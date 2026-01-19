कोणत्या संकटात सापडला अबूधाबी? राष्ट्रपतीं अवघ्या 2 तासांसाठी भारत दौऱ्यावर, एअरपोर्टवर पंतप्रधान मोदींच्या भेटीत काय घडलं?

UAE President India visit: UAE चे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायद अल नाहयान 19 जानेवारी 2026 रोजी भारतात दाखल झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीत त्यांचे स्वागत केले. या भेटीत देशांमधील मैत्रीपूर्ण संबंध अधिक दृढ करण्यावर भर देण्यात आला. राष्ट्राध्यक्षांच्या आगमनानंतर लगेचच द्विपक्षीय चर्चा सुरू झाल्या. या भेटीमुळे दोन्ही देशांच्या नेत्यांना विविध मुद्द्यांवर विचारविनिमय करण्याची संधी मिळाली. यामुळे आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय संबंधांना नवीन गती मिळेल अशी अपेक्षा आहे. यांच्यात 2 तासांची चर्चा झाली. काय घडलं नेमकं? समजून घेऊया.
मोहम्मद बिन झायद आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या भेटीत व्यापार वाढवण्यावर मुख्य चर्चा झाली. भारत आणि UAE मधील व्यापार सध्या 85 अब्ज डॉलर इतका आहे. जो आणखी वाढविणे हे या भेटीमागचे उद्दिष्ट आहे. नवीन करारांद्वारे गुंतवणूक वाढवणे, निर्यात-आयात सुलभ करणे यावर भर देण्यात आला. UAE भारतातील इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि तंत्रज्ञान अशा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणार आहे. यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढून अर्थव्यवस्था मजबूत होणार आहे. यावेळी दोन्ही देशांनी मुक्त व्यापार करारावर चर्चा केली.
संरक्षण सहकार्य हा महत्वाचा मुद्दा होता. दोन्ही देशांनी लष्करी प्रशिक्षण, संयुक्त सराव आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणावर करार केले. UAE भारताकडून संरक्षण साहित्य खरेदी करेल, तर भारत UAE च्या संरक्षण क्षमता वाढवण्यास मदत करणार आहे. दहशतवाद विरोधी प्रयत्नांमध्ये एकत्र काम करण्याचे ठरले. यामुळे क्षेत्रीय सुरक्षेला बळ मिळून दोन्ही देशांच्या सैन्यांना फायदा होईल. या करारांमुळे सीमा सुरक्षितता आणि गुप्तचर माहिती आदान-प्रदान वाढेल.
ऊर्जा सहकार्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले. UAE हे तेल उत्पादक देश असल्याने, भारताला स्वस्त आणि विश्वासार्ह ऊर्जा पुरवठा मिळेल. नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे ठरले, जसे की सौर आणि पवन ऊर्जा. दोन्ही देशांनी हरित ऊर्जा तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी संयुक्त उपक्रम सुरू केले. यामुळे पर्यावरण संरक्षण आणि ऊर्जा स्वावलंबन साध्य होईल. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी एकत्र प्रयत्न केले जातील.
या भेटीत सांस्कृतिक आदान-प्रदान, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील सहकार्यावरही चर्चा झाली. अनेक सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. नेत्यांनी क्षेत्रीय शांतता आणि जागतिक मुद्द्यांवर मत व्यक्त केले. या भेटीमुळे भारत-UAE संबंध नव्या उंचीवर पोहोचेल, असा विश्वास व्य दोन्ही देशांनी भविष्यातील सहकार्यासाठी वचनबद्धता दर्शवली. ही भेट दोन्ही देशांच्या नागरिकांसाठी फायदेशीर ठरेल आणि मैत्री अधिक मजबूत होईल.