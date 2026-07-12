/ट्विषा शर्मा मृत्यू प्रकरणात सर्वात मोठा ट्विस्ट! वापरलेल्या फासावर आढळले त्वचेचे अंश; धक्कादायक माहिती समोर!

मध्य प्रदेशातील चर्चेत असलेल्या त्विषा शर्मा मृत्यू प्रकरणात तपासाला महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. दिल्लीतील एम्स (AIIMS)च्या वैद्यकीय तज्ज्ञांनी तयार केलेल्या फॉरेन्सिक अहवालात, घटनास्थळावर जप्त करण्यात आलेल्या जिम बेल्टवरील नमुने आणि त्विषाच्या गळ्यावरील जखमांमध्ये सुसंगती आढळल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. हा अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सुपूर्द करण्यात आला असून, तपासातील हा महत्त्वाचा पुरावा मानला जात आहे. मात्र, अंतिम निष्कर्ष न्यायालयीन प्रक्रिया आणि सीबीआयच्या तपासानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
दिल्ली एम्सच्या तज्ज्ञ समितीने न्यायालयाच्या आदेशानुसार दुसरे शवविच्छेदन आणि वैज्ञानिक तपासणी केली. प्रयोगशाळेतील विश्लेषणानंतर जप्त करण्यात आलेल्या जिम बेल्टवरील त्वचेचे अंश आणि मृत महिलेच्या गळ्यावर आढळलेल्या जखमांमध्ये साम्य असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. हा निष्कर्ष तपासासाठी महत्त्वाचा मानला जात असला, तरी तो दोष सिद्ध झाल्याचा अंतिम पुरावा नाही. यापुढील तपास, इतर पुरावे आणि न्यायालयीन सुनावणी यांवरच पुढील निर्णय अवलंबून असेल.
या प्रकरणात निवृत्त न्यायाधीश गिरीबाला सिंह आणि त्यांचा मुलगा समर्थ सिंह यांच्यावर हुंडाबळी, छळ आणि पुरावे नष्ट करण्यासह विविध आरोप आहेत. दोघेही न्यायालयीन कोठडीत असून सीबीआय या प्रकरणाचा तपास करत आहे. नव्या फॉरेन्सिक अहवालामुळे तपास अधिक बळकट होऊ शकतो, अशी चर्चा आहे. मात्र, आरोपींविरुद्धचे आरोप अद्याप न्यायालयात सिद्ध झालेले नाहीत आणि त्यांना कायद्याने निर्दोष मानले जाते, जोपर्यंत न्यायालय वेगळा निर्णय देत नाही.
त्विषा शर्मा यांचा मृत्यू झाल्यानंतर सुरुवातीच्या तपासात अनेक त्रुटी असल्याचा आरोप त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला होता. घटनास्थळावरील काही महत्त्वाचे पुरावे वेळेवर जप्त न करणे, शवविच्छेदनावेळी कथित वापरलेले साहित्य डॉक्टरांसमोर न ठेवणे आणि मृतदेह पोलिसांना कळवण्यापूर्वी हलवण्यात आल्याचा मुद्दा यामुळे तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. यानंतर न्यायालयाने प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश दिले होते.
पहिल्या शवविच्छेदनातील प्रक्रियेबाबत कुटुंबीयांनी आक्षेप घेतल्यानंतर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दुसऱ्या शवविच्छेदनाचे आदेश दिले. दिल्ली एम्सच्या वैद्यकीय पथकाने स्वतंत्रपणे तपास करून वैज्ञानिक चाचण्या केल्या. या तपासाचा उद्देश मृत्यूच्या कारणांबाबत कोणतीही शंका राहू नये आणि सर्व पुराव्यांचे वस्तुनिष्ठ परीक्षण व्हावे हा होता.
सीबीआय आता एम्सच्या अहवालासह घटनास्थळावरील पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब, डिजिटल माहिती आणि इतर फॉरेन्सिक तपशीलांचा एकत्रित अभ्यास करणार आहे. त्यानंतर आवश्यक असल्यास न्यायालयात पूरक आरोपपत्र सादर केले जाऊ शकते. फॉरेन्सिक अहवाल हा तपासातील एक महत्त्वाचा भाग असला तरी तो एकमेव आधार नसून इतर पुराव्यांचाही विचार केला जाणार आहे.
संशयास्पद मृत्यूच्या घटनांमध्ये घटनास्थळाचे संरक्षण, पुरावे योग्य पद्धतीने जप्त करणे, वैज्ञानिक तपास आणि निष्पक्ष चौकशी यांचे महत्त्व या प्रकरणामुळे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. न्यायव्यवस्थेवर नागरिकांचा विश्वास टिकवण्यासाठी पारदर्शक तपास, तांत्रिक पुरावे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचे काटेकोर पालन आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. अंतिम सत्य न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच समोर येईल.