. तामिळनाडूत एका भाकित खरं ठरलं आहे. विजय चेन्नईचा सुपर किंग ठरणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेला अभिनेता विजयचा पक्ष टीव्हीके तमिळगा वेत्री कळघम (TVK) विजयाच्या दिशेने घौडदौड करत आहे.
जसं निकालाचे चित्र स्पष्ट होत आहे तसं तामिळनाडूच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होताना दिसत आहे. ट्रेंडनुसार, अभिनेता विजयचा पक्ष, टीव्हीके तमिळगा वेत्री कळघम (TVK) आघाडी घेताना दिसत आहे. फक्त दोन वर्षांपूर्वीच थालापती विजय यांनी पक्ष स्थापन करत राजकारणात एन्ट्री मारली. पहिल्याच राजकीय पदार्पणात थलपथी विजय सत्तेवर येण्यास सज्ज असल्याचे दिसत आहे. निकालआधी जाहीर झालेल्या एक्झिट पोलने अशा मोठ्या उलथापालथीची अपेक्षाही केली नव्हती. मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांचा पक्ष, डीएमके, सलग दुसऱ्यांदा सत्तेवर परत येईल असा अंदाज बहुतेक एक्झिट पोलने वर्तवला होता. फक्त एकाने याच्या उलट अंदाज वर्तवला होता. ॲक्सिस माय इंडियाच्या एक्झिट पोलनुसार, विजयचा पक्ष यावेळी 35 टक्के मतांसह सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास येऊ शकतो असे भाकित ॲक्सिस माय इंडियाच्या एक्झिट पोलने केले होते.
ॲक्सिस माय इंडियाच्या एक्झिट पोलचे भाकित खरे ठरताना दिसत आहे. एक्झिट पोलमध्ये, त्याच्या टीव्हीके पक्षाला 98 ते 120 जागा मिळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. डीएमके हा 75 वर्षे जुना पक्ष आहे आणि एआयएडीएमकेची स्थापना 65 वर्षांपूर्वी झाली होती. तर, टीव्हीकेची स्थापना केवळ दोन वर्षांपूर्वी झाली आहे.
थालापती विजय याने नवीन पक्ष स्थापन केल्यानंतर डीएमके आणि एआयएडीएमकेपासून बरेच अंतर राखले. कोणाशीही युती केली नाही किंवा युतीची चर्चाही केली नाही. तामिळनाडूतील जनतेला नवा पर्याय पाहिजे होता. अशा परिस्थितीत, तिसरा पर्याय म्हणून पुढे आलेल्या विजय यांना एक सशक्त पर्याय दिसला. दुसरे म्हणजे, विजय यांनी आपल्या 33 वर्षांच्या चित्रपट कारकिर्दीत साकारलेल्या भूमिकांमुळे त्यांची प्रतिमा गरिबांचा तारणहार अशी तयार झाली. त्यांनी या प्रतिमेचा वापर तरुण आणि महिलांना पक्षाशी जोडण्यासाठी केला, जे त्यांची सर्वात मोठी मतपेढी ठरले.
टीव्हीके 104 जागांवर आघाडीवर आहे. तिरुचिरापल्ली (पूर्व) मतदारसंघात स्वतः विजय 3,000 हून अधिक मतांच्या फरकाने आघाडीवर आहेत. पक्षाचे नेते व्ही. एस. बाबू हे देखील 'जायंट किलर' म्हणून उदयास येत आहेत; हे लिहित असताना, कोलाथूरमध्ये मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या विरोधात ते 2,551 हून अधिक मतांनी आघाडीवर आहेत.
दरम्यान, सत्ताधारी द्रमुकच्या नेतृत्वाखालील धर्मनिरपेक्ष पुरोगामी आघाडीची (एसपीए) कामगिरी निराशाजनक पहायला मिळत आहे. फक्त 54 जागांवर आघाडी मिळाली आहे. आघाडीतील सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या द्रमुकने केवळ 37 जागांवर आघाडी घेतली, जी 100 हून अधिक जागा जिंकण्याच्या त्यांच्या लक्ष्यापेक्षा खूपच कमी आहे.