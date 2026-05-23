Twisha Sharma Case : जिन्मास्टिक हुकला लटकला होता मृतदेह, 'त्या' जागेचा फोटो आला समोर, पोलिसांनी काय म्हटलं?

Twisha Sharma:उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ट्विशा शर्माच्या मृतदेहाचे दुसरे शवविच्छेदन करण्यास परवानगी दिली. पोलीस आज ट्विशा शर्माचा पती समर्थ याला न्यायालयात हजर करून चौकशीसाठी त्याच्या रिमांडची मागणी करणार आहेत. पोलिसांनी गिरीबाला यांना उच्च न्यायालयाची नोटीसही बजावली आहे.
भोपाळ पोलीस ट्विशा शर्माच्या मृत्यू प्रकरणातील आरोपी तिचा पती समर्थ सिंग याला आज न्यायालयात हजर करणार असून, ते सात दिवसांच्या रिमांडची मागणी करतील. दरम्यान, पोलिसांनी समर्थच्या आई, माजी न्यायाधीश गिरीबाला सिंग यांना 25 मे रोजी हजर राहण्यास सांगणारी उच्च न्यायालयाची नोटीस बजावली आहे. पोलिसांचे एक पथक गिरीबाला सिंग यांच्या घराच्या वरच्या मजल्यावरही पोहोचले आहे, जिथे त्यांची सून ट्विशा शर्माचा मृतदेह गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला होता.
गिरीबाला सिंग स्वतः खटला लढणार नाहीत. सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास वकिलांचे एक पथक गिरीबाला यांच्या घरी पोहोचले आणि त्यांनी त्यांच्याशी चर्चा केली. गिरिबाला सिंग यांच्या वकिलांनी हे प्रकरण सोडून दिले आहे, त्यानंतर असे म्हटले जात होते की, गिरिबाला सिंग स्वतःच आपला खटला लढतील. पत्नी ट्विशाच्या मृत्यूनंतर फरार असलेला समर्थ सिंग शुक्रवारी जबलपूर उच्च न्यायालयात शरण आला. तो 10 दिवसांपासून फरार होता आणि पोलिसांनी त्याच्या डोक्यावर 30000 रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले होते. त्याने न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता, परंतु नंतर तो मागे घेतला. त्यानंतर तो आत्मसमर्पण करण्यासाठी गेला. जबलपूर पोलिसांनी त्याला तेथे ताब्यात घेतले आणि भोपाळ पोलिसांच्या स्वाधीन केले. त्यानंतर भोपाळ पोलिसांनी त्याला पहाटे २ वाजता कटारा हिल्स पोलीस ठाण्यात आणले. तो आता शनिवारी न्यायालयात हजर होईल.
अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यासाठी भोपाळ पोलीस न्यायालयात समर्थसाठी सात दिवसांच्या पोलीस कोठडीची मागणी करणार आहेत. दरम्यान, कटारा हिल्स पोलीस स्टेशनजवळ समर्थच्या वकिलाने सांगितले की, समर्थ फरार नाही. जेव्हा सत्र न्यायालयाने समर्थची याचिका फेटाळली, तेव्हा आम्ही उच्च न्यायालयात गेलो. दरम्यान, तो न्यायालयात हजर झाला. या प्रकरणातील एसआयटीचे प्रमुख एसीपी रजनीश कश्यप हे देखील कटारा हिल्स पोलीस स्टेशनमध्ये पोहोचले. त्यांनी सांगितले की, पोलीस न्यायालयाकडे समर्थसाठी सात दिवसांची पोलीस कोठडी मागतील. कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यावर समर्थला आज न्यायालयात हजर केले जाईल. पोलिसांनी गिरीबाला सिंग यांना उच्च न्यायालयाची नोटीस देखील बजावली आहे.
मॉडेल ट्विशा शर्मा तिच्या पती समर्थ सिंगला एका डेटिंग ॲपद्वारे भेटली होती. समर्थ व्यवसायाने फौजदारी वकील आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये या जोडप्याचे भव्य लग्न झाले होते, परंतु लग्नानंतर अवघ्या पाच महिन्यांतच, 12 मे 2026 रोजी ट्विशाचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला. ट्विशाच्या सासू आणि पतीने मिळून तिच्या हत्येचा कट रचला, असा तिच्या कुटुंबीयांचा आरोप आहे. ते दुसऱ्या शवविच्छेदनाची मागणी करत आहेत. परिणामी, त्यांनी एम्समधून मृतदेह ताब्यातही घेतलेला नाही. त्याच वेळी, त्यांच्या सततच्या मागणीनंतर, मध्य प्रदेश सरकारनेही सीबीआय चौकशीसाठी केंद्राकडे एक प्रस्ताव पाठवला आहे.