/ट्विशा शर्मा मृत्यू प्रकरणात मोठा ट्विस्ट! सासूने एकामागोमाग केले होते 46 कॉल्स; दोन नंबरवरुन वाढली शंका

Twisha Sharma Death Case: मध्य प्रदेशच्या भोपाळमध्ये वास्तव्यास असणारी नोएडाची ट्विशा शर्माच्या संशयित मृत्यू प्रकरणात आता नवा ट्विस्ट आला आहे. ट्विशाच्या वडिलांनी कॉल डिटेल रेकॉर्डशी (CDR) संबंधित 46 मोबाइल क्रमांकाची यादी सार्वजनिक करत मोठा दावा केला आहे. ट्विशाच्या मृत्यूनंतर दुसऱ्याच दिवशी तिची सासू आणि माजी न्यायाधीश असणाऱ्या गिरीबाला सिंह यांनी काही प्रभावशाली लोकांना फोन केले होते, असा त्यांचा दावा आहे. या दाव्यानंतर आता अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
मृत ट्विशाच्या वडिलांनी CDR शी संबंधित 46 मोबाईल क्रमांकाची यादी शेअर करत दावा केला आहे की, ट्विशाच्या मृत्यूनंतर दुसऱ्याच दिवशी तिची सासू गिरीबाला सिंह यांनी काही न्यायाधीश, प्रभावशील लोक आणी सीसीटीव्ही तंत्रज्ञांना सतत लागोपाठ फोन केले. कुटुंबीयांनी हे फोन कॉल संशयित असल्याचं सांगितलं असून, सीबीआय तपास करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणावर दबाव आणण्यासाठी हे फोन कॉल करण्यात आले होते असा कुटुंबाचा दावा आहे.
ट्विशा शर्माच्या वडिलांनी सांगितलं की, 'कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स' (CDR) द्वारे तयार करण्यात आलेल्या यादीनुसार, त्यातील एक क्रमांक एका अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांचा (ADJ) आहे. 13 मे रोजी या फोन नंबरवर अनेक फोन करण्यात आले. दुसरा एक क्रमांक मध्य प्रदेशातील एका प्रमुख तपास संस्थेत कार्यरत असलेल्या न्यायाधीशांचा असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
त्यांनी पुढे असाही दावा केला की, या कॉल डिटेल रेकॉर्ड्समध्ये विनोद वाणी आणि रोहित विश्वकर्मा यांचेही नंबर आहेत. हे तरुण सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणारे आहेत. ट्विशाच्या मृत्यूनंतर करण्यात आलेल्या या फोनुळे, सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये फेरफार करण्यात आला असावा असा संशय आहे.
सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, प्रकरणाशी संबधितांनी दिलेले जबाब आणि सीसीटीव्ही फुटेजची वेळ एकमेकांशी विसंगत आहे. सायबर एक्स्पर्ट शोभित चतुर्वेदी यांनी सीसीटीव्ही फुटेजचीही फॉरेन्सिक तपासणी झाली पाहिजे अशी मागणी केली आहे. आता ट्विशाच्या वडिलांनी केलेल्या दाव्यामुळे संशय वाढला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 12 मे रोजी कटारा हिल्स पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत 33 वर्षीय ट्विशा शर्माचा मृतदेह गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आला. ट्विशाच्या मृत्यूला तिचे सासरचे लोकच जबाबदार असल्याचा आरोप तिच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. ट्विशाचे वडील आणि भावाचा असा दावा आहे की, तिचा पती आणि सासू यांनी तिची हत्या केली आणि त्यानंतर आत्महत्येचे नाटक केले. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, कटारा हिल्स पोलिसांनी ट्विशाचा पती समर्थ, तिची सासू आणि गिरीबाला सिंग यांच्या विरोधात हुंड्यासाठी छळ आणि मृत्यू झाल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा तपास वेगाने करण्यासाठी पोलिसांनी सहा सदस्यांचे एक 'विशेष तपास पथक' (SIT) स्थापन केले असून, हे पथक संपूर्ण घटनेची सखोल चौकशी करत आहे.