/ट्विशाने नवऱ्यासोबत वॉक केला अन् जेवली मग मृत्यूचं कारण काय? समर्थने चौकशीत सांगितलं सत्य?

ट्विशा शर्मा मृत्यू प्रकरणात, सध्या सात दिवसांच्या पोलीस कोठडीत असलेल्या समर्थ सिंगची पोलिसांनी चौकशी सुरू केली आहे. या चौकशीत त्याने धक्कादायक खुलासा केला आहे.
भोपाळच्या अत्यंत वादग्रस्त आणि संवेदनशील ट्विशा शर्मा मृत्यू प्रकरणात तपासाचा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा आता सुरू झाला आहे. आरोपी पती, समर्थ सिंग, सध्या भोपाळ पोलिसांच्या सात दिवसांच्या पोलीस कोठडीत आहे. वरिष्ठ पोलीस सूत्रांनुसार, ही चौकशी केवळ साध्या प्रश्नांपुरती मर्यादित राहणार नाही; त्याऐवजी, समर्थच्या संपूर्ण जबाबाची बारकाईने तपासणी केली जाईल. त्यांच्या नात्याची स्थिती, कथित वाद, ट्विशाची गर्भधारणा, तिच्या मृत्यूपूर्वीच्या हालचाली, घटनास्थळ, कॉल रेकॉर्ड, सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाईल फोन आणि घटनेनंतर समर्थचे वर्तन या सर्वांची कसून तपासणी केली जात आहे.
पोलिसांच्या सूत्रांनुसार, समर्थ सिंगला विचारला जाणारा पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हा असेल की 12 मे रोजी नेमके काय घडले. तपास अधिकारी त्याला घटनेचा मिनिट-दर-मिनिट तपशील विचारू शकतात. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत ट्विशा कुठे होती, ती कोणाशी बोलत होती, तिची वागणूक कशी होती, ती तणावाखाली होती का, घरात काही वाद होता का, आणि कोणत्या परिस्थितीमुळे काही तासांतच तिचा मृत्यू झाला?
सूत्रांनुसार, घटनास्थळाच्या पडताळणीसाठी समर्थला घटनास्थळी नेले जाऊ शकते. घटनेच्या वेळी तो कुठे होता, त्याने काय पाहिले, त्याला घटनेबद्दल कसे कळले, घरात कोण उपस्थित होते आणि ट्विशा शर्माचा मृतदेह कोणत्या अवस्थेत सापडला, हे पोलिसांना त्याच्याकडून जाणून घ्यायचे आहे. ज्या ठिकाणी कथितरित्या फाशी घेण्यात आली, तो कथित पट्टा, खोली, छत, पलंग आणि कुटुंबातील सदस्यांच्या हालचाली या सर्वांची तुलना समर्थच्या जबाबाशी केली जाईल.
तपासाचा मोठा भाग ट्विशाच्या माहेरच्या लोकांनी केलेल्या आरोपांवरही केंद्रित असेल. ट्विशाच्या कुटुंबीयांनी वारंवार छळाचे आरोप केले आहेत आणि समर्थ सिंग व त्याची आई, निवृत्त न्यायाधीश गिरीबाला सिंग यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पोलीस समर्थला या आरोपांसंदर्भात जाब विचारू शकतात. वैवाहिक वाद होते का, हुंड्यासंदर्भात काही दबाव होता का, ट्विशाने यापूर्वी कधी तिच्या कुटुंबीयांकडे तक्रार केली होती का, आणि तिच्या मृत्यूपूर्वी पती-पत्नीच्या नात्याची नेमकी स्थिती काय होती, असे प्रश्न उपस्थित होतील.
परंतु तपासातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे 12 मे ची संध्याकाळ. समर्थने पोलिसांना सांगितले की, ट्विशा संध्याकाळी ६ वाजण्याच्या सुमारास पार्लरमधून घरी परतली. या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेजही प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्याच्या म्हणण्यानुसार, घरी परतल्यानंतर दोघे संध्याकाळी 6.30 ते 7.30 या वेळेत घरासमोरील पार्कमध्ये फिरायला गेले. त्यानंतर त्यांनी एकत्र जेवण केले, थोडा वेळ बाहेर बसले आणि मग रात्री 8.30 च्या सुमारास टीव्ही पाहण्यासाठी त्यांच्या खोलीत परत गेले.
समर्थचा दावा आहे की, सुमारे अर्ध्या तासाने ट्विशा खालच्या खोलीत गेली, जिथे ती तिच्या आई-वडिलांशी फोनवर बोलत होती. याच दरम्यान, थकव्यामुळे तिला झोप लागली. हा संपूर्ण क्रम आता पोलिसांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जर ते फिरायला गेले, रात्रीचे जेवण केले आणि एकत्र टीव्ही पाहिला, तर त्यानंतर लगेच असे काय घडले ज्यामुळे ट्विशाचा मृत्यू झाला? जेवणानंतर त्यांच्यात वाद झाला होता का? ट्विशा तिच्या आई-वडिलांशी फोनवर बोलताना रडत होती का? समर्थ खरंच झोपलेला होता की जागा होता? ट्विशाला जिवंतपणी शेवटचे कोणी पाहिले? आणि ती गच्चीवर जात असताना घरातील कोणाच्याही ते लक्षात का आले नाही?
समर्थने पोलिसांना सांगितले की, नंतर त्याला त्याची आई, गिरिबाला सिंग यांचा फोन आला, ज्यांनी सांगितले की ट्विशा बेपत्ता आहे आणि फोनला उत्तर देत नाही. दरम्यान, समर्थच्या म्हणण्यानुसार, ट्विशाच्या आईनेही फोन केला. त्या म्हणाल्या की ट्विशा अस्वस्थ आणि रडत असल्याचे दिसत होते, म्हणून त्यांनी जाऊन तिला तपासावे. समर्थ म्हणतो की, त्याने त्याच्या आईला सांगितले की ट्विशा कदाचित बोलायला गच्चीवर गेली असेल आणि त्यांनी तिथे जावे. समर्थच्या म्हणण्यानुसार, जेव्हा गिरीबाला सिंग गच्चीवर पोहोचल्या, तेव्हा त्यांनी ट्विशाला व्यायामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इलास्टिक बेल्टला लटकलेले पाहिले. आवाज ऐकून समर्थही तिथे पोहोचला. त्याचा दावा आहे की, त्याने खालून ट्विशाला आधार देऊन वर उचलले, तर त्याची आई जवळच्याच पलंगावर चढली आणि फास सैल करण्याचा प्रयत्न करू लागली. बऱ्याच प्रयत्नांनंतर फास काढण्यात आला आणि ट्विशाला पलंगावर झोपवण्यात आले.
या विधानाची आता पोलिसांच्या न्यायवैद्यक तपासात पडताळणी केली जाईल. पोलीस समर्थला घटनास्थळी नेऊन विचारू शकतात की, ट्विशा कुठे लटकलेल्या अवस्थेत आढळली? बेल्ट कसा बांधला होता? पलंग कुठे ठेवला होता? गिरीबाला सिंग कुठे उभ्या होत्या? समर्थने ट्विशाला कसा आधार दिला? फास कसा सोडवण्यात आला? मृतदेह खाली कसा उतरवण्यात आला? आणि ही संपूर्ण घटनाक्रम ट्विशाची उंची, वजन, लटकण्याची कथित जागा आणि घटनास्थळावरील प्रत्यक्ष परिस्थितीशी जुळतो का? समर्थने पोलिसांना सांगितले की, ट्विशाची उंची अंदाजे 5 फूट 8 इंच आणि वजन अंदाजे 80 किलो होते.
घटनेच्या जागेची पुनर्रचना करण्यासाठी ही माहिती महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. समर्थने असेही सांगितले की, ट्विशाला खाली उतरवल्यानंतर त्याने शेजारी राहणाऱ्या एका नातेवाईकाला आणि त्याच्या मुलांना बोलावले. त्याने ट्विशाला सीपीआर देण्याची तयारीही दर्शवली, पण तिच्यात कोणतीही हालचाल झाली नाही. त्यानंतर तीन जणांनी ट्विशाला खाली उतरवले आणि गाडीने एम्समध्ये नेले, जिथे डॉक्टरांनी तपासणीनंतर तिला मृत घोषित केले. आता पोलीस या गोष्टीचा तपास करू शकतात की, सर्वात आधी कोणी फोन केला, नातेवाईक किंवा शेजारी कधी आले, खरंच सीपीआर दिला गेला होता का, ट्विशाला एम्समध्ये कोणत्या वेळी नेण्यात आले आणि रुग्णालयाच्या वेळा या विधानाशी जुळतात का.