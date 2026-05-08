Tamil Nadu Government: अखेर थालापतीचा 'विजय'! उद्या 11 वाजता घेणार मुख्यमंत्रिपदाची शपथ, बहुमताचं काय झालं?

TVK Forming Government: टीव्हीकेचा प्रमुख विजयने राज्यपालांची भेट घेत तामिळनाडूच सरकार स्थापन करण्याचा दावा सादर केला. सूत्रांच्या माहितीनुसार, विजयकडे 121 आमदारांचा पाठिंबा आहे.
TVK Forming Government: तामिळनाडूमधील सत्तापेच अखेर सुटला आहे. टीव्हीकेचा प्रमुख विजयने राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांची भेट घेत तामिळनाडूच सरकार स्थापन करण्याचा दावा सादर केला. सूत्रांच्या माहितीनुसार, विजयकडे 121 आमदारांचा पाठिंबा आहे. 234 सदस्यांच्या विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 118 चा आकडा गाठणं गरजेचं आहे. विजयने राज्यपालांची घेतलेली ही तिसरी भेट ठरली आहे. याआधी दोन्ही वेळा राज्यपालांनी त्यांना बहुमत सिद्ध करा सांगत सत्तास्थापनेचं निमंत्रण देण्यास नकार दिला होता. मात्र आता विजयने बहुमत सिद्ध केलं आहे.
बहुमत सिद्ध केल्यानंतर आता विजय उद्या सकाळी म्हणजेच 9 मे रोजी सकाळी 11 वाजता मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार आहे. जवाहरलाल नेहरु स्टेडिअममध्ये हा शपथविधी सोहळा पार पडणार आहे. विजयने राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांच्याकडे पाठिंब्याचे पत्र सुपूर्द केलं. या पत्रात त्यांच्या स्वतःच्या पक्षाचे 107 आमदार, तसंच काँग्रेसचे 5, सीपीएमचे 2, सीपीआयचे 3, व्हीसीकेचे 2, आययूएमएलचे 2 आणि एएमएमकेचा 1 असे एकूण 121 आमदार समाविष्ट होते. म्हणजे विजयकडे आवश्यक असलेल्या बहुमतापेक्षा तीन आमदारांचा अतिरिक्त पाठिंबा उपलब्ध आहे.
तामिळनाडूमध्ये, DMK प्रणीत आघाडीचा भाग असलेल्या दोन्ही डाव्या पक्षांनी CPI आणि CPM ने भाजपला राज्यात 'चोरवाटेने' प्रवेश करण्यापासून रोखण्यासाठीच पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. TVK च्या मंत्रिमंडळात आपण सहभागी होणार नाही, असेही या डाव्या पक्षांनी जाहीर केलं आहे. CPI आणि CPM या दोन्ही पक्षांचे प्रत्येकी दोन आमदार आहेत. दिवसभर चर्चा केल्यानंतर त्यांनी अभिनेता-राजकारणी विजयच्या नेतृत्वाखालील पक्षाला आपला पाठिंबा जाहीर केला. पाच जागा असलेल्या काँग्रेस पक्षाने यापूर्वीच TVK ला आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. काँग्रेसला दोन मंत्रिपदांची अपेक्षा आहे.
एकूण जागा - 234, बहुमत - 118
पक्ष जागा
टीव्हीके - 108
डीएमके - 60
एआयडीएमके - 47
काँग्रेस - 5
पीएमके - 4
आयुएमएल - 2
सीपीआय - 2
सीपीआय एम - 2
भाजप - 1
अन्य - 4