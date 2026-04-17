दोन भावांची एक पत्नी, 10 महिन्यांनी घरात पाळणा हलला; परदेशी भावाची पहिली प्रतिक्रिया काय?

Baby Born After Jodidar Vivah : देशभरात हिमचालमधील सिरमौर जिल्ह्यातील लग्नाची जोरदार चर्चा रंगली. प्रथेनुसार, 2025 मध्ये दोन भावांनी एकाच मुलीशी लग्न केलं. या त्रिकोणी कुटुंबात बाळाचा जन्म झाला आहे. प्रदीप नेगी आणि कपिल नेगी यांनी परंपरेनुसार एकाच मुलीशी म्हणजे सुनिताशी लग्न केलं. बाळाचा जन्म झाल्यावर दोन्ही पिता खुष आहेत. एक बाप बाळासोबत हा आनंद साजरा करत आहे तु दुसरा बाप परदेशात आनंद साजरा करत आहे.
सोशल मीडियावर या लग्नाची देखील चर्चा जोरदार झाली होती. आता बाळाच्या जन्मानंतरही सगळेजण याचीच चर्चा होत आहे. परंपरा आणि सामाजिक व्यवस्था समजून लोकं या प्रकरणाचं समर्थन करत आहे. तर काही लोकांकडून याला विरोध होत आहे. परदेशात असलेल्या बाबाने सोशल मीडियावर एक फोटो पोस्ट केला आहे. त्याने लिहिलं की, आज आमच्या घरी बाळाचं आगमन झालं आहे. आज आमच्या दोन्ही भावांचं आयुष्य खऱ्या अर्थाने पूर्ण झालं आहे.
त्यांच्या लग्नानंतर जवळपास 10 महिन्यांनी, बुधवारी त्यांच्या कुटुंबात पहिल्या मुलाचे आगमन झाले. जलविद्युत विभागात काम करणारे प्रदीप नेगी आणि परदेशात काम करणारे कपिल नेगी या भावांनी सोशल मीडियावर आपला आनंद व्यक्त केला. त्यांनी आपल्या त्रिकुटात (पती-पत्नी) झालेल्या या नव्या सदस्याच्या आगमनाला त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात सुंदर क्षण म्हटले आहे.
त्याने आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की,, "परदेशात राहत असतानाही, माझे मन मला फक्त एकच गोष्ट सांगत आहे: मला लवकर घरी जायचे आहे, माझ्या मुलाला मिठीत घ्यायचे आहे आणि प्रत्येक माणसाला हवाहवासा वाटणारा तो आनंद अनुभवायचा आहे." परदेशात राहणाऱ्या त्या वडिलांनी पुढे लिहिले, "पूर्वी मला घरी जायची इतकी इच्छा नसायची, पण आता मी प्रत्येक क्षणाची वाट पाहतो... माझ्या कुटुंबासोबत आणि माझ्या मुलासोबत तो अनमोल वेळ घालवण्यासाठी."
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, हिमाचल प्रदेशातील सिरमौर जिल्ह्यात जोरीदार परंपरेनुसार, एकाच कुटुंबातील दोन किंवा अधिक भाऊ एकाच स्त्रीशी लग्न करतात. याच परंपरेनुसार, प्रदीप नेगी आणि कपिल नेगी यांनी सुनीता चौहानसोबत विवाह केला. पूर्वी हे सामान्य असले तरी, गेल्या वर्षीच्या लग्नाची खूप चर्चा झाली होती. या सुशिक्षित आणि श्रीमंत जोडप्याच्या निर्णयामुळे ते चर्चेचा मुख्य विषय बनले होते. आता, एका लहान पाहुण्याच्या आगमनाने या कुटुंबातील आनंदात आणखी भर पडली आहे. सोशल मीडियापासून ते शेजाऱ्यांपर्यंत, प्रत्येकजण नवीन पाहुण्याच्या आगमनाबद्दल कुटुंबाचे अभिनंदन करत आहे.