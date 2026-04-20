'मोदींनी राजीनामा देऊन पंतप्रधानपदी कार्यक्षम महिलेस संधी द्यावी'; कोणी आणि का केली ही मागणी?

Demand For PM Modi Resignation: मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी घटनादुरुस्ती करणारे विधेयक लोकसभेत कोसळले. यावरुन ठाकरेंच्या शिवसेनेनं सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर कठोर शब्दांमध्ये निशाणा साधला आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून मोदी सरकारचा पराभव झाला आहे असं म्हणत ठाकरेंच्या शिवसेनेनं टीकस्र सोडलं आहे. 2023 साली संसदेत मंजूर केलेल्या महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करताना ठाकरेंच्या शिवसेनेनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राजीनामा द्यावा अशी मागणीही केली आहे.
"गणितातला खेळ उघड होता. तामीळनाडूत सध्या लोकसभेच्या 39 जागा आहेत. उत्तर प्रदेशात 80 जागा आहेत. 50 टक्के वाढीनंतर तामीळनाडूत 59 व उत्तर प्रदेशात 120 जागा होतील. दोन राज्यांतील आजचे अंतर 41 आहे, ते थेट 61 होईल. डिलिमिटेशनमध्ये समान न्यायाचे तत्त्व अजिबात नव्हते. डिलिमिटेशन कमिशनर भाजपच्या मनमर्जीने नेमला जाईल व तो त्याला हवे तसे नवे मतदारसंघ निर्माण करेल. तो कमिशनर निवडणूक आयोगातील ज्ञानेश कुमारसारखा असेल तर लोकशाही व न्यायाचे सर्वच मुसळ केरात जाईल. मुळात सरकारला असा फाजील आत्मविश्वास होता की, ‘मोदी है तो मुमकीन है’. घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी आवश्यक असलेले 2/3 संख्याबळ चुटकीसरशी गोळा करू. खासदार फोडून काहींना गैरहजर ठेवू, जमल्यास विकत घेऊ. यावेळी हे ‘मुमकीन’ घडले नाही आणि घटनादुरुस्ती व डिलिमिटेशन विधेयक पराभूत झाले. हा पंतप्रधान मोदी व त्यांच्या सरकारचाच पराभव आहे. तो त्यांनी स्वीकारायला हवा," असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
"1970 साली प्रिव्ही पर्स संपवण्याबाबतचे एक घटनादुरुस्ती विधेयक एका मताने पराभूत झाले तेव्हा पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी लोकसभाच बरखास्त केली. 1971 मध्ये निवडणुका झाल्या त्यात इंदिरा गांधींना मोठे बहुमत मिळाले व त्यांनी प्रिव्ही पर्स संपवले. आता 2026 मध्ये भाजप महिला आरक्षण विधेयक पराभूत झाल्याचा कांगावा करत असेल तर तो भांग पिऊन बोलत आहे. परिसीमन म्हणजे डिलिमिटेशन विधेयक पराभूत झाले. इंदिरा गांधींपासून प्रेरणा घ्या व लोकसभा बरखास्त करून नव्याने जनादेश घेऊन या इतकेच आम्ही सांगू शकतो. मोदी व त्यांचे लोक या प्रश्नी खोटारडेपणा करत आहेत. मोदींचा खोटेपणा हा एक राष्ट्रीय आजार झाला आहे. त्या आजाराला इंजेक्शन देण्याचे काम काल लोकसभेत पार पडले. भाजपने महिला आरक्षण कोसळल्याच्या नावाखाली आंदोलन सुरू केले आहे. भाजपच्या अकलेची ही दिवाळखोरी आहे. भाजपचे महिला प्रेम म्हणजे ढोंग आहे. हे प्रेम खरे असेल तर मोदी यांनी राजीनामा देऊन पंतप्रधानपदी एका कार्यक्षम महिलेस संधी द्यावी," अशी मागणी ठाकरेंच्या शिवसेनेनं केली आहे.
"राष्ट्रपतीपदी रबर स्टॅम्प बसवणे म्हणजे महिला सबलीकरण नाही. भाजपची अध्यक्ष महिला बनू शकली नाही. याउलट आजपासून 110 वर्षे आधी श्रीमती अ;ॅनी बेझंट या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अध्यक्षा बनल्या. त्यानंतर सरोजिनी नायडू, नेली सेनगुप्ता काँगेसच्या अध्यक्षा बनल्या. स्वातंत्र्यानंतर इंदिरा गांधी भारताच्या पहिल्या व जगातील दुसऱ्या महिला पंतप्रधान बनल्या. जेव्हा जगातील अनेक देशांत महिलांना मत देण्याचा अधिकार नव्हता, तेव्हा 1931 साली काँगेसच्या पुढाकारानेच महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने मताचा अधिकार मिळवून दिला. भाजपमध्ये महिलांना असे स्थान मिळाले नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातही महिलांना महत्त्वाचे स्थान कधीच दिले नाही. त्यामुळे फक्त निवडणुकीतील फायद्यासाठी त्यांना महिलांची गरज आहे. महाराष्ट्रातील आदिवासी पाड्यांवर महिलांना आरोग्य सुविधा नाहीत. झोळीतून गरोदर महिलांना न्यावे लागते व त्या झोळीतच बाळंत होतात. ही देशातील महिलांची स्थिती. महिला राष्ट्रपतींना अयोध्येत राममंदिराच्या प्रतिष्ठापनेला व नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनाला बोलावले जात नाही हा त्यांचा महिलांप्रती आदर. आरक्षणाच्या नावावर बोंबा मारण्यापेक्षा 2023 साली संसदेत मंजूर केलेल्या महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करा. 33 टक्के आरक्षण आताच लागू करा, पण ती हिंमत यांच्यात नाही. त्यामुळे लोकसभेत भाजपच्या ‘कपट तंत्रा’चा पराभव झाला हे योग्यच झाले!" असं लेखाच्या शेवटी म्हटलं आहे.