Marathi News
'...पण मी त्याला वाचवू शकलो नाही!' कुरनुल बस अपघातात दोन सख्ख्या मित्रांची दुःखद कहाणी; एक बचावला अन्...

Hyderabad-Bengaluru Bus Fire Accident: कुरनुल अपघातात नेल्लोर जिल्ह्यातील एका कुटुंबातील चारही लोकांनी आपला जीव गमावला आहे. एकाच नावाच्या दोन जीवलग मित्रांची ही करुण कहाणी...

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 26, 2025, 10:34 AM IST


आंध्र प्रदेशातील कुरनूल जिल्ह्यात शुक्रवारी पहाटे एका खाजगी बसला आग लागल्याने 20 जणांचा मृत्यू झाला. हैदराबाद-बेंगळुरू महामार्गावर कल्लूर विभागातील चिन्नाटेकुरजवळ हा अपघात झाला. बस बेंगळुरूहून हैदराबादला जात असताना अचानक आगीच्या ज्वाळा उडाल्या आणि संपूर्ण बसला आगीच्या ज्वाळांनी वेढले. या अपघातात नेल्लोर जिल्ह्यातील एका कुटुंबातील चार जणांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये पती, पत्नी आणि दोन निष्पाप मुलांचा समावेश आहे. या दुर्घटनेच्या बातमीने कुटुंब हादरून गेले.

कुटुंबातील चार जणांचा मृत्यू

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, व्ही कावेरी ट्रॅव्हल्स बसमध्ये प्रवास करणारे रमेश (३७), त्याची पत्नी अनुषा (३२), मुलगा मनीष (१२) आणि मुलगी मनिथवा (१०) यांचा कुरनूल बसला लागलेल्या आगीत मृत्यू झाला. रमेश गेल्या १५ वर्षांपासून बेंगळुरूमध्ये एका हिंदुस्तान खाजगी कंपनीत काम करत होता. तो त्याच्या कुटुंबासह कंपनीच्या सहलीवर हैदराबादला गेला होता. हैदराबादहून परतत असताना, कुरनूल जिल्ह्यातील चिन्नाटेकुर येथे राष्ट्रीय महामार्ग ४४ वर एका दुचाकी आणि बसची टक्कर झाली. अपघात झाला. या घटनेत वीस जण जिवंत जाळले गेले, तर काही जण खिडक्यांचे काच फोडून बचावले. जखमींवर कुर्नूल रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

जीवलग मित्र अन् त्यांची कहाणी 

या अपघातात एकाच नावाचे दोन मित्र हे देखील प्रवास करत होते. एका इंग्रजी दैनिकाशी बोलताना रमेशने त्याच्या बालपणीच्या मित्राचा आणि त्याच्या संपूर्ण कुटुंबाचा एकाच अपघातात मृत्यू कसा झाला हे सांगितले.

दोन्ही मित्रांचे नाव रमेश असून 20 वर्ष जुनी अशी त्यांची मैत्री आहे . 'द इंडियन एक्सप्रेस'शी बोलताना रमेश म्हणाला, "ते आंध्र प्रदेशातील काच जिल्ह्यातील होते. गेल्या 20 वर्षांपासून ते मित्र होते. एकाचवेळी त्यांचे लग्न झाले आणि दोघांनाही दोन मुले आहेत. गुरुवारी रात्री दोन्ही कुटुंबे हैदराबादहून बेंगळुरूला जाणाऱ्या व्ही-कावेरी ट्रॅव्हल्स बसमध्ये चढली. ही दुर्घटना घडली तेव्हा पहाटे ३ वाजण्याच्या सुमारास दोन्ही कुटुंबे बसला धडकली, ज्यामुळे बसच्या इंधन टाकीचा स्फोट झाला आणि आग लागली."

मी मागच्या खिडकीतून माझ्या कुटुंबाला वाचवलं पण या अपघातातून मी माझ्या मित्राला आणि कुटुंबाला वाचवू शकलो नाही याची खंत रमेश यांनी व्यक्त केली.

बसमध्ये किती प्रवासी होते?

सुरुवातीच्या अहवालांनुसार, बसमध्ये ४१ प्रवासी होते. आपत्कालीन दरवाजा तोडून सुमारे १२ जण किरकोळ जखमी होऊन पळून जाण्यात यशस्वी झाले, तर काही जण भाजले आणि नंतर आगीत मृत्युमुखी पडले. कुर्नूलचे जिल्हाधिकारी डॉ. ए. सिरी म्हणाले की, हा अपघात पहाटे ३ ते ३:१० च्या दरम्यान झाला जेव्हा बस एका मोटारसायकलला धडकली, ज्यामुळे इंधन गळती झाली आणि आग लागली. ४१ प्रवाशांपैकी २१ प्रवाशांना सुरक्षितपणे वाचवण्यात आले. उर्वरित २० पैकी ११ जणांचे मृतदेह आतापर्यंत ओळखण्यात आले आहेत. उर्वरित बळींची ओळख पटवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

परिवहन मंत्री मंडिपल्ली रामप्रसाद रेड्डी घटनास्थळी

घटनेनंतर, राज्य परिवहन मंत्री मंडिपल्ली रामप्रसाद रेड्डी घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी मृतांच्या कुटुंबियांबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आणि सांगितले की इतक्या जीवितहानी खरोखरच हृदयद्रावक आहे. वाहतूक मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना जखमींना कुर्नूल रुग्णालयात नेण्याचे आणि शक्य तितके सर्वोत्तम वैद्यकीय उपचार मिळावेत असे निर्देश दिले. त्यांनी वाहतूक आणि बचाव पथकांना अपघातस्थळी तातडीने मदत आणि बचाव कार्य करण्याचे निर्देशही दिले.

(हे पण वाचा -लटपटणारे पाय अन् बेधुंद अवस्था... कुरनूल बस अपघातातील बाईकस्वाराचा धक्कादायक व्हिडीओ समोर)

चंद्राबाबू नायडू यांनी अपघाताबद्दल दुःख व्यक्त 

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी अपघाताबद्दल दुःख व्यक्त केले. त्यांनी एका एक्स-पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, "कर्नूल जिल्ह्यातील चिन्नट्टेकुर गावाजवळ झालेल्या भीषण बस आगीच्या दुर्घटनेबद्दल जाणून मला खूप धक्का बसला आहे. ज्या कुटुंबांनी आपल्या प्रियजनांना गमावले त्यांच्या कुटुंबांसोबत माझ्या तीव्र संवेदना आहेत. सरकारी अधिकारी जखमींना आणि बाधित कुटुंबांना सर्वतोपरी मदत करतील."

जगन मोहन रेड्डी यांनी आवश्यक मदतीचे आवाहन 

माजी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनीही अपघाताबद्दल दुःख व्यक्त केले आहे. त्यांनी लिहिले आहे की, "कर्नूल जिल्ह्यातील चिन्नट्टेकुर गावाजवळ झालेल्या दुःखद बस आगीच्या दुर्घटनेची बातमी अत्यंत दुःखद आहे. ज्या कुटुंबांनी आपल्या प्रियजनांना गमावले त्यांच्या कुटुंबांप्रती मी मनापासून संवेदना व्यक्त करतो. या दुर्दैवी घटनेत जखमींना आणि बाधितांना आवश्यक ती सर्व मदत आणि वैद्यकीय मदत देण्याचे मी सरकारला आवाहन करतो."

दक्षता ठसाळे

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

