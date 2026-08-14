/15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावर तिरंगा न फडकवणारे भारताचे दोन पंतप्रधान;जाणून घ्या कोण!

15 ऑगस्ट हा भारताच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा दिवस. 1947 मध्ये देश स्वतंत्र झाल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी लाल किल्ल्यावरून तिरंगा फडकवून देशाला संबोधित करण्याची परंपरा सुरू केली. त्यानंतर जवळपास प्रत्येक पंतप्रधानाने 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून राष्ट्रध्वज फडकावून देशवासीयांना संबोधित केले आहे. मात्र भारतीय राजकीय इतिहासात असे दोन पंतप्रधान आहेत, ज्यांना ही संधी कधीच मिळाली नाही.
या यादीतील पहिले नाव आहे गुलजारीलाल नंदा. विशेष म्हणजे ते भारताचे पंतप्रधान एकदा नव्हे, तर दोन वेळा कार्यवाहक पंतप्रधान झाले होते. 27 मे 1964 रोजी जवाहरलाल नेहरू यांच्या निधनानंतर नंदा यांनी पंतप्रधानपदाची जबाबदारी स्वीकारली. मात्र त्यांचा पहिला कार्यकाळ अवघ्या 13 दिवसांचा होता. 9 जून 1964 रोजी लालबहादूर शास्त्री यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारली. त्यामुळे नंदा यांच्या कार्यकाळात 15 ऑगस्ट आलाच नाही.
गुलजारीलाल नंदा यांच्यासोबत इतिहासाने पुन्हा तसाच खेळ केला. 11 जानेवारी 1966 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांच्या निधनानंतर नंदा पुन्हा कार्यवाहक पंतप्रधान झाले. यावेळीही त्यांचा कार्यकाळ फक्त 13 दिवसांचा राहिला. 24 जानेवारी 1966 रोजी इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधानपद स्वीकारले. त्यामुळे दोन वेळा देशाचे पंतप्रधान होऊनही नंदा यांना स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून तिरंगा फडकावण्याचा योग आला नाही.
या यादीतील दुसरे पंतप्रधान म्हणजे चंद्रशेखर. ते 10 नोव्हेंबर 1990 रोजी भारताचे आठवे पंतप्रधान झाले. त्यांचा कार्यकाळ नंदा यांच्यापेक्षा मोठा होता; मात्र राजकीय अस्थिरतेमुळे त्यांचे सरकार फार काळ टिकले नाही. काँग्रेसच्या बाह्य पाठिंब्यावर त्यांचे सरकार सत्तेत आले होते. नंतर हा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर चंद्रशेखर यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि 21 जून 1991 रोजी त्यांचा पंतप्रधानपदाचा कार्यकाळ संपला. त्यामुळे 15 ऑगस्ट 1990 आणि 15 ऑगस्ट 1991—दोन्हीपैकी कोणत्याही स्वातंत्र्यदिनी त्यांना लाल किल्ल्यावरून ध्वजारोहण करता आले नाही.
चंद्रशेखर यांचा पंतप्रधान म्हणून कार्यकाळ नोव्हेंबर 1990 ते जून 1991 असा होता. 15 ऑगस्ट 1990 पर्यंत ते पंतप्रधान झालेले नव्हते, तर 15 ऑगस्ट 1991 येण्यापूर्वीच त्यांचे सरकार सत्तेतून बाहेर पडले होते. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकाळाच्या कालावधीत स्वातंत्र्यदिनाचा लाल किल्ल्यावरील कार्यक्रमच आला नाही. याच कारणामुळे ते भारताच्या इतिहासातील अशा दोन पंतप्रधानांपैकी एक ठरले, ज्यांनी पंतप्रधान म्हणून लाल किल्ल्यावरून तिरंगा फडकावला नाही.
गुलजारीलाल नंदा आणि चंद्रशेखर यांच्या बाबतीत एक गोष्ट समान होती—**त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात 15 ऑगस्टचा लाल किल्ल्यावरील कार्यक्रम आला नाही.नंदा यांचे दोन्ही कार्यकाळ अत्यंत कमी दिवसांचे होते, तर चंद्रशेखर यांचा कार्यकाळ 15 ऑगस्टच्या दोन तारखांच्या मध्ये संपला. त्यामुळे हा कोणताही प्रोटोकॉलचा अपवाद नव्हता; परिस्थिती आणि कार्यकाळाच्या कालावधीमुळे त्यांना ही ऐतिहासिक संधी मिळाली नाही. उपलब्ध ऐतिहासिक नोंदीनुसार हेच दोन पंतप्रधान आहेत ज्यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून तिरंगा फडकावला नाही.