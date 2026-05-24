/मृत्यूच्या 12 दिवसांनंतर ट्विशा शर्मावर अंत्यसंस्कार, भावाने दिला मुखाग्नी; AIIMS ने दुसऱ्यांदा केलं पोस्टमार्टम

मॉडेल आणि अभिनेत्री ट्विशा शर्माच्या संशयास्पद मृत्यूच्या प्रकरणात भोपाळ एम्समध्ये कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत दुसरे शवविच्छेदन करण्यात आले. त्यानंतर मृतदेह भडभडा विश्राम घाटावर नेण्यात आला, जिथे ट्विशावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
लग्नानंतर नोएडाहून भोपाळला आलेल्या ३१ वर्षीय मॉडेल आणि अभिनेत्री ट्विशा शर्माच्या संशयास्पद मृत्यूच्या प्रकरणाला नवनवीन वळणे येत आहेत. या हाय-प्रोफाईल प्रकरणातील सत्य उघडकीस आणण्यासाठी, रविवारी भोपाळ एम्समध्ये कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत दुसरे शवविच्छेदन करण्यात आले. मृत्यूच्या कारणाभोवतीच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ही प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. शवविच्छेदनाची प्रक्रिया अंदाजे तीन तास चालली. त्यानंतर, दिल्लीच्या एम्समधील तज्ज्ञांचे पथक रवाना झाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेऊन या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढवले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाने आता राष्ट्रीय लक्ष वेधून घेतले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली असून विशेष सुनावणी निश्चित केली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांचा समावेश असलेले विशेष खंडपीठ सोमवार, २५ मे रोजी या प्रकरणाची सुनावणी घेणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने "एका तरुण महिलेच्या सासरच्या घरी झालेल्या अनैसर्गिक मृत्यूशी संबंधित कथित संस्थात्मक पक्षपात आणि प्रक्रियात्मक अनियमितता" या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला आहे. या निरीक्षणामुळे सुरुवातीच्या पोलीस आणि प्रशासकीय कारवाईवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
सासरच्या घरी मृतदेह आढळला, पती पोलीस कोठडीत
हे उल्लेखनीय आहे की, डिसेंबरमध्ये विवाह झालेली ट्विशा शर्मा १२ मे रोजी भोपाळच्या कटारा हिल्स येथील तिच्या सासरच्या घरी गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळली होती. या घटनेनंतर तिच्या कुटुंबीयांनी हुंडा छळाचा आरोप केला, ज्याच्या आधारावर तिचा पती समर्थ सिंग आणि सासू गिरीबाला सिंग यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
जवळपास १० दिवस फरार राहिल्यानंतर, समर्थ सिंगने शुक्रवारी जबलपूर न्यायालयात आत्मसमर्पण केले, जिथे पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन भोपाळला आणले. स्थानिक न्यायालयाने त्याला सात दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. दरम्यान, सासू गिरीबाला सिंग यांना वारंवार नोटीस देऊनही त्या चौकशीसाठी पोलिसांसमोर हजर झाल्या नाहीत.
दरम्यान, मृताचा भाऊ, मेजर हर्षित शर्मा यांनी या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि निःपक्षपाती चौकशी सुनिश्चित करण्यासाठी लवकरात लवकर सीबीआय चौकशीची मागणी पुन्हा एकदा केली आहे. राज्य सरकारने यापूर्वीच सीबीआय चौकशीची शिफारस केली आहे. सध्या सर्वांचे लक्ष दुसऱ्या शवविच्छेदन अहवालावर आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवर लागले आहे.