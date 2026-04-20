'मोदी भारताचे विभाजनच करू पाहत होते, ‘उत्तर विरुद्ध दक्षिण’ अशी आग...'; 'सामना'तून जळजळीत टीका

PM Modi BJP Criticized: "पंतप्रधान स्वतःच कायद्याचे उल्लंघन करतात तेव्हा जनतेने कोणता आदर्श घ्यावा? मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी घटनादुरुस्ती करणारे एक विधेयक लोकसभेत कोसळले. त्यानंतर मोदी यांच्यातील नटवर्य जागा झाला व त्यांनी अनेक नाटके सुरू केली. त्यांनी आक्रोश केला, त्रागा केला, आदळआपट केली, छाती पिटून घेतली व शेवटी विरोधकांना शिव्या घालण्यासाठी राष्ट्राला संबोधून बकवास भाषण केले. पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका सुरू असताना ‘टीव्ही’ चॅनल्सवरून भाषण करणे हा आचारसंहितेचा भंग आहे, पण मोदी हे ‘अवतार’ असल्याने कायद्याच्या वर आहेत," असा टोला उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं लगावला आहे. "भाजप हा एक नंबरचा भोंदू विचारांचा पक्ष आहे. त्यामुळेच मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकास गुलाबी साडी नेसवून तेच विधेयक महिला आरक्षणाच्या नावावर आणले. ही भोंदूगिरीच आहे. महिला आरक्षणाशी याचा काडीमात्र संबंध नाही," असा दावा 'सामना'च्या अग्रलेखातून करण्यात आला आहे.
"‘131 वे संशोधन विधेयक 2026’ असे हे विधेयक लोकसभेत पराभूत झाले. या विधेयकाचा हेतू महिलांना त्यांचे हक्क वगैरे देण्याचा नव्हताच, तर लोकसभेच्या जागा 543 वरून 850 इतक्या प्रचंड संख्येने वाढवून सत्तेचा अमरपट्टा मिळवण्याचा होता. महिला आरक्षणाची ढाल पुढे करून देशासोबत धोकेबाजी करण्याचे हे कपट होते. ते तूर्त थांबवले, पण भाजप यातून शहाणपणा घेईल काय, तर अजिबात नाही. डिलिमिटेशन, एसआयआर, ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ वगैरेंच्या आधारे निवडणूक आयोगाला मुठीत ठेवून भारतीय लोकशाहीची कवचकुंडले तोडण्याचे त्यांचे प्रयत्न सुरूच राहतील. हे प्रयोग त्यांनी आसाम आणि जम्मू-कश्मीरमध्ये यशस्वी केले. बेफाम पद्धतीने त्यांनी लोकसभा व विधानसभा क्षेत्रांचे परिसीमन केले. विरोधी पक्ष जेथे जिंकू शकेल, अशा सर्व मतदारसंघांचे तुकडे केले व दोन्ही राज्यांत वर्चस्व निर्माण केले. लोकसभेत काल हे विधेयक मंजूर झाले असते तर देशातील लोकशाहीचे मुंडकेच छाटले गेले असते," असा टोला सामनाच्या अग्रलेखातून लगावण्यात आला आहे.
"मोदी सरकार एक नंबरचे भोंदू आहे. नाशिकच्या भोंदू खरात बाबाप्रमाणे ते फसवणूक आणि शोषण करणारे आहे. महिला आरक्षणाचे विधेयक 2023 सालीच लोकसभेत मंजूर झाले आहे, पण 543 जागा असलेल्या लोकसभेत मोदी सरकार 33 टक्के आरक्षण महिलांना द्यायला तयार नाही. भाजपमध्ये पुरुष वर्चस्वाची संस्कृती आहे व महिला फक्त मतांच्या शोषणासाठी आहेत. महिलांच्या नावावर त्यांना लोकसभेत 850 जागा वाढवायच्या आहेत. त्यातील सर्वात जास्त वाढीव जागा उत्तर भारतात आहेत व त्या जोरावर त्यांना जगाच्या अंतापर्यंत देशावर राज्य करायचे आहे," असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
"उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेशसारख्या भाजपच्या प्रभावशाली राज्यांतच लोकसभेच्या किमान पावणेदोनशे जागा वाढतील व दक्षिणेकडील राज्यांना त्याची किंमत चुकवावी लागेल. तामीळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले, ‘दक्षिणेतील राज्यांवरचा हा अन्याय सहन करणार नाही. 50-60च्या दशकांत दक्षिणेत जसे आंदोलन झाले त्यापेक्षा तीव्र आंदोलन करू. प्रत्येक घर आणि घर रस्त्यावर उतरेल. मोदी याद राखा.’ यानिमित्ताने मोदी भारताचे विभाजनच करू पाहत होते. ‘उत्तर विरुद्ध दक्षिण’ अशी आग लावत होते, पण लोकसभेने विधेयक फेटाळून भारतावर उपकार केले," असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.