ट्विशा शर्मा प्रकरणाला भलतंच वळण! सलून मालकाचे खळबळजक दावे, 'त्या' दिवशी आले दोन फोन कॉल; CCTV ने वाढवली शंका

Twisha Sharma Death Case: बहुचर्चित मॉडेल आणि अभिनेत्री ट्विशा शर्माच्या संशयित मृत्यूप्रकरणी रोज नवनवे खुलासे होत असून, यामुळे प्रकरणाला नवं वळण मिळत आहे. ट्विशा शर्माच्या मृत्यूच्या आधीचं शेवटचा एक सीसीटीव्ही आता समोर आलं आहे. या व्हिडीओत ट्विशा शर्मा आपल्या सासरच्या घरापासून काही अंतरावर असणाऱ्या एका ब्युटी पार्लरमध्ये बसलेली दिसत आहे, सीसीटीव्हीत ट्विशा अत्यंत आरामात आणि सामान्य दिसत आहे. यामुळे तिच्या मानसिक स्थितीसंदर्भातील दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. पोलिसांनी हा महत्त्वाचा डिजिटल पुरावा ताब्यात घेतला आहे.
सलूनचे मालक किरण परिहार यांनी सांगितलं आहे की, ट्विशा नियमितपणे त्यांच्या सलूनमध्ये यायची. याआधीही तीन ते चार वेळी ती आली होती. पण यावेळी ती 9 महिन्यांच्या अंतराने आली होती. याशिवाय ट्विशा शर्माची सासू गिरिबाला सिंह यादेखील नियमित ग्राहक होत्या.
त्यांनी सांगितलं की, दुसऱ्या दिवशी गिरिबाला सिंह यांनी त्यांना फोन करुन आपल्या आदल्या दिवशीच्या भेटीचं सीसीटीव्ही फुटेज मागितलं होतं. सलून मालकाने सांगितलं की, ट्विशाच्या सासूच्या मनात सूनेबद्दल अनेक प्रश्न होते, जसं ती ती कोणत्या वेळी तिथून निघाली? पेमेंट कसं केलं?. तसंच त्या वारंवार ट्विशा सलूनमध्ये आली होती याचा कोणताही रेकॉर्ड किंवा पुरावा उपलब्ध आहे का, मग ते पेमेंटचा रेकॉर्ड असला तरी आहे का? असं विचारत होत्या.
पण ट्विशाने त्यावेळी कोणतंही पेमेंट केलेलं नव्हतं. याचं कारण तिच्याकडे आधीपासूनच एक प्रीपेड सलून पॅकेज होतं, जे तिने आपल्या भावाच्या लग्नावेळी फेब्रुवारी महिन्याच्या आसपास घेतलं होतं.
दुपारी त्यांचा दुसरा फोन आला होता. यावेळी त्यांनी ट्विशाच्या सलून भेटीचं फुटेज मागितलं. सलून मालकाने सांगितलं की, त्या थोड्या त्रस्त वाटत होत्या. मी त्यांना सर्व ठीक आहे का? असं विचारलं. त्यावर गिरीबाला सिंह यांनी, ट्विशाने आत्महत्या केल्याची माहिती दिली.
त्यानंतर काही वेळातच पाच ते सहा लोक सलूनमध्ये आले होते. त्यांनी वकिलांप्रमाणे कपडे घातले होते. यामधील एका महिलेने आपण वकील असल्याचं सांगत, पोलिसांना गरज लागेल म्हणत ट्विशाचं फुटेज मागितलं. सलून मालकाने सांगितलं की, यानंतर त्यांनी सीसीटीव्ही तंत्रज्ञाला बोलावलं आणि त्या महिलेसमोरच फुटेज काढून दिलं.
तपासात समोर आलं आहे की, ट्विशाने 12 मे रोजी सकाळी 9.52 वाजता भोपाळ-जयपूर एक्स्प्रेसचं तिकीट बूक केलं होतं. ती 15 मे रोजी अजमेरला जाणार होती, जिथे तिचा भाऊ मेजर हर्षित शर्माची पोस्टिंग आहे. यामुळे माहेरच्यांचा जा दावा आहे की, ती आत्महत्या करणार नव्हती त्याला बळ मिळत आहे. तिला सासरच्यांपासून दूर जायचं होतं. तिचं एक व्हॉट्सअप चॅटही व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये तिने आपल्या आईला लिहिलं आहे की, "मला गुदमरल्यासारखं वाटत आहे, हे लोक ना रडू देतील, ना हसण्याचं कारण देतील".
दरम्यान, पोलिसांनी आठ दिवसांपासून फरार असलेल्या पती समर्थ सिंगला शुक्रवारी रात्री उशिरा जबलपूर येथून अटक केली असून, त्याला भोपाळला आणलं आहे. समर्थला सध्या कडेकोट सुरक्षेत कटारा हिल्स पोलीस ठाण्यात ताब्यात ठेवण्यात आले आहे. शनिवारी वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतर, पोलीस त्याला न्यायालयासमोर हजर करतील आणि चौकशीसाठी त्याच्या पोलीस कोठडीची मागणी करती,
भोपाळ न्यायालयाने त्यचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर, अटकेपासून वाचण्यासाठी समर्थ सिंहने जबलपूर उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती. शुक्रवारी दुपारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, समर्थ सिंगने आपली अटकपूर्व जामिनाची याचिका मागे घेतली. त्यानंतर, उच्च न्यायालयाने त्याला कटारा हिल्स पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी (SHO) किंवा तपास अधिकारी यांच्यासमोर शरण जाण्याचे निर्देश दिले.