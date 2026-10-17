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‘हर घर तिरंगा’वाल्यांना ‘लहरा दो तिरंगा’चा त्रास का? ठाकरेंच्या सेनेचा सवाल; 'केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आपला...'

तिरंग्यास स्वतंत्र भारताच्या भूमीवर कोणी विरोध करत असतील तर तो देशद्रोहासारखा गुन्हा आहे. ‘लहरा दो तिरंगा’ आंदोलन न करण्याच्या नोटिसा बजावून केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आपला खरा चेहरा देशाला दाखवला.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 17, 2026, 06:48 AM IST|Updated: Oct 17, 2026, 06:48 AM IST
‘हर घर तिरंगा’वाल्यांना ‘लहरा दो तिरंगा’चा त्रास का? ठाकरेंच्या सेनेचा सवाल; 'केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आपला...'
Image Credit: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं साधला निशाणा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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