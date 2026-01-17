English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  भारत
गोव्यात खळबळ! दोन रशियन महिलांची हत्या, तपास करताना हत्येचे कारण जाणून पोलिसही हादरले

गोव्यात खळबळजनक घटना घडली आहे. दोन रशियन महिलांची हत्या झाली. या प्रकरणी पोलिसांनी एका आरोपीला अटक केली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 17, 2026, 06:44 PM IST
Goa Crime News : गोवा हे भारतातीलच नाही जगभरातील पर्यटकांचे आवडते पर्यटनस्थळ आहे.गोव्यात हजारो पर्यटक फिरण्यासाठी येतात. महिलांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी धक्कादायक घटना गोव्यात घडली आहे.  दोन रशियन महिलांची हत्या झाली आहे. तपासा दरम्यान हत्येचे धक्कादायक कारण समोर आले आहेत. यामुळे पोलिसही हादरले आहेत. या महिलांचे मृतदेह दोरीने बांधलेलेल्या अवस्थेत सापडले.  

गोव्यात दोन रशियन महिलांच्या हत्येचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शुक्रवारी दोन्ही मृतदेह सापडले. पोलिसांनी त्यांच्या हत्येप्रकरणी 37 वर्षीय रशियन नागरिकाला अटक केली आहे. आरोपीचे नाव अलेक्सी लिओनोव्ह असे आहे. एलेना कास्तानोव्हा (वय 37) आणि एलेना वानेवा (वय 37) अशी मृत महिलांची नावे आहेत. गोवा पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, दोन्ही महिलांची हत्या एकाच पद्धतीने करण्यात आली होती. त्यांचे गळे चाकूने कापण्यात आले होते. त्यांचे हात दोरीने पाठीमागे बांधलेले होते. गुरुवारी रात्री आरोपीची लिव्ह-इन पार्टनर एलेना कास्तानोवा हिचा मृतदेह गोव्यातील अरंबोल येथील त्यांच्या भाड्याच्या घरात आढळून आले. यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले. घरमालकाच्या तक्रारीनुसार, ही घटना रात्री 11 वाजल्यानंतर घडली.

दुसरी महिला आरोपी आणि कास्तानोव्हाची मैत्रीण होती. घटनास्थळापासून आठ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मोरजिम परिसरात दुसऱ्या रशियन महिलेच्या वानिएवाच्या हत्येची माहिती पोलिसांना मिळाली तेव्हा एका हत्येचा तपास सुरू होता. तपासात असे दिसून आले की वानिएवा ही आरोपी आणि कास्तानोवा दोघांचीही मैत्रीण होती. पोलिसांना मिळालेल्या निवेदनानुसार, कस्तानानोव्हा आणि आरोपी सुमारे एक महिन्यापासून भाड्याच्या खोलीत राहत होते. 14 जानेवारी रोजी या जोडप्याचे भांडण झाले. कस्तानानोव्हाने शेजारी राहणाऱ्या एका रशियन महिलेला मध्यस्थी करण्यास सांगितले, परंतु तिने नकार दिला. हत्येनंतर आरोपीने बाल्कनीतून उडी मारून पळ काढला.

एका शेजाऱ्याने पोलिसांना सांगितले की तिला नंतर कस्तानानोव्हाच्या ओरडण्याचा आवाज आला. ती खोलीत पोहोचेपर्यंत, लिओनोव्ह पहिल्या मजल्याच्या बाल्कनीतून उडी मारून पळून गेला होता. त्यानंतर तो 15 जानेवारीच्या संध्याकाळी सुमारे आठ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मोरजिम गावात गेला आणि वानियेवाची हत्या केली. दोन्ही महिलांच्या हत्येमागील कारणांचा तपास केला जात आहे. पोलिस लिओनोव्हची पार्श्वभूमी आणि संभाव्य गुन्हेगारी संबंधांचाही तपास करत आहेत. दरम्यान, या घटनेमुळे रशियन पर्यटकांची वर्दळ असलेल्या भागात राहणाऱ्या स्थानिकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे.

