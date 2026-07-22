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'...तर सत्तेवरील मंडळींचं राज्य फार काळ टिकेल असे दिसत नाही', ठाकरेंच्या शिवसेनेचं सूचक विधान; 'अंधभक्त मोदींना...'

दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात बोलताना उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं, "12 वर्षे राज्य करणाऱ्या मोदींचा अहंकार तरुणांच्या संतापाने धुळीस मिळवला आहे," असं म्हटलंय.

Published: Jul 22, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:41 AM IST
'...तर सत्तेवरील मंडळींचं राज्य फार काळ टिकेल असे दिसत नाही', ठाकरेंच्या शिवसेनेचं सूचक विधान; 'अंधभक्त मोदींना...'
Image Credit: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं सरकारवर साधला निशाणा (प्रातिनिधिक फोटो)

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