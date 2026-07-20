/दोनदा अपयश, १६ वर्षांत तिसरा प्रयत्न... रिझर्व्ह बँक प्लास्टिक नोटांचा आग्रह का धरत आहे? कागदी नोटांच्या तुलनेत कशा वेगळ्या जाणून घ्या फायदे-तोटे

Plastic Vs Paper Notes : भारतात प्लास्टिक चलन आणण्याचा हा १६ वर्षांतील तिसरा प्रयत्न आहे. जरी असे चलन आधीच ६० देशांमध्ये वापरात असले, तरी भारतात त्याची अंमलबजावणी करणे सोपे काम नाही. कागदी नोटांच्या तुलनेत प्लास्टिक नोटांचे काही फायदे असले, तरी त्यांचे काही महत्त्वपूर्ण तोटेही आहेत.
Plastic Notes In India: लवकरच तुम्हाला तुमच्या खिशात कागदी नोटांऐवजी प्लास्टिकच्या (विशेषतः पॉलिमरच्या) नोटा पाहायला मिळू शकतात. भारतीय रिझर्व्ह बँक प्लास्टिक नोटा आणण्याच्या तयारीत आहे आणि याची सुरुवात कदाचित १० व २० रुपयांच्या नोटांपासून होऊ शकते. यासाठी, रिझर्व्ह बँकेची उपकंपनी असलेल्या 'भारतीय रिझर्व्ह बँक नोट मुद्रण प्रायव्हेट लिमिटेड'ने (BRBNMPL) पारदर्शक पॉलिमर सबस्ट्रेट शीट्सच्या पुरवठ्यासाठी जागतिक स्तरावर 'एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट' (EOI) जारी केले आहे.
जर भारतात प्लास्टिक नोटा आणल्या गेल्या, तर त्या कागदी चलनापेक्षा कशा वेगळ्या असतील? त्या किती सुरक्षित असतील? बनावट चलनाला आळा घालण्यात त्या यशस्वी ठरतील का? त्या दुमडता येतील का? लोकांच्या मनात असे अनेक प्रश्न आहेत, ज्यांची निश्चित उत्तरे या नोटा प्रत्यक्ष बाजारात आल्यावरच मिळतील.
सरकारने गेल्या १६ वर्षांत प्लास्टिक नोटा छापण्याचा प्रयत्न यापूर्वी दोनदा केला आहे - एकदा २००७ ते २०१२ दरम्यान आणि पुन्हा २०१६ मध्ये - परंतु ते प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत. आता प्लास्टिक नोटा आणण्याचा तिसरा प्रयत्न सुरू आहे. जर सरकार यावेळी यशस्वी झाले, तर अनेक गोष्टी बदलतील. पारंपारिक कापसावर आधारित कागदी नोटांच्या विपरीत, प्लास्टिक नोटा 'बायएक्सियली ओरिएंटेड पॉलिप्रोपिलिन' (BOPP) नावाच्या विशेष सिंथेटिक प्लास्टिकपासून बनवल्या जातात, जे अत्यंत पातळ आणि लवचिक शीट्सच्या स्वरूपात असते.
कागदी नोटांच्या तुलनेत प्लास्टिक नोटा अधिक किफायतशीर असतात. पारंपारिक चलनी नोटा साधारणपणे ७५% कापूस आणि २५% लिनन यांच्या मिश्रणापासून बनवल्या जातात. या रचनेमुळे त्या लवकर खराब होण्याची शक्यता असते, कारण त्या सहजपणे पाणी आणि ओलावा शोषून घेतात. त्यावर घाण आणि बॅक्टेरिया लवकर जमा होतात. पॉलिमर नोटांच्या तुलनेत त्या लवकर फाटू शकतात आणि त्यांचे आयुष्यही कमी असते.
आरबीआयच्या (RBI) आकडेवारीनुसार, भारताने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात चलनी नोटांच्या छपाईवर ६,३७२ कोटी रुपये आणि २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ४,८७५ कोटी रुपये खर्च केले. कागदी नोटांचे आयुष्य मर्यादित असल्याने, सरकारसमोर त्यांची देखभाल आणि पुनर्निर्मिती (बदलणे) करण्याचे आव्हान असते. हा खर्च कमी करण्यासाठी 'पॉलिमर नोटा' (प्लास्टिकच्या नोटा) हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. भारतापूर्वी कॅनडा, सिंगापूर, मलेशिया, थायलंड, इंडोनेशिया, रोमानिया आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांनी प्लास्टिकच्या नोटांचा स्वीकार केला आहे.
कागदी नोटांची छपाई आरबीआयच्या चार मुद्रणालयांमध्ये (printing presses) केली जाते, जी देवास, नाशिक, म्हैसूर आणि साल्बोनी येथे स्थित आहेत. प्लास्टिकच्या नोटांच्या छपाईसाठी एक नवीन प्रणाली उभारली जाईल; यामध्ये शाईपासून ते सुरक्षा धाग्यापर्यंत (security thread) सर्व काही वेगळे असेल.
कागदी नोटांच्या तुलनेत प्लास्टिकच्या नोटांचे आयुष्य अधिक असते; पॉलिमर नोटा अडीच ते चार पट जास्त काळ टिकतात.
त्या पाण्यात खराब होत नाहीत किंवा विरघळत नाहीत.
प्लास्टिकच्या नोटा सहज फाटत नाहीत.
त्यांवर कमी घाण साचते आणि त्या सहजपणे दुमडता येतात.
त्यांची वारंवार पुनर्निर्मिती करण्याची गरज भासत नाही, ज्यामुळे सरकारी खर्चात बचत होते.
नोटांच्या वाहतुकीचा खर्च कमी होतो.
केवळ नवीन नोटा छापण्याचाच नाही, तर जुन्या नोटा नष्ट करण्याचा खर्चही कमी असतो.
कागदी नोटांच्या तुलनेत प्लास्टिकच्या नोटा छापण्याचा खर्च अधिक असला, तरी वारंवार पुनर्निर्मिती टाळल्यामुळे होणारी बचत या खर्चाची भरपाई करते. पॉलिमर नोटा सुरू करून ऑस्ट्रेलियाने नोटांच्या छपाईवरील खर्चात २० दशलक्ष डॉलर्सची बचत केली होती.
पॉलिमर नोटांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यातील 'पारदर्शक खिडकी' (transparent window). त्यांची नक्कल करणे कठीण असते कारण पॉलिमर फिल्ममध्ये समाविष्ट केलेले होलोग्राम, रंग बदलणारी शाई (color-shifting ink) आणि 'ऑप्टिकली व्हेरिएबल डिव्हाइसेस' यांची हुबेहूब प्रत तयार करणे हे एक गुंतागुंतीचे काम आहे. याउलट, कागदी नोटांवरील वॉटरमार्क, सुरक्षा धागे आणि छपाईची नक्षी यांसारख्या वैशिष्ट्यांची सहजपणे नक्कल केली जाऊ शकते.
कागदी नोटांच्या तुलनेत त्यांचे फायदे आणि तोटे दोन्ही आहेत. उदाहरणार्थ, त्यांच्या गुळगुळीत पृष्ठभागामुळे त्या सहजपणे घसरून पडू शकतात. कागदी नोटांच्या पुनर्प्रक्रियेपेक्षा (recycling) पॉलिमर नोटांची पुनर्प्रक्रिया करणे अधिक खर्चिक असते. प्लास्टिकच्या नोटा आणल्यास बँकिंग आणि एटीएम प्रणालींमध्ये अनेक बदल करावे लागू शकतात; तसेच नोटा मोजण्याच्या यंत्रांमध्येही पॉलिमर नोटा हाताळण्यासाठी बदल करणे आवश्यक ठरेल. याव्यतिरिक्त, उच्च तापमानामुळे नोटांचा आकार बिघडण्याची शक्यता हे देखील एक आव्हान आहे.