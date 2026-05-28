/ट्विशा शर्मा मृत्यू प्रकरणात मोठी घडामोड! सासू आणि माजी न्यायाधीश गिरीबाला सिंह यांना CBI कडून अटक

Twisha Sharma Death Case: मध्य प्रदेश हायकोर्टाने गिरीबाला सिंह यांची अटकपूर्व जामीन याचिका फेटाळल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी सीबीआयने त्यांनी बेड्या ठोकल्या आहेत.
Twisha Mother in Law Girbala Singh Arrested: ट्विशा शर्मा मृत्यू प्रकरणात मोठी घडामोड समोर आली आहे. सीबीआयने ट्विशाची सासू आणि माजी न्यायाधीश गिरीबाला सिंह यांना अटक केली आहे. अनेक तासांच्या चौकशीनंतर सीबीआयने त्यांच्या अटकेची कारवाई केली. ट्विशाचा तिच्या घऱात गळफास घेतलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळला होता. सासरच्यांनी केलेल्या छळामुळे तिने टोकाचं पाऊल उचलल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी ट्विशाच्या पतीला अटक करण्यात आली आहे. दरम्यान गिरीबाला सिंह यांनी अंतरिम जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती. मध्य प्रदेश हायकोर्टाने याचिका फेटाळून लावल्यानंतर सीबीआयचं एक पथक गुरुवारी (28 मे) त्यांची घरात दाखल झालं. चौकशीनंतर सीबीआयने त्यांना बेड्या ठोकल्या आहेत.
गिरीबाला सिंह यांच्याविरुद्ध अनेक कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विशेषतः कलम 80 च्या उपकलम 2 अन्वये त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. हे कलम हुंड्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूसाठी शिक्षेची तरतूद करते. याव्यतिरिक्त, कलम 85 अन्वये जे विवाहित महिलेवर तिच्या पतीकडून किंवा कोणत्याही नातेवाईकाकडून केल्या जाणाऱ्या क्रूरतेसाठी शिक्षेची तरतूद करते आणि संयुक्त फौजदारी दायित्वाशी संबंधित कलम 3 च्या उपकलम 5 अन्वयेही त्यांच्यावर आरोप दाखल करण्यात आले आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआयने गिरिबाला सिंह यांची चौकशी केली. या चौकशीमुळेच त्यांच्या अटकेचा मार्ग मोकळा झाला. 15 मे रोजी, सत्र न्यायालयाने गिरिबाला सिंह यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. गिरिबाला सिंह यांच्यावर त्यांचा मुलगा समर्थ सिंह याच्यासह हुंड्यासाठी छळ केल्याचे आरोप आहेत.
या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच, हे प्रकरण मध्य प्रदेश पोलिसांकडून CBI कडे हस्तांतरितझालं. व्यवसायाने वकील असलेले समर्थ सिंह सध्या CBI च्या कोठडीत आहेत.
"या खटल्यात कोर्टाने काही महत्त्वाच्या गोष्टींची दखल घेतली. यामध्ये मृत्यूपूर्वी ट्विशा शर्माच्या शरीरावरील सात जखमांचा समावेश आहे, ज्या एखाद्या गंभीर गुन्ह्याकडे निर्देश करतात. तसंच, अनेक नोटिसा बजावूनही गिरीबाला सिंह यांनी तपासात सहकार्य न करणे आणि ट्विशा शर्माचा मानसिक छळ झाल्याचे दर्शवणारे 'व्हॉट्सॲप चॅट्स' या बाबीही न्यायालयाने विचारात घेतल्या आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून, हायकोर्टाने गिरीबाला सिंह यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला," अशी माहिती मध्य प्रदेशचे महाधिवक्ता प्रशांत सिंह यांनी दिली होती.
सुनावणीदरम्यान, ट्विशा शर्माच्या कुटुंबाच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी पीडितेचा कथितरित्या मानसिक छळ करण्यात आला होता आणि ती संसारात अडकली होती असा युक्तिवाद केला होता. गेल्या आठवड्यात, गिरीबाला यांचा मुलगा आणि ट्विशाचा पती असलेल्या समर्थ सिंगने, 10 दिवस फरार राहिल्यानंतर न्यायालयासमोर शरणागती पत्करली.