/आनंदाची बातमी! पेट्रोल - डिझेल आता स्वस्त होणार, होर्मुज शिवाय भारतात येणार कच्च तेल

Petrol And Disel Price : आखाती देशात भारताचा चांगला मित्र असलेला देश यूएईने (UAE) तेल निर्यातीसाठी नवीन उपाय शोधून काढला आहे. यूएई आपल्या तेल निर्यातीसाठी एक नवीन पाईपलाईन तयार करत असून त्याचं नाव वेस्ट-ईस्ट पाईपलाईन असं ठेवण्यात आलं आहे. ही पाईपलाईन सुरु झाल्यावर यूएई होर्मुज स्ट्रेटवर अवलंबून राहणार नाही. युद्धामुळे होर्मुज स्ट्रेट बंद असला तरी यूएईचं तेल कोणत्याही अडचणी शिवाय सप्लाय होत राहिलं. तेलाने त्याच्या कमाईवर कोणताही प्रभाव पडणार नाही.
या पाईपलाईनची सुरुवात अबूधाबीच्या जवळ असलेल्या हाबशान ऑयल एंड गॅस फिल्डने होईल. पाईपलाईनचा वापर करून हाबशानला फुजैरा पोर्टशी जोडलं जाईल. फुजैराह हे ओमानच्या आखातावर वसलेले संयुक्त अरब अमिरातीचे एक बंदर आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, फुजैराह बंदरातून होणाऱ्या तेल निर्यातीला होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाण्याची गरज नसते. हबशान आणि फुजैरा बंदर यांच्या दरम्यान आधीच एक पाइपलाइन आहे आणि आता तिला समांतर दुसरी पाइपलाइन बांधली जात आहे.
यूएईच्या सरकारी तेल कंपनीनुसार दुसऱ्या पाईपलाईनचं काम हे 50 टक्के पूर्ण झालं असून इराण युद्धामुळे यूएईच्या एका पाईपलाईनचा निर्माण खूप वेगाने करत आहे. अबूधाबीच्या क्राउन प्रिंसने या प्रकल्पाचे 10 पटीने वेगाने पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारच्या अंदाजानुसार 380 किलोमीटर लांबीची नवीन पाईपलाईन ही पुढच्यावर्षी 2027 पर्यंत सुरु होईल.
रिपोर्ट्सनुसार पाईपलाईनवर 4 पासून ते 6 अब्ज डॉलर म्हणजेच 38 हजार कोटी रुपयांपासून ते जवळपास 57 हजार कोटी रुपये खर्च होतील. फुजैरा मार्फत संयुक्त अरब अमिरातीची तेल निर्यात क्षमता दुप्पट होईल.
होर्मुज बंद झाल्याने यूएईला खूप नुकसान होत आहे. एक पाईपलाईन आधीपासूनच असल्याने यूएईची तेल निर्यात ही पूर्णपणे थांबली नसली तरी कमीत कमी 40 टक्के प्रभावित झाली आहे. ज्या देशाचं 40 टक्के उत्पन्न हे तेल निर्यातीवर अवलंबून आहे त्याची ४० टक्के निर्यात थांबली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने असा इशारा दिला आहे की, या नाकेबंदीमुळे 2026 पर्यंत यूएईच्या जीडीपीमध्ये 2 टक्क्यांची घट होऊ शकते. हे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी यूएई आपले प्रकल्प वेगाने पूर्ण करत आहे.
पहिल्या पाईपलाईनच्याद्वारे यूएई दररोज 18 लाख बॅरल तेल निर्यात करते. मात्र दुसरी पाईपलाईन तयार झाल्यावर मात्र ही क्षमता 36 लाख बॅरल इतकी होईल. दुसरी पाईपलाईन बनल्यावर यूएई आपल्या सर्व तेलाची निर्यात करू शकेल. सध्या संयुक्त अरब अमिरातीची तेल निर्यात दररोज अंदाजे 30 लाख बॅरल आहे. दोन्ही पाइपलाइन कार्यान्वित झाल्यावर, फुजैरा बंदरातून 36 लाख बॅरलपर्यंत तेलाची निर्यात करणे शक्य होईल.
यूएई आपल्या तेल निर्यातीसाठी एक नवीन पाईपलाईन तयार करत असून त्याचं नाव वेस्ट-ईस्ट पाईपलाईन असं ठेवण्यात आलं आहे. या पाईपलाईनमुळे भविष्यातील यूएईची निर्यात वाढली असल्याने होर्मुझ मार्गाद्वारे होणाऱ्या पुरवठ्याची यापुढे गरज भासणार नाही. सदर बातमी ही भारतीयांसाठी चांगली आहे.
यूएई हा भारताच्या कच्च्या तेलाच्या प्रमुख पुरवठादारांपैकी एक आहे. रशिया, इराक आणि सौदी अरेबियानंतर भारत यूएईकडून सर्वाधिक तेल खरेदी करतो. भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी सुमारे ११ टक्के आयात यूएईकडून होते. म्हणजेच यूएईची नवीन पाईपलाईन बनल्यावर भारताला हे तेल अगदी सोप्या पद्धतीने मिळेल. मागच्या आठवड्यात पंतप्रधान मोदी यूएईच्या दौऱ्यावर असताना दोन्ही देशांमध्ये समजोता करार झाला होता की यूएई भारतात 3 कोटी बॅरल तेलाचा स्ट्रॅटजिक पेट्रोलियम साठा स्थापित करणार आहे. हा साठा तयार करण्यात फुजैरामधून होणारा तेलपुरवठा देखील महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
जर यूएईला भारतात तेलाचा पुरवठा करायचा असेल तर फुजैराने तेल भरल्यानंतर, जहाज थेट पूर्वेकडे ओमानच्या आखातात प्रवेश करेल. ओमानची खाडी पार झाल्यावर जहाज सरळ अरबी समुद्रात प्रवेश करेल. हा या मार्गाचा सर्वात लांब आणि प्रमुख भाग आहे. अरबी समुद्राला पार केल्यावर भारताच्या वेगवेगळ्या
रिफायनरी टर्मिनल जसे मुंद्रा, जामनगर किंवा मुंबईत येथे पोहोचेल.
फुजैराहपासून भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीपर्यंतचे अंतर 1,400 ते 2,000 किलोमीटर आहे. एक मोठं जहाज हे अंतर जवळपास तीन ते पाच दिवसाच्या अंतरात सहज पूर्ण करू शकतं. तिथेच यूएई पासून ते होर्मुज स्ट्रेटच्या रस्त्याने भारतात येणाऱ्या जहाजांना 2,000 ते 2,400 किलोमीटरपर्यंतचं अंतर पूर्ण करावं लागेल. म्हणजेच याचा अर्थ असा की, अंतरासोबतच एक ते दोन दिवसांचा वेळही वाचेल. या अंदाजानुसार भारताची प्रति बॅरल 6 ते 8 डॉलरची बचत होईल.
यामुळे फुजैराहला जाणाऱ्या लहान मार्गामुळे भारताच्या सागरी मालवाहतुकीच्या खर्चात बचत तर होईलच, शिवाय युद्धकाळात तेलाचा अखंड पुरवठाही सुनिश्चित होईल. याचा अजून एक फायदा हा की टोलची बचत सुद्धा होईल. इराण होर्मुज स्ट्रेटमधून जाणाऱ्या जहाजांवर टोल लावतो. त्यामुळे होर्मुज स्ट्रेटमधून जाणाऱ्या तेलांच्या किंमती वाढतात. मात्र आता फुजैराच्या रस्त्याने येणाऱ्या तेलावर आता कोणताही टोल द्यावा लागणार नाही.