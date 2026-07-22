/धर्मेंद्र प्रधानांनी राजीनामा दिला नाही तर उद्धव ठाकरेंचा आखला नवा प्लान, राहुल गांधींशी फोनवरून चर्चा

नवी दिल्ली : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिल्लीतील कॉक्रेच जनता पक्षाने नीट घोटाळ्याविरोधात पुकारलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे जाऊन आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. सर्व विरोधी पक्षांनी विद्यार्थ्यांच्या पाठिशी राहिले पाहिजे अशी भूमिका यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केली.
गेल्या २५ दिवसांपासून जंतर-मंतर येथे सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक हे उपोषणाला बसले होते. त्यांना पोलिसांनी जबरदस्तीने रुग्णालयात दाखल केले. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी जंतर-मंतर ते संसद असा मोर्चा काढला. या मोर्च्यावेळी पोलिसांनी बळाचा वापर करून विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज केला. या घटनेनंतर विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी उद्धव ठाकरे दिल्लीत दाखल झाले. यावेळी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना ते म्हणाले, केंद्र सरकार अमानुषपणे तरूण विद्यार्थ्यांवर आणि महिलांवर अत्याचार करत आहे. हे कोणत्या लोकशाहीचं लक्षण आहे. आज जो लोकांमध्ये संताप आहे, आक्रोश आहे तो एका दिवसात आलेला नाही तर तो १२ वर्षांचा साठलेला असंतोष आहे, अशा शब्दांत उद्धव ठाकरेंनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला.
कालपासून दिल्लीत असलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी लोकसभेचे विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधी यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली. इंडिया आघाडी आणि विरोधी पक्षांनी विद्यार्थ्यांच्या पाठिशी कसे राहावे या बाबत चर्चा केली आणि आपली भूमिका मांडली. तसेच आज सकाळी दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांच्याशीही या विषयावर चर्चा केली. विरोधक म्हणून विद्यार्थ्यांना भक्कम पाठिंबा दिला पाहिजे असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
नीट पेपर फुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देत नाही किंवा मोदी त्यांचा राजीनामा मागत नाही. त्यामुळे आता दुसरी रणनिती आखण्यात यावी असे मत उद्धव ठाकरे यांनी राहुल गांधीशी फोनवरील चर्चेवेळी व्यक्त केले. सध्या सोनम वांगचुक आणि अभिजित दिपके यांचे आंदोलन सुरू आहे. तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांच्या मागण्यासाठी काँग्रेसने पंतप्रधान मोदी यांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन केले. पण या आंदोलनांना सरकार दाद देत नसल्याने रणनिती बदलावी, प्रत्येक प्रादेशिक पक्षांनी आपआपल्या राज्यात आक्रमक भूमिका घ्यावी तर विरोधी पक्षाने दिल्लीत सरकारला घेरावे अशी भूमिका उद्धव ठाकरे यांनी राहुल गांधीशी बोलताना व्यक्त केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.