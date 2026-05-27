मॉडेल आणि अभिनेत्री ट्विशा शर्माच्या मृत्यूच्या 'त्या' रात्रीचं संपूर्ण रहस्य...; चौकशीदरम्यान पती समर्थने काय काय सांगितलं?

Twisha Sharma : मॉडेल आणि अभिनेत्री ट्विशा शर्माच्या संशयास्पद मृत्यूच्या प्रकरणात तिचा पती समर्थ याची सीबीआयकडून चौकशी सुरु आहे. त्याने मृत्यूच्या रात्री काय झालं या रात्रीचा घटनाक्रम सांगितला आहे.
Twisha Sharma Case Update : भोपाळमधील मॉडेल आणि अभिनेत्री ट्विशा शर्माच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाचा तपास आता सीबीआय करणार आहे. सोमवारी सीबीआयने भोपाळ पोलिसांकडून या प्रकरणाचे सगळे कागदपत्रं जप्त करू नवीन एफआयआर दाखल केली आहे. ट्विशा शर्माच्या मृत्यू प्रकरणात तिचा पती समर्थ सिंगला ताब्यात घेण्यात आलंय. पती समर्थ सिंगच्या चौकशीतून अनेक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. समर्थ सध्या सात दिवसांच्या पोलीस कोठडीत आहे.
पोलिसांच्या चौकशीत समर्थने त्या रात्रीचा घटनाक्रम सांगितला आहे. पोलीस सूत्रांनुसार ट्विशाची सासू आणि समर्थची आई गिरिबाला सिंग यांनी ते ट्विशाच्या मृत्यूच्या रात्री काय घडलं जे सांगितलंय. तसंच समर्थही सांगत आहे. समर्थने पोलिसांनी सांगितलं की, ट्विशाच्या बदललेल्या वागणुकीला आणि ग्लॅमर विश्वातील तिच्या सहभागाला तो जबाबदार ठरवला आहे. समर्थने सांगितलं की, लग्नानंतरच्या सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये ट्विशासोबतचे त्याचे संबंध पूर्णपणे सामान्य होतं. त्यानंतर 17 एप्रिल रोजी, जेव्हा ट्विशाला आपण गर्भवती आहेत ते कळल्यावर, त्यांच्यामधील वादाला सुरुवात झाली. त्यानंतर तिचे वागणे अचानक बदलल्याचे समर्थने पोलिसांना सांगितलं.
समर्थने पोलिसांना सांगितलं की, ट्विशा तिच्या ग्लॅमर जगामुळे एक सामान्य गृहिणीसारखं आयुष्य जगता येत नाही आणि ते तिच्यासाठी अत्यंत कठीण आहे. यावरून आमच्यामध्ये वारंवार वाद होत असतात. चौकशीदरम्यान समर्थने एप्रिलमधील एक घटना सांगितली. त्यात त्याने सांगितलं की, आम्ही एप्रिलमध्ये एकत्र बंगळूरला जाणार होतो. पण ऐनवेळी ट्विशाने तिच्या भावाला भेटायला अजमेरला जायचं आहे म्हणून येण्यास नकार दिला. त्यानंतर तो एकटाच बंगळूरला गेला, तर ट्विशा अजमेरला निघून गेली. पुढे समर्थने सांगितलं की, ती अजमेरला फक्त एक दिवस थांबली आणि त्याला न कळवत ती दिल्लीला गेली होती. या गोष्टीवरून या दोघांमध्ये वाद अधिक वाढला.
ट्विशाच्या मृत्यूच्या रात्री, म्हणजेच 12 मेच्या रात्रीची नेमकं काय घडलं याबद्दल समर्थने पोलिसांना सांगितलं की, त्या दिवशी सर्व काही सामान्य होतं. त्याने समर्थने दावा केला की, रात्रीच्या जेवणानंतर ते दोघे सोसायटीच्या पार्कमध्ये थोडा वेळ फिरायला गेले आणि नंतर घरी परत येऊन त्यांनी टिव्ही पाहिला.
पोलिसांच्या सूत्रांनुसार सांगितलं की, समर्थने चौकशी दावा केला, टिव्ही पाहिलानंतर काही वेळाने मी झोपायला गेलो, तर ट्विशा तिच्या कुटुंबीयांशी फोनवर बोलण्यासाठी खाली गेली. त्या रात्री उशिरा, माझी आई, गिरिबाला सिंग, हिने मला उठवले आणि सांगितलं की ट्विशाच्या आईने फोन केला होता आणि ती फोन उचलत नाहीये. जेव्हा ते दोघे घरात ट्विशाला शोधू लागले, तेव्हा ती छताला फासाला लटकलेली आढळली. समर्थने पोलिसांच्या चौकशीत दावा केला की, त्याने आणि त्याच्या आईने मिळून ट्विशाला फासावरून खाली उतरवले, तिला सीपीआर दिला आणि तातडीने भोपाळ एम्समध्ये दाखल केलं, जिथे डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केलं.