/केरळमधील अनोखा विवाहसोहळा! जुळ्या भावांनी जुळ्या बहिणींशी बांधली लग्नगाठ; पुजाऱ्यांपासून सर्वच जुळे

केरळमधील चंगनाश्शेरी येथे पार पडलेल्या एका विवाहसोहळ्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या लग्नात केवळ वर-वधूच नव्हे, तर विवाह लावणारे पुजारी आणि त्यांना सहाय्य करणारे वेदीसेवकही जुळे असल्याने हा सोहळा अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण ठरला. दुर्मीळ योगायोग आणि बालपणापासून जपलेले स्वप्न पूर्ण झाल्याने या लग्नाची देशभर चर्चा होत आहे.
चंगनाश्शेरी मेट्रोपॉलिटन चर्चमध्ये झालेल्या या विवाहसोहळ्यात अखिल के. थॉमस यांचा विवाह मॅगी मेरी थॉमस यांच्याशी झाला, तर त्यांचे जुळे बंधू निखिल के. थॉमस यांनी मॅगीची जुळी बहीण मारिया मेरी थॉमस हिच्यासोबत सात फेरे घेतले. दोन्ही जोडपी एकाच वेळी विवाहबंधनात अडकली.
या लग्नाचे आणखी एक खास वैशिष्ट्य म्हणजे विवाह विधी जुळ्या पुजाऱ्यांनी पार पाडला. कांजीरापल्ली डायोसीजचे फादर अँटो पेझुमकाट्टिल आणि फादर अजो पेझुमकाट्टिल यांनी विवाहसोहळ्याचे नेतृत्व केले. त्यांना पाला येथील जुळे भाऊ जेरॉन जेम्स आणि जोहोन जेम्स यांनी वेदीसेवक म्हणून सहाय्य केले.
दोन्ही कुटुंबांसाठी हा केवळ विवाह नव्हता, तर अनेक वर्षांपासून मनात जपलेले स्वप्न साकार झाल्याचा क्षण होता. अखिल आणि निखिल हे चंगनाश्शेरीतील कुंजुमन थॉमस आणि जोमोल यांचे जुळे पुत्र आहेत. तर मॅगी आणि मारिया या पठाणमथिट्टा जिल्ह्यातील टॉमीचन आणि मेरीकुट्टी यांच्या जुळ्या कन्या आहेत.
विवाहातील प्रत्येक महत्त्वाची भूमिका जुळ्यांनीच पार पाडावी, अशी दोन्ही बहिणींची लहानपणापासून इच्छा होती. त्यासाठी त्यांनी जुळ्या पुजाऱ्यांचा शोध घेतला आणि कोथानल्लूर येथील चर्चच्या माध्यमातून त्यांच्याशी संपर्क साधला. हे चर्च जुळ्या व्यक्तींच्या विशेष मेळाव्यांसाठी प्रसिद्ध मानले जाते.
वधूंनी सांगितले की, आपल्या लग्नात शक्य तितक्या जुळ्या व्यक्तींचा सहभाग असावा, अशी त्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबाची अनेक वर्षांची इच्छा होती. अखेर ती इच्छा पूर्ण झाल्याचा आनंद त्यांनी व्यक्त केला. आमंत्रण मिळताच पुजाऱ्यांनीही कोणताही विलंब न करता उपस्थित राहण्यास होकार दिला.
या विवाहाबाबत बोलताना दोन्ही पुजाऱ्यांनीही हा अनुभव आयुष्यभर लक्षात राहील असा असल्याचे सांगितले. जुळ्या जोडप्यांचा विवाह लावण्याची संधी अत्यंत दुर्मीळ असून अशा प्रसंगातून कुटुंब, प्रेम आणि एकतेचा सुंदर संदेश मिळतो, असे त्यांनी नमूद केले. स्वतःही जुळे असल्याने त्यांनी आपल्या आयुष्यातील अनुभवांची आठवण सांगितली. "जसे हे दोघे भाऊ एकत्र जन्मले आणि आता एकत्र नव्या आयुष्याची सुरुवात करत आहेत, तसेच आम्हीही पुरोहित सेवेत एकत्र पाऊल ठेवले होते. हा योग आमच्यासाठीही भावनिक आणि संस्मरणीय आहे," असे त्यांनी सांगितले.
अखिल आणि निखिल हे मर्चंट नेव्हीमध्ये कार्यरत आहेत, तर मॅगी आणि मारिया माहिती तंत्रज्ञान (IT) क्षेत्रात काम करतात. व्यवसायाचे मार्ग वेगवेगळे असले तरी आयुष्याचा नवा अध्याय त्यांनी एकाच दिवशी, एकाच मंचावर आणि आपल्या जुळ्या साथीदारांसोबत सुरू केला.
या अनोख्या विवाहसोहळ्याने उपस्थित पाहुण्यांनाही एक वेगळाच अनुभव दिला. दोन्ही कुटुंबांसाठी मात्र हा केवळ लग्नाचा सोहळा नव्हता, तर बालपणापासून पाहिलेल्या एका सुंदर स्वप्नाची आनंददायी पूर्तता होती.