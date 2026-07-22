'...तर सत्तेवरील मंडळींचं राज्य फार काळ टिकेल असे दिसत नाही', ठाकरेंच्या शिवसेनेचं सूचक विधान; 'अंधभक्त मोदींना...'

मोदी सरकार व जनतेतला संवाद संपला असल्याचा टोला लगावत ठाकरेंच्या शिवसेनेनं सध्या दिल्लीत सुरु असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनावर 'सामना'मधून 'हे महाशय संवाद का साधत नाहीत?' मथळ्याखालील अग्रलेखातून भाष्य केलं आहे. "राजकारणात संवाद महत्त्वाचा ठरतो. मात्र मोदी सरकार व जनतेतला संवाद संपला आहे. मतदार हा भाजपसाठी विकाऊ माल बनला आहे. हा माल विकत घेऊन निवडणुका जिंकता येतात याच सूत्रात 12 वर्षे राज्य करणाऱ्या मोदींचा अहंकार तरुणांच्या संतापाने धुळीस मिळवला आहे," असा उल्लेख अग्रलेखात आहे.
पुढे अशाच प्रकारे इतर कोणत्या देशांमध्ये आंदोलनं झाली होती याचा उल्लेख अग्रलेखात करण्यात आला आहे. "बांगलादेश, लिबिया, नेपाळ, दक्षिण कोरिया, ब्राझील, रोमानियासारख्या देशांत तरुण रस्त्यावर आले व त्यांनी भ्रष्ट सरकारे उलथवून टाकली. भारतात अशा उलथापालथीला आता सुरुवात झाली आहे. लिबियात 2011 मध्ये मोहम्मद गद्दाफी यांच्या राजवटीविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने सुरू झाली. या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात युवकांचा सहभाग होता. सुरुवातीला आंदोलन शांततापूर्ण होते. नंतर ते सशस्त्र संघर्षात आणि अराजकात बदलले. गद्दाफी यांना लोकांनी रस्त्यावर पळवून पळवून मारले. भ्रष्ट आणि हुकूमशाही राजवटीचा अंत असाच होत असतो. भारतात अशाच असंतोषाची ठिणगी पडली आहे," असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
"सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्टापासून जिल्हा, सत्र न्यायालयांवर भाजपच्या लोकांनी कब्जा केला आहे. निवडणूक आयोगावर मोदी-शहांचे हरकामे विराजमान झाले. ते ठरवतात मतदान कोणी करायचे व कोणी करायचे नाही. सरकार कोणी स्थापन करायचे आणि विरोधी पक्षाचे नेतृत्व कोणी करायचे हेसुद्धा तेच ठरवतात," अशी टीका ठाकरेंच्या शिवसेनेनं केली आहे.
"महाराष्ट्राच्या दोन्ही विधिमंडळ सभागृहांत मुख्यमंत्री फडणवीस विरोधी पक्षनेता द्यायला तयार नाहीत. ही एक प्रकारे हुकूमशाही आहे. मोदी सरकारला विरोधी पक्षांशिवाय राज्य चालवायचे आहे. हिटलर, मुसोलिनी, इदी अमीन यांनी याच पद्धतीने राज्ये चालवली, पण जनतेच्या उद्रेकांत त्यांच्या राजवटी नष्ट झाल्या. दिल्लीचे आंदोलन भारतीय राज्यकर्त्यांसाठी तीच धोक्याची घंटा वाजवत आहे. मोदी सरकारची घसरगुंडी सुरू झाली आहे," असा उल्लेख अग्रलेखात आहे.
"दिल्लीच्या रस्त्यांवर पोलीस तरुणांवर लाठ्या चालवत होते व संतप्त तरुण जागेवर लाठ्या खात शांतपणे उभेच होते. ‘‘मला अजून मारा, पण मी इथून हटणार नाही,’’ असे सांगणारे आंदोलक जेथे निर्माण झाले तेथे हुकूमशहा त्यांचे काय वाकडे करणार? जगातील सगळ्यात मोठ्या लोकशाहीची ठोकशाही सोमवारी दिल्लीच्या रस्त्यांवर दिसली. भारताच्या ‘बुद्ध’भूमीवरील सरकारी हिंसा मानवतेचे धिंडवडे काढणारी ठरली. मोदी स्वतःला विश्वगुरू म्हणवून घेतात. अंधभक्त त्यांना विष्णूचा तेरावा अवतार समजतात. मात्र दिल्लीच्या रस्त्यावर निरपराध तरुणांची डोकी फोडणारे सैतानी राज्य ते चालवत आहेत. सत्तेवरच्या मंडळींनी संवाद साधला नाही तर त्यांचे राज्य फार काळ टिकेल असे दिसत नाही," असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं अग्रलेखाच्या शेवटी म्हटलं आहे.