Twisha Sharma Death Case: 'घटस्फोटित मुलगी, मृत मुलीपेक्षा चांगली...', सुप्रीम कोर्टात भावूक झाले SG मेहता; ट्विशाच्या कुटुंबावर व्यक्त केली नाराजी

Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा प्रकरणात तिची सासू गिरीबाला सिंह वृत्तवाहिन्यांना मुलाखती देत असून, आपल्या सूनेला बदनाम करत आहेत असं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी म्हटलं आहे.
Twisha Sharma Death Case: भोपाळमधील हाय-प्रोफाइल ट्विशा शर्मा मृत्यू प्रकरणी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी एक महत्त्वाचं विधान केलं आहे. सोमवारी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान त्यांनी म्हटलं की, 'घटस्फोटीत मुलगी ही मृत मुलीपेक्षा जास्त चांगली असते'. यावेळी त्यांनी ट्विशा शर्माच्या कुटुंबीयांवरही नाराजी व्यक्त केली. मुलीने केलेल्या तक्रारींवर त्यांनी योग्य वेळी लक्ष द्यायला हवं होतं असं त्यांनी म्हटलं आहे.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमो सुनावणी पार पडली. मध्य प्रदेश सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली, तर आरोपी कुटुंबाचे प्रतिनिधित्व ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे यांनी केले.
Live Law च्या रिपोर्टनुसार, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुनावणीदरम्यान ट्विशाची सासू आणि माजी न्यायाधीश गिरीबाला सिंह यांच्या वतीने वृत्तवाहिन्यांवर मुलाखती दिल्या जात असल्याचा उल्लेख केला. मुलाखतींच्या माध्यमातून आपल्या सूनेची बदनामी त्या करत असून, तपासात सहकार्य करत नसल्याचा युक्तिवाद केला.
सिद्धार्थ दवे यांनी प्रसारमाध्यमांमधील वृत्तांविषयी नाराजी व्यक्त करत, CrPC च्या कलम 164 अन्वये नोंदवलेला संपूर्ण जबाब आजच्या वर्तमानपत्रांमध्ये प्रकाशित झाल्याचं निदर्शनास आणून दिलं, तेव्हा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी टिप्पणी केली की "आणि ट्विशाची सासू स्वतः, ज्या माजी जिल्हा न्यायाधीश आहेत त्या गिरीबाला सिंह विविध वाहिन्यांवर जाऊन मुलाखती देत आहेत आणि आपल्या सुनेची बदनामी करणारी विधाने करत आहेत."
सिद्धार्थ दवे यांच्या युक्तिवादावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केलं की, कोणत्याही प्रकारचा नरेटिव्ह रचला जाण्यास न्यायालयाचा विरोध आहे; आणि नेमक्या याच कारणामुळे या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला आहे. त्यांनी पोलीस आणि न्यायव्यवस्था या दोन्ही संस्थांवर आपला विश्वास असल्याचं अधोरेखित केलं. याव्यतिरिक्त, त्यांनी प्रसारमाध्यमांना आपली कर्तव्यं जबाबदारीने पार पाडण्याचे आवाहन केलं. ज्यामध्ये संबंधित प्रकरणातील कोणत्याही पक्षाच्या विधानांवर आधारित दावे करणे टाळणे, तसंच संबंधित व्यक्तींचे मित्र आणि नातेवाईक यांच्याशी संवाद साधणे वर्ज्य करणे यांचा समावेश आहे.
एसजी मेहता यांनी कोर्टाला हेदेखील सांगितलं की, अनेकदा गिरीबाला सिंह यांचा जबाब घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, पण त्या सहकार्य करत नाहीत. सासूने तपासात कोणतंही सहकार्य केलं नाही. गिरीबाला यांच्या वकिलाने याचा विरोध केला आणि म्हटलं की, हे चुकीचं आहे. अशा गोष्टी इथे बोलू नयेत. त्यांनी जबाब नोंदवला आहे.
ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी ट्विशा शर्मा यांच्या पीडित कुटुंबाच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडताना असं नमूद केलं की, घटनेच्या तीन दिवसांनंतर एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला होता आणि पुरावे सुरक्षित ठेवतानाही निष्काळजीपणा दाखवण्यात आला होता. त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, गिरीबाला सिंह या स्वतःच त्यांचे 'कॉल डेटा रेकॉर्ड्स' (CDR) सादर करत होत्या, जे नियमानुसार ग्राह्य धरले जाऊ शकत नाही. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, 'एम्स' (AIIMS) दिल्ली येथील एका पथकाने रविवारी ट्विशाचे दुसरे शवविच्छेदन केले.