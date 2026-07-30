/ट्रेनमध्ये दोन अनोळखी प्रवासी एकाच ब्लँकेटमध्ये झोपले; भारतीय रेल्वेला 25,000 रुपयांचा दंड, ग्राहकमंचाची मोठी कारवाई

रेल्वेवर दंडात्मक कारवाई : भारतीय रेल्वेमध्ये अनेक चित्र विचित्र प्रकार घडत असतात. अशाच एका प्रकणात ग्राहकमांचाने रेल्वेवर मोछी कारवाई केली आहे. ट्रेनमध्ये दोन अनोळखी प्रवाशांना एकच ब्लँकेट वापरण्याची परवानगी दिल्याबद्दल ग्राहक आयोगाने रेल्वेला 25,000 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हे प्रवासी आरएसी तिकिटावर प्रवास करत होते.
आरएसी तिकिटावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी
आरएसी अर्थात रिझर्व्हेशन अगेन्स्ट कॅन्सलेशन तिकिटावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी ही अत्यंत महत्वाची बातमी आहे. दिल्लीतील एका ग्राहक आयोगाने सेवेतील निष्काळजीपणाबद्दल भारतीय रेल्वेला दोषी ठरवले आहे. एका आरएसी प्रवाशाला दुसऱ्या एका अनोळखी प्रवाशासोबत एकच ब्लँकेट शेअर करण्यास भाग पाडण्यात आल्याचा दावा या प्रकरणात करण्यात आला. या प्रकरणी ग्राहक आयोगाने रेल्वेवर 25,000 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
28 ऑक्टोबर 2022 रोजी हा प्रकार घडला. तक्रारदार प्रवाशाने 25 ऑक्टोबर 2022 रोजी प्रयागराज ते दिल्ली प्रवासासाठी तिकीट बुक केले होते. प्रवाशाला आरएसी तिकीट मिळाले होते. याचा अर्थ त्याला आपली आपली सीट दुसऱ्या एका अनोळखी प्रवाशासोबत वाटून घ्यावी लागणार होती.
तक्रारीनुसार, ट्रेन अटेंडंटने दोन प्रवासी असताना एकच ब्लँकेट, एक उशी आणि दोन चादरी दिल्या. प्रवाशाने सांगितले की, दोन अनोळखी व्यक्तींनी एकच ब्लँकेट वापरणे शक्य नव्हते. जेव्हा प्रवाशाने अटेंडंटकडे वेगळे ब्लँकेट आणि उशी मागितली. तेव्हा अटेंडंटने नियम सांगितला. प्रत्येक सीटमागे फक्त एकच ब्लँकेट, एक उशी आणि दोन चादरी दिल्या जातात असा नियम असल्याचे अटेंडंटने सांगितले.
संतप्त झालेल्या प्रवाशाने ट्विटरवर रेल्वे सेवेकडे तक्रार केली (X). रेल्वेने त्याचा पीएनआर क्रमांक विचारला. माहिती दिल्यानंतर, अटेंडंट पुन्हा त्याच्याकडे आला. पण त्याने अतिरिक्त ब्लँकेट किंवा चादर देण्याऐवजी त्याला एक टॉवेल दिला. प्रवाशाने टीटीईकडे तक्रार पुस्तक मागितले. मात्र, टीटीईनेही नकार दिला. यानंतर ट्विटरवर एक मेसेज मिळाला की त्याची समस्या प्रयागराजच्या विभागीय रेल्वे व्यवस्थापकांकडून (डीआरएम) सोडवली जाईल. दिल्लीत पोहोचल्यावर, प्रवाशाने 29 ऑक्टोबर 2022 रोजी नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर लेखी तक्रार दाखल केली. सहा महिन्यांनंतर, त्याला एक पत्र मिळाले, ज्यात त्याची तक्रार डीआरएमकडे पाठवण्यात आल्याचे नमूद होते.
सुनावणीदरम्यान, हे प्रकरण दिल्लीच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही असा युक्तिवाद करत नॉर्दर्न रेल्वेने आक्षेप घेतला. नियमांनुसार बेडरोल्स पुरवले जातात आणि मागणीनुसार किंवा उपलब्धतेनुसार अतिरिक्त ब्लँकेट्स दिली जातात, असा युक्तिवादही रेल्वेने केला.
मात्र, दिल्ली ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने (अध्यक्षा मोनिका अग्रवाल श्रीवास्तव आणि सदस्य राजेंद्र धर व रितू गारोडिया) या प्रकरणाची चौकशी केली. आयोगाला असे आढळून आले की, रेल्वेच्या अंतर्गत पत्रव्यवहारातून असे सूचित झाले होते की, लिनन सेवा पुरवणाऱ्या कंत्राटी कंपनीला नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल 1,000 चा दंड ठोठावण्यात आला होता. मात्र, रेल्वेने प्रवाशाला या माहितीबद्दल कळवले नाही किंवा कोणतीही भरपाई दिली नाही.
आयोगाने 23 सप्टेंबर 2009 रोजीच्या एका सरकारी परिपत्रकाचा हवाला दिला. एसी वर्गातील (एसी चेअर कार वगळता) आरएसी प्रवाशांच्या भाड्यात बेडरोलच्या खर्चाचा समावेश आहे. त्यामुळे, त्यांना ब्लँकेट आणि बेडशीट पुरवले पाहिजे असे परिपत्रकात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. आयोगाने रेल्वेला सेवेतील त्रुटीसाठी दोषी ठरवले आणि प्रवाशाला एकूण 25,000 देण्याचे निर्देश दिले. 60 दिवसांच्या आता दंडाची रक्कम भरण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. मुदतीत दंड न भरल्यास निर्णयाच्या तारखेपासून ७ टक्के दराने व्याज आकारले जाणार आहे.