Video : अद्वितीय धाडस! लिफ्टमध्ये अडकलेल्या 2 चिमुकलींचा तिने स्वत:चा जीव धोक्यात घालून असा वाचवा जीव

Viral Video : सोशल मीडियावर अनेक व्हिडीओ व्हायरल होतं असतात. पण लहान मुलींची लिफ्टमधील व्हिडीओ नेटकऱ्यांच्या अंगावर काटा आणत आहे. या व्हिडीओमधील लहान मुलीने जे धाडस दाखवलं त्यानंतर तिचं सर्वत्र कौतुक होतं आहे. या व्हिडीओमध्ये एक लहान मुलीने लिफ्टमध्ये अडकलेल्या दोन चिमुकलीचा जीव वाचवला आहे. (two girls trapped in an elevator fearless girl stops the doors and saves them video viral)
तुम्ही व्हिडीओमध्ये पाहू शकता की, दोन चिमुरड्या लिफ्टमध्ये उभ्या आहेत, तर एक थोडी मोठी मुलगी बाहेर गप्पा मारत उभी होती. त्याच्यासोबत एक चिमुकली देखील दिसतंय. पण अचानक लिफ्टचे दरवाजे बंद होऊ लागले, त्या दोन मुली लिफ्टमध्ये होत्या. अन् ती मोठी मुलगी लिफ्टच्या बाहेर असते. लिफ्टचा दरवाजा अचानक बंद होताना पाहून धोका लक्षात घेता मोठी मुलगी स्वत:चा जीव धोका घालत. लिफ्टचा दरवाजा बंद होत असताना हात आणि पायाने तो बंद होऊ देत नाही.
मुलगी तिच्या सर्व शक्तीचा वापर करत लिफ्टचा दरवाजे बंद होऊ देत नाही. तेवढ्यात इमारतीमधील इतर महिला त्यांच्या मदतीला आल्यात. त्या मुलीने जिद्द सोडली नाही, तिने त्या दोन लहान मुलींना एक एक करत लिफ्टच्या बाहेर काढले आणि त्यांचा जीव वाचवला. बराच प्रयत्न केल्यानंतर, दोन्ही लहान मुलांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. मुलं बाहेर पडताच, लिफ्टचे दरवाजे पुन्हा बंद झाले. ही संपूर्ण घटना काही सेकंदात घडली, पण अंगावर शहारा आणणारी आहे.
She is so brave girl pic.twitter.com/TXnnFA8eVz
— SriSathya (@sathyashrii) February 20, 2026
चित्रपटात सुपरहिरो किंवा सुपरहिरोनई आपण पाहिली आहे. पण या चिमुकलीच्या धाडसा पुढे सगळं काही फिक आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून त्या मुलीवर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. पण त्यासोबत पालकांचा निष्काळजीपणाचा मुद्दाही उपस्थितीत करण्यात येत आहे. तसंच लिफ्टचा सुरक्षिततेचा प्रश्नही पुन्हा पुन्हा विचारला जातोय. दरम्यान ही घटना कुठलही आहे याबद्दल कुठलही माहिती अद्याप समोर आली नाही. मुलीने दाखवलेले धैर्य आणि प्रसंगावधान पाहून तिला सलाम आहे.